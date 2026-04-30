República Dominicana registra un crecimiento económico del 5.1% impulsado por la industria y la agroindustria

Cargamento de cigarros artesanales dominicanos listos para exportación en contenedores de envío, con la bandera de República Dominicana y actividad portuaria al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La República Dominicana se consolida como un destino estratégico para la industria y la logística en la región, en un contexto de crecimiento económico evidenciado por la expansión de la actividad manufacturera y agroindustrial. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el gremio industrial más representativo del país, Julio Brache, y según datos presentados este jueves durante la conmemoración del Día de la Industria Nacional y el 64 aniversario de la organización, la actividad económica creció un 5.1% en el último período medido, mientras que las exportaciones aumentaron más del 18%. Estos avances fueron atribuidos tanto a la estabilidad institucional como a políticas orientadas al fortalecimiento sectorial, de acuerdo con información divulgada por la Presidencia de la República Dominicana.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revisó al alza sus proyecciones y ubicó el crecimiento dominicano para 2026 en 4%, cifra que supera ampliamente el promedio regional, conforme a la misma fuente. Entre enero y marzo de 2026, las exportaciones totales sumaron USD 3,736.9 millones, con un aumento interanual del 18% respecto al mismo período de 2025. Estos datos, difundidos en Santo Domingo, reflejan la fortaleza de la economía nacional ante un entorno global marcado por tensiones geopolíticas y desafíos en las cadenas de suministro, expuso Brache en el evento convocado por la AIRD.

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En 2025, la producción nacional de arroz alcanzó el récord de 14.38 millones de quintales, posicionando a la República Dominicana como el mayor productor del Caribe y Centroamérica, según la Presidencia de República Dominicana. Este volumen garantiza el abastecimiento interno, respaldado por un inventario superior a 5 millones de quintales.

El sector agroindustrial, la manufactura local —que creció en torno al 4%— y las zonas francas, con un avance del 7%, impulsaron el acumulado del primer trimestre de 2026 a más del 4%, según cifras del Banco Central, el organismo emisor, citadas por Brache.

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Los ingresos tributarios acumulados por la DGII entre enero y marzo de 2026 ascendieron a RD$244,956.2 millones, reflejando un crecimiento interanual del 12.2 %. (Cortesía: Dirección General de Impuestos Internos)

En marzo de 2024, el Indicador Mensual de Actividad Económica reportó el mayor ritmo de expansión de los últimos once meses, superando un crecimiento interanual del 5.1%. Las recaudaciones fiscales de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas presentaron incrementos de doble dígito, reflejo de la solidez de la actividad productiva, afirmó Brache.

El dirigente industrial resaltó que la industria representa uno de los principales pilares de la estabilidad económica nacional, ya que impulsa el desarrollo y permite la integración de diferentes sectores productivos, incluso bajo circunstancias internacionales complejas. “Estas ventajas, hoy respaldadas por resultados concretos, son nuestra mayor credencial ante los inversionistas del mundo”, afirmó el presidente de la AIRD.

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La reconfiguración global y la oportunidad del nearshoring favorecen la expansión industrial

Durante su intervención, Brache señaló que el contexto internacional, definido por la necesidad de contar con proveedores más cercanos y confiables y la expansión del nearshoring, representa una oportunidad histórica para el país. Destacó la importancia de contar con un entorno institucional estable, reglas previsibles y políticas públicas alineadas con los objetivos de productividad y competitividad. Indicó también que la formalización empresarial refuerza el acceso a crédito y la base fiscal, aspectos clave para sostener el crecimiento sostenido.

El presidente de la AIRD identificó dos desafíos centrales: la reducción de costos y la simplificación de procesos para fomentar la formalidad, así como el fortalecimiento del entorno regulatorio, que debe ser claro, coherente y aplicado de manera homogénea. La regulación, según expresó, es valorada por la industria como una herramienta para promover el orden y la transparencia, siempre que se implemente correctamente.

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Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, enfatizó la necesidad de reforzar el marco regulatorio y las condiciones de mercado para garantizar la competencia justa. Destacó que el cumplimiento estricto de normas como el etiquetado en español y los registros sanitarios protege tanto al consumidor como el orden en el sector productivo. Pujols también abogó por fortalecer la defensa comercial y propuso reformas laborales y de seguridad social que incentiven la formalidad y la generación de empleo de calidad, a través de una implementación gradual.

La economía dominicana proyecta un crecimiento del 4,0 % para 2026, cifra que supera el promedio latinoamericano, según el Banco Mundial. (Foto cortesía Ministerio de Industria)

Innovación y coordinación para una industria moderna y sostenible

En el transcurso del evento, Brache expuso los avances del sector en materia de expansión, diversificación y modernización. Indicó que numerosas empresas han adoptado tecnologías, mejorado estándares de calidad y realizado inversiones orientadas hacia la sostenibilidad, lo que ha permitido expandir su presencia más allá del mercado interno.

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El presidente de la AIRD instó a fortalecer la colaboración entre el sector público, privado, la academia y la cooperación internacional. Recalcó que ninguna economía logra una transformación productiva relevante sin coordinación multisectorial, y que los espacios de diálogo deben sostenerse para traducir las iniciativas en soluciones prácticas, con énfasis en productividad, inversión, empleo formal y competitividad.

Durante el acto, Roberto Despradel, economista, presentó el estudio Innovación y coordinación para una industria moderna y sostenible, elaborado por DASA, consultora de análisis económico, con el apoyo del Banco Popular Dominicano, Banco BHD (banco líder nacional) y Scotiabank (banco líder internacional). Brache consideró este respaldo como una muestra del compromiso del sector financiero en el fortalecimiento industrial, el financiamiento productivo y la integración de la economía nacional.

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La ceremonia contó con la presencia del presidente Luis Abinader, ministros de Estado, titulares de organismos como ProDominicana (la agencia nacional de promoción de inversiones y exportaciones), ProCompetencia (la comisión nacional de defensa de la competencia) y ProConsumidor (el instituto nacional de protección de los derechos del consumidor), así como representantes de gremios empresariales.