República Dominicana

Los emprendedores dominicanos fortalecen redes internacionales tras ser seleccionados para el programa YLAI de Estados Unidos

El reconocimiento facilitará la participación de los becarios en una plataforma que promueve el intercambio de experiencias, la adquisición de nuevas estrategias y la generación de alianzas orientadas a mejorar la competitividad regional

Guardar
El anuncio oficial de la Embajada de los Estados Unidos destaca la integración de los nuevos becarios a redes empresariales internacionales y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor entre la República Dominicana y el mercado estadounidense (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
El anuncio oficial de la Embajada de los Estados Unidos destaca la integración de los nuevos becarios a redes empresariales internacionales y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor entre la República Dominicana y el mercado estadounidense (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)

La selección de siete emprendedores de la República Dominicana para la edición 2025-2026 de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas representa una apuesta renovada por el fomento del emprendimiento juvenil y el fortalecimiento de lazos económicos entre la región y Estados Unidos.

El anuncio, realizado este 22 de abril por la Embajada de los Estados Unidos en el portal oficial, destaca la estrategia estadounidense de impulsar sectores productivos emergentes y promover redes internacionales como ruta hacia una economía más dinámica.

El proceso de selección, descrito por la Embajada de los Estados Unidos como “riguroso y competitivo”, contó este año con la participación de más de 1,690 postulantes de la región.

Los nuevos becarios dominicanos, que ahora se suman a una red de 2,430 jóvenes líderes de 37 países de América Latina, el Caribe y Canadá, trabajan en áreas clave como agricultura, energía, logística y transporte, cosmética, manufactura y arte artesanal, según informó la Embajada de los Estados Unidos.

La Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI, por sus siglas en inglés) ofrece a los seleccionados una formación híbrida que combina capacitación virtual en liderazgo empresarial y estancias profesionales de cuatro semanas en empresas y organizaciones de Estados Unidos.

Durante esta experiencia, los participantes enfrentan retos reales del ámbito comercial y establecen contactos estratégicos que pueden incidir directamente en las comunidades en las que operan sus emprendimientos.

Desde su creación en 2015, YLAI ha capacitado a 41 emprendedores dominicanos provenientes de localidades como Sabana de la Mar, Boca Chica, Puerto Plata, Santiago, Azua y el Distrito Nacional.

Entre los casos destacados se encuentra Walkiria Almonte, becaria de la edición 2024 y fundadora de Caribe Labs, empresa dedicada al desarrollo y manufactura de productos cosméticos y de cuidado personal. Almonte atribuye a su paso por YLAI la consolidación de su red internacional de contactos y el fortalecimiento de su modelo de negocio.

El programa, respaldado por la Embajada de los Estados Unidos, contribuye al crecimiento del tejido empresarial local y fortalece la cooperación en proyectos educativos y comerciales de alto impacto en comunidades vulnerables (Foto cortesía Halle Alberto Jackson)
El programa, respaldado por la Embajada de los Estados Unidos, contribuye al crecimiento del tejido empresarial local y fortalece la cooperación en proyectos educativos y comerciales de alto impacto en comunidades vulnerables (Foto cortesía Halle Alberto Jackson)

Según declaró al portal oficial, la oportunidad de aprender nuevas estrategias del modelo de negocios estadounidense le permitió crear alianzas que impulsan nuevos proyectos: “YLAI abrió puertas que transformaron mi visión empresarial”.

La participación dominicana en este programa no solo habilita oportunidades individuales, sino que también tiene un impacto tangible a nivel comunitario y transfronterizo. Los becarios han creado alianzas comerciales internacionales y desarrollado proyectos educativos destinados a beneficiar a comunidades vulnerables, como destacó la Embajada de los Estados Unidos.

El programa YLAI, una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos, combina formación técnica en emprendimiento, desarrollo de liderazgo y creación de redes profesionales internacionales. Con más de mil exbecarios en el hemisferio, la iniciativa refuerza el compromiso estadounidense por la prosperidad compartida y reconoce al emprendimiento juvenil como motor central para la competitividad en las Américas.

De acuerdo con la información oficial, la participación dominicana en YLAI no solo respalda la proyección internacional de emprendimientos locales de alto impacto, sino que también fortalece vínculos estratégicos con el sector empresarial estadounidense, lo que abre la puerta a intercambios de conocimientos y a la expansión de oportunidades económicas en la región.

