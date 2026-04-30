Nicaragua

Fundación para la Libertad de Nicaragua cuestiona invitación a representante del régimen de Ortega en Costa Rica

El organismo expresó su preocupación ante la decisión tomada por las autoridades costarricenses en el marco de la ceremonia de asunción presidencial de Laura Fernández, señalando posibles implicaciones para el compromiso democrático en la región centroamericana

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La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, participa en una conferencia de prensa con el presidente Rodrigo Chaves en la residencia presidencial, en San José, Costa Rica, el 4 de febrero de 2026. REUTERS/Mayela López
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, participa en una conferencia de prensa con el presidente Rodrigo Chaves en la residencia presidencial, en San José, Costa Rica, el 4 de febrero de 2026. REUTERS/Mayela López

La Fundación para la Libertad de Nicaragua cuestionó que el Gobierno de Costa Rica haya invitado a un representante del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua a la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández el próximo 8 de mayo.

En un comunicado recogido por el medio digital Centroamérica 360, la fundación expresó su inquietud, advirtiendo que este gesto podría ser percibido como una legitimación de un gobierno acusado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Subrayaron que la invitación constituye no solo una posible señal de normalización hacia el régimen nicaragüense, sino también un riesgo para la estabilidad democrática en la región.

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La fundación manifestó que la presencia oficial de Nicaragua en la ceremonia presidencial podría interpretarse como un mensaje ambiguo respecto al compromiso democrático de los países anfitriones: “presencia oficial de Nicaragua en la ceremonia presidencial podría traducirse en un mensaje ambiguo”. Además, sostienen que “el régimen representa una amenaza directa no solo para los nicaragüenses, sino también para la estabilidad democrática regional”.

En 2018, Costa Rica, junto a otros países de Centroamérica, mantuvo una postura firme frente a la crisis política en Nicaragua, lo que provocó represalias por parte de Ortega, como cierres fronterizos y presiones económicas. Esta referencia resalta una diferencia en la política exterior de Costa Rica frente al régimen de Managua en comparación con periodos recientes.

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Contexto regional y el papel de SICA

La Fundación para la Libertad de Nicaragua remarcó que el panorama es más complejo actualmente, debido a que Ortega ha utilizado instancias regionales como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para impulsar los intereses de países como China y Rusia. Según la organización, esta dinámica eleva los riesgos para la política interna nicaragüense, el equilibrio geopolítico y la soberanía de la región, indica la nota del medio regional.

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, quien asumirá la presidencia el próximo 8 de mayo, saluda al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, junto al primer ministro de Haití, Alix Didier Fils Aime, durante la ceremonia de investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile en el Congreso, en Valparaíso, Chile, el 11 de marzo de 2026. REUTERS/Diego Reyes
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, quien asumirá la presidencia el próximo 8 de mayo, saluda al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, junto al primer ministro de Haití, Alix Didier Fils Aime, durante la ceremonia de investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile en el Congreso, en Valparaíso, Chile, el 11 de marzo de 2026. REUTERS/Diego Reyes

Exhortación a Costa Rica y a las democracias interamericanas

Reconociendo que algunos gobiernos de la región privilegian la diplomacia, la fundación sostuvo que Costa Rica, como una de las democracias más sólidas de América Latina, debe reafirmar su liderazgo ante regímenes autoritarios. Según el comunicado, la organización instó a las democracias continentales a mantener una postura firme en foros multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En este contexto, la Fundación para la Libertad de Nicaragua enfatizó que defender la democracia requiere establecer límites claros hacia gobiernos que, como el de Ortega, ignoran los principios fundamentales del estado de derecho y los derechos humanos, aspectos que podrían verse afectados por gestos diplomáticos de reconocimiento.

La preocupación de la fundación surge en un momento en que la diplomacia costarricense ha sido históricamente garante de la institucionalidad democrática en la región, muy especialmente ante crisis en países vecinos como Nicaragua.

Laureano Ortega Murillo, Representante especial del Presidente de Nicaragua para la cooperación con Rusia, le da la mano a Denis Pushilin, líder instalado en Moscú de las partes controladas por Rusia de la región de Donetsk, durante una ceremonia para firmar acuerdos de cooperación en Moscú, Rusia, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool
Laureano Ortega Murillo, Representante especial del Presidente de Nicaragua para la cooperación con Rusia, le da la mano a Denis Pushilin, líder instalado en Moscú de las partes controladas por Rusia de la región de Donetsk, durante una ceremonia para firmar acuerdos de cooperación en Moscú, Rusia, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool

Nicaragua mantiene su respaldo a Moscú en votaciones clave de la ONU

Esta semana un nuevo acuerdo entre Nicaragua y Rusia reforzó la presencia militar rusa en Centroamérica y formaliza la alianza estratégica entre Managua y Moscú, en un contexto internacional de sanciones y crecientes tensiones globales. El texto, ratificado este miércoles por el Senado ruso tras haber sido firmado en septiembre de 2025 por el ministro de Defensa ruso Andréi Beloúsov y el jefe del Ejército nicaragüense Julio César Avilés, establece las bases legales para el despliegue y operación de personal militar de Rusia en territorio nicaragüense, según informó la agencia EFE.

Esta institucionalización permite a ambos países coordinar más estrechamente sus estrategias de defensa y consolidar la cooperación en materias clave como el entrenamiento conjunto de tropas y el intercambio de información sensible.

Nicaragua es el único país de Centroamérica que respalda sistemáticamente las posiciones de Rusia en las principales votaciones de la ONU, una postura que lo ha aislado dentro de la región y lo ha alineado con otros gobiernos con escaso reconocimiento internacional. Además, tal como destaca EFE, Managua ha llegado a reconocer la anexión rusa de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, una acción solo replicada por naciones como Corea del Norte y Siria. Este antecedente muestra que la alianza no se restringe al ámbito militar, sino que responde a un proyecto diplomático de amplia profundidad.

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