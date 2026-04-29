Tragedia en RD: Madre con historial suicida se lanza al río con su hijo de 2 años, el menor sigue desaparecido

Ana Mabel Fariha Infante, de 31 años, en el momento de su rescate tras lanzarse al río Yaque del Norte con su hijo en brazos (Cortesía Willian Baldayaque﻿).

La provincia de Montecristi se encuentra sumida en la angustia y la consternación tras el trágico suceso ocurrido el pasado lunes 27 de abril. Lo que inició como una tarde habitual en las inmediaciones del puente General Benito Monción, se transformó en una emergencia de escala regional cuando una mujer, identificada como Ana Mabel Fariha Infante, de 31 años, se lanzó a las aguas del río Yaque del Norte con su hijo de apenas dos años en brazos.

Desde el momento en que se dio la voz de alerta, las autoridades civiles y militares, junto a diversos organismos de socorro, activaron un protocolo de búsqueda y rescate de magnitud sin precedentes en la zona.

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El operativo, coordinado por la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y unidades militares, se ha extendido a lo largo de la cuenca del río, abarcando desde el punto del incidente hasta la desembocadura en el océano Atlántico.

El coronel de los bomberos, Juan Francisco, detalló la complejidad de las labores debido a las corrientes del río. Según los informes, la madre logró ser rescatada gracias a la rápida intervención de un ciudadano identificado como Ramón, quien logró sujetarla mientras ella se aferraba desesperadamente a una rama tras haber sido arrastrada río abajo por la corriente.

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Sin embargo, el rastro del pequeño de dos años se perdió en la profundidad de las turbulentas aguas.

Autoridades de la Policía Nacional custodiaron a la joven Ana Mabel tras ser sacada de las aguas en Montecristi (Cortesía Jonathan Santos﻿).

El perfil de Ana Mabel y el factor de la salud mental

Ana Mabel Fariha Infante, residente en el barrio Los Ángeles, fue trasladada de inmediato al hospital Padre Fantino, donde recibió atenciones médicas de emergencia.

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Más allá de las heridas físicas, el caso ha puesto bajo la lupa una realidad mucho más compleja y dolorosa: la crisis de salud mental.

Allegados y familiares han compartido imágenes que muestran un antes y un después en la vida de Ana Mabel, evidenciando un deterioro notable tanto en su aspecto físico como emocional. Según declaraciones de amigos y personal médico, la joven de 31 años se encontraba bajo tratamiento en el departamento de psicología.

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El testimonio más desgarrador provino de su propio padre, quien reveló ante los medios locales que su hija tiene un historial clínico de intentos de suicidio y requiere de medicación y tratamiento mensual para estabilizar su condición.

Esta información sugiere que el lamentable hecho no fue un acto aislado, sino el desenlace de una batalla prolongada contra trastornos emocionales que, lamentablemente, no pudieron ser contenidos a tiempo.

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Este video presenta una cobertura noticiosa de CDN. Un presentador masculino en un estudio informa sobre un evento. Las imágenes muestran un río ancho con un puente de arcos, identificado como el Yaque del Norte en Montecristi. Un grupo de personas equipadas con chalecos salvavidas navega en un bote, realizando labores de búsqueda. El operativo se enfoca en la localización de un niño de dos años que cayó al río en la zona.

La sociedad de Montecristi sigue minuto a minuto las actualizaciones de los equipos de rescate. Grupos de voluntarios se han sumado a las autoridades, recorriendo las riberas del Yaque del Norte con la esperanza de hallar alguna pista sobre el paradero del menor.

Mientras las brigadas de rescate no cesan en sus esfuerzos, el Ministerio Público ha mantenido abierta una investigación oficial. El objetivo no es solo esclarecer la cronología de los hechos, sino determinar si existieron fallas en la red de apoyo y vigilancia que debió proteger tanto a la madre como al infante, dado el historial psiquiátrico previo de Fariha Infante.

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A medida que pasan las horas, las probabilidades de encontrar al menor con vida disminuyen, pero la determinación de los cuerpos de socorro se mantiene intacta. Las embarcaciones continúan peinando la zona de la desembocadura, desafiando el cansancio y las condiciones climáticas.