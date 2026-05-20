El programa Crediticio Tob’anik prioriza a pequeños productores y fortalece el empleo rural en Guatemala

Un programa que ha revolucionado el acceso al financiamiento para el campo. Nuevas oportunidades, enfoque en los pequeños productores y el reto de transformar la matriz agrícola del país (Foto cortesía MAGA)

El Crédito Tob’anik, una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, ha impulsado la inversión agrícola con la entrega de más de Q146 millones en créditos a pequeños y medianos productores entre junio de 2025 y el cierre de abril de 2026. Este mecanismo financiero se ha consolidado como una herramienta clave para fortalecer los principales cultivos del país y dinamizar las economías locales, según datos oficiales del Ministerio.

Un dato destacado del programa es que el 92% de las solicitudes presentadas fueron aprobadas, lo que derivó en la concesión de 1.317 créditos a productores de 19 departamentos, detalló el Ministerio de Agricultura. El acceso facilitado y la alta tasa de aprobación refuerzan la confianza en este instrumento diseñado para responder a las necesidades inmediatas del sector agrícola guatemalteco.

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El programa de Crédito Tob’anik tiene como objetivo central fortalecer la diversidad productiva, pues los fondos han llegado a cultivadores de café, maíz, plátano, hortalizas y frutales. El despliegue territorial se refleja en que productores de Santa Rosa, Escuintla, Jalapa, Huehuetenango y Quiché figuran entre los principales beneficiarios, lo que demuestra el alcance nacional de la iniciativa.

El alcance territorial del Crédito Tob’anik sorprende. A través de cooperativas y acompañamiento técnico, los beneficiarios han reconfigurado sus cultivos. La dimensión humana y los desafíos que aún persisten (Foto cortesía MAGA)

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el enfoque del programa está dirigido especialmente a los pequeños productores, quienes representan el 60% de los créditos aprobados. Esta orientación permite a numerosas familias rurales acceder a financiamiento formal en condiciones accesibles. Los productores reciben el acompañamiento de 10 cooperativas autorizadas para canalizar estos créditos en múltiples regiones del país.

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En términos de impacto, los datos oficiales muestran que la adjudicación de más de Q146 millones no solo ha permitido la inversión en cultivos estratégicos, sino que también contribuye, según el Ministerio, a diversificar la producción agrícola nacional y fortalecer el empleo rural. El Crédito Tob’anik se consolida así como una alternativa priorizada para quienes trabajan en la generación de alimentos en el campo guatemalteco.

Nuevos ganaderos se integran al modelo sostenible

Ochenta ganaderos se integraron en 2024 al Modelo de Ganadería sin Deforestación y de Bajas Emisiones en Petén, iniciativa que lidera el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para potenciar una producción pecuaria sostenible. El ingreso de estos productores responde al plan oficial para combatir la deforestación y reducir emisiones, según datos de la institución.

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La estrategia prevé asistencia permanente, modernización de técnicas y registro obligatorio ante las entidades forestales, como parte de un esfuerzo por reforzar la protección ambiental y optimizar el manejo de los recursos (Foto cortesía MAGA)

A través de la asistencia técnica del equipo de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo, bajo el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, los participantes reciben apoyo continuo de ingenieros agrónomos y forestales. El objetivo es convertir sistemas tradicionales en esquemas de mayor eficiencia y sostenibilidad.

La implementación de sistemas silvopastoriles, rotación de potreros, conservación de fuentes de agua y el uso de bancos forrajeros forman parte de las prácticas recomendadas a los productores. Además, la inclusión de tecnología avanzada —como drones y estaciones totales— facilita la planificación precisa y el control de las explotaciones.

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El MAGA impulsa que los sistemas silvopastoriles de los productores se inscriban ante el Instituto Nacional de Bosques. Esa gestión permitirá acceder a incentivos y otros beneficios ambientales vinculados a la adopción de prácticas ganaderas sostenibles, de acuerdo con la información institucional.