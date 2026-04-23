Los emprendedores dominicanos fortalecen redes internacionales tras ser seleccionados para el programa YLAI de Estados Unidos

El anuncio oficial de la Embajada de los Estados Unidos destaca la integración de los nuevos becarios a redes empresariales internacionales y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor entre la República Dominicana y el mercado estadounidense (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)

La selección de siete emprendedores de la República Dominicana para la edición 2025-2026 de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas representa una apuesta renovada por el fomento del emprendimiento juvenil y el fortalecimiento de lazos económicos entre la región y Estados Unidos.

El anuncio, realizado este 22 de abril por la Embajada de los Estados Unidos en el portal oficial, destaca la estrategia estadounidense de impulsar sectores productivos emergentes y promover redes internacionales como ruta hacia una economía más dinámica.

El proceso de selección, descrito por la Embajada de los Estados Unidos como “riguroso y competitivo”, contó este año con la participación de más de 1,690 postulantes de la región.

Los nuevos becarios dominicanos, que ahora se suman a una red de 2,430 jóvenes líderes de 37 países de América Latina, el Caribe y Canadá, trabajan en áreas clave como agricultura, energía, logística y transporte, cosmética, manufactura y arte artesanal, según informó la Embajada de los Estados Unidos.

La Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI, por sus siglas en inglés) ofrece a los seleccionados una formación híbrida que combina capacitación virtual en liderazgo empresarial y estancias profesionales de cuatro semanas en empresas y organizaciones de Estados Unidos.

Durante esta experiencia, los participantes enfrentan retos reales del ámbito comercial y establecen contactos estratégicos que pueden incidir directamente en las comunidades en las que operan sus emprendimientos.

Desde su creación en 2015, YLAI ha capacitado a 41 emprendedores dominicanos provenientes de localidades como Sabana de la Mar, Boca Chica, Puerto Plata, Santiago, Azua y el Distrito Nacional.

Entre los casos destacados se encuentra Walkiria Almonte, becaria de la edición 2024 y fundadora de Caribe Labs, empresa dedicada al desarrollo y manufactura de productos cosméticos y de cuidado personal. Almonte atribuye a su paso por YLAI la consolidación de su red internacional de contactos y el fortalecimiento de su modelo de negocio.

El programa, respaldado por la Embajada de los Estados Unidos, contribuye al crecimiento del tejido empresarial local y fortalece la cooperación en proyectos educativos y comerciales de alto impacto en comunidades vulnerables (Foto cortesía Halle Alberto Jackson)

Según declaró al portal oficial, la oportunidad de aprender nuevas estrategias del modelo de negocios estadounidense le permitió crear alianzas que impulsan nuevos proyectos: “YLAI abrió puertas que transformaron mi visión empresarial”.

La participación dominicana en este programa no solo habilita oportunidades individuales, sino que también tiene un impacto tangible a nivel comunitario y transfronterizo. Los becarios han creado alianzas comerciales internacionales y desarrollado proyectos educativos destinados a beneficiar a comunidades vulnerables, como destacó la Embajada de los Estados Unidos.

El programa YLAI, una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos, combina formación técnica en emprendimiento, desarrollo de liderazgo y creación de redes profesionales internacionales. Con más de mil exbecarios en el hemisferio, la iniciativa refuerza el compromiso estadounidense por la prosperidad compartida y reconoce al emprendimiento juvenil como motor central para la competitividad en las Américas.

De acuerdo con la información oficial, la participación dominicana en YLAI no solo respalda la proyección internacional de emprendimientos locales de alto impacto, sino que también fortalece vínculos estratégicos con el sector empresarial estadounidense, lo que abre la puerta a intercambios de conocimientos y a la expansión de oportunidades económicas en la región.