Temas Relacionados

Iniciativa Jóvenes Líderes de las AméricasRepública DominicanaEmprendimiento JuvenilAlianzas Comerciales InternacionalesEstados UnidosEmprendedores dominicanos

Últimas Noticias

La aerolínea TagAirlines reanuda vuelos entre Ciudad de Guatemala y San Salvador a partir de mayo

El grupo aéreo ha comunicado que ofrecerá diez vuelos semanales a partir del 4 de mayo, implementando tarifas competitivas para viajes ida y vuelta y atendiendo la demanda de movilidad entre mercados centroamericanos en expansión

La aerolínea TagAirlines reanuda vuelos entre Ciudad de Guatemala y San Salvador a partir de mayo

Con documentos falsos y fuera del radar: panameño estuvo siete años prófugo hasta su captura en Colombia

El detenido había escapado del penal La Joya junto a otros reclusos en un caso aún bajo investigación

Con documentos falsos y fuera del radar: panameño estuvo siete años prófugo hasta su captura en Colombia

Guatemala: en manifestación líderes de los 48 Cantones exigen liberación de exdirigentes detenidos

El presidente Arévalo atribuye las detenciones de exlíderes indígenas a represalias políticas, en un acto público plantea que la criminalización afecta no solo a líderes comunitarios, sino también a operadores de justicia, periodistas y funcionarios que ejercen labores de defensa social

Guatemala: en manifestación líderes de los 48 Cantones exigen liberación de exdirigentes detenidos

Lucio Vásquez, “tenemos 22 años de no tener una nivelación tarifaria” en el sistema de transporte salvadoreño

La prestación del transporte colectivo para la mayoría de la población salvadoreña se ha visto amenazada debido a la congelación prolongada de precios y al incremento de los costos, lo que genera menos unidades disponibles y una calidad de servicio en declive

Lucio Vásquez, “tenemos 22 años de no tener una nivelación tarifaria” en el sistema de transporte salvadoreño

Policía de Honduras investiga un presunto secuestro que habría sido simulado por una menor

El Ministerio Público de Honduras detecta un aumento de casos de secuestros simulados durante 2025

Policía de Honduras investiga un presunto secuestro que habría sido simulado por una menor

TECNO

Una moneda sobre el router para mejorar la señal Wi-Fi: ¿truco efectivo o mito?

Una moneda sobre el router para mejorar la señal Wi-Fi: ¿truco efectivo o mito?

SIM física vs eSIM: ventajas, desventajas y cuál es la mejor opción para tu móvil

El manifiesto de Palantir: qué proponen Alex Karp y Peter Thiel con la “república tecnológica”

No solo Epic Games y Steam: Amazon regala dos nuevos juegos para PC

Google lanza Gemini Enterprise y apuesta por agentes inteligentes para empresas

ENTRETENIMIENTO

“La industria se transformó, ya no hay temporada de pilotos, todo es distinto”, reflexionó Stephen Colbert

“La industria se transformó, ya no hay temporada de pilotos, todo es distinto”, reflexionó Stephen Colbert

Difunden detalles de la llamada al 911 previa a la muerte de David Wilcock

El director de Iron Man reveló su arrepentimiento por el destino de Tony Stark en Avengers y destacó el impacto en Marvel

Vincent D’Onofrio decide un nuevo rumbo lejos del clásico Kingpin: “Ya no puedo seguir con ese tipo de procesos y transformaciones”

Outcome, la nueva apuesta de Jonah Hill para entender la soledad contemporánea

MUNDO

Curvas arriesgadas, climas extremos y desafíos solo para valientes: las 10 rutas más peligrosas del mundo

Curvas arriesgadas, climas extremos y desafíos solo para valientes: las 10 rutas más peligrosas del mundo

El bogavante bicolor encontrado en Cape Cod sorprende por sus colores y rareza genética

Una turista es procesada por vandalismo tras dañar la Fuente de Neptuno en Florencia

El auge de la agroecología en África redefine la producción de alimentos en el continente

El papa León XIV condenó la represión letal en Irán y reclama una “cultura de paz” frente a la guerra