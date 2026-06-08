Costa Rica

El Instituto Costarricense de Electricidad reporta cortes por el clima en varias zonas del país

Buena Vista y Barco Quebrado de Nosara aparecen entre los puntos sin energía. El ente estatal movilizó personal a las comunidades afectadas. También habilitó el 1194 para reportes de averías

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La entidad señaló que Buena Vista, Esterones, Barco Quebrado de Nosara, Río Negro, Bethel, Santiago y Bajos de Arío de Cóbano permanecen sin suministro, mientras cuadrillas atienden las averías y habilitan el 1194 (Foto cortesía ICE)
La entidad señaló que Buena Vista, Esterones, Barco Quebrado de Nosara, Río Negro, Bethel, Santiago y Bajos de Arío de Cóbano permanecen sin suministro, mientras cuadrillas atienden las averías y habilitan el 1194 (Foto cortesía ICE)

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó este domingo que la situación climática provoca intermitencias y cortes en el servicio eléctrico en varios sectores del país, con zonas que permanecen sin suministro. Según el ICE, los usuarios pueden reportar averías al 1194.

De acuerdo con el ICE, por las condiciones del tiempo los sectores de Buena Vista, Esterones y Barco Quebrado de Nosara; y Río Negro, Bethel, Santiago y Bajos de Arío de Cóbano están sin electricidad. La institución indicó que su personal técnico ya está en los lugares y trabaja para restablecer el servicio “lo más pronto posible”.

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El ICE también detalló que comunidades como San Rafael de Guanacaste, Camaronal, San Antonio de Bijagual y Lanas de Puriscal, además de Lajas, Agujitas, Angostura y Montelimar, presentaron problemas en la red eléctrica, aunque señaló que muchos casos ya fueron resueltos.

Vale mencionar que el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica emitió una advertencia este domingo debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y un sistema de baja presión con alto potencial de desarrollo ciclónico en el Pacífico. La previsión oficial es de lluvias para todo el domingo.

La institución detalló afectaciones en San Rafael de Guanacaste, Camaronal, San Antonio de Bijagual, Lanas de Puriscal, Lajas, Agujitas, Angostura y Montelimar, y afirmó que muchos incidentes ya quedaron solucionados (Foto cortesía ICE)
La institución detalló afectaciones en San Rafael de Guanacaste, Camaronal, San Antonio de Bijagual, Lanas de Puriscal, Lajas, Agujitas, Angostura y Montelimar, y afirmó que muchos incidentes ya quedaron solucionados (Foto cortesía ICE)

Suspensiones programadas en Heredia