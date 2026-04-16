República Dominicana: El presidente Abinader anuncia estabilidad en tarifas de combustibles para la semana

El presidente Luis Abinader confirma que el Gobierno de República Dominicana mantendrá sin cambios los precios de los combustibles esta semana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles para la presente semana, una medida que busca mitigar el impacto de la crisis internacional en los precios de bienes esenciales. Este anuncio se realizó tras una reunión con representantes de diversos sectores productivos en Santo Domingo, donde el mandatario destacó la importancia de alcanzar acuerdos que permitan proteger a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

Según informó el Gobierno, la decisión de mantener los precios de los hidrocarburos y sus derivados responde al compromiso de evitar que las alzas internacionales se trasladen de forma directa a los consumidores. El presidente Abinader afirmó: “Informamos que esta semana no va a haber aumento, sino que se van a continuar los niveles de precios de los combustibles de la semana pasada”.

Durante el encuentro, participaron figuras clave como el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el titular de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón. También asistieron dirigentes de organizaciones empresariales, entre ellas el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresarios Comerciales (ONEC), y la Junta Agropecuaria Empresarial (JAD).

De acuerdo con información difundida por el equipo de prensa presidencial, la reunión permitió definir nuevas acciones y la programación de encuentros bilaterales con sectores específicos, sobre todo aquellos donde se han detectado incrementos de precios. El objetivo principal es evaluar mecanismos que ayuden a controlar el comportamiento de los costos en productos y servicios básicos.

Abinader explicó que estas mesas de trabajo continuarán realizándose con regularidad, previendo un nuevo encuentro en aproximadamente dos semanas. El mandatario señaló: “Estamos discutiendo la manera en que podemos, como lo hicimos antes, mitigar que no todo el aumento se traspase a la población y proteger especialmente a la población vulnerable de nuestro país”.

La estrategia oficial incluye dar continuidad a acciones orientadas a garantizar la estabilidad en los precios de los alimentos y servicios esenciales, en respuesta a la prolongación de la crisis internacional que ha impactado el mercado del petróleo y sus derivados.

La decisión de congelar los precios de los hidrocarburos busca evitar el traslado de alzas internacionales a los consumidores dominicanos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El sector empresarial valoró la convocatoria y se comprometió a colaborar en la búsqueda de soluciones conjuntas que amortigüen el efecto de las fluctuaciones internacionales en la economía local. Entre los temas discutidos figuraron la necesidad de coordinación sectorial y la evaluación de medidas adicionales para evitar distorsiones en la cadena de suministros.

Ante la presión de la crisis en Medio Oriente sobre los precios internacionales y la seguridad de los suministros energéticos, el Gobierno dominicano ha optado por una política de prevención, consulta y coordinación entre instituciones y actores sociales para proteger los recursos públicos y garantizar la estabilidad nacional, una estrategia reiterada por Paliza a medios locales.

El Gobierno reiteró que la protección de los sectores más vulnerables sigue siendo una de las prioridades centrales en la definición de políticas públicas ante la coyuntura económica global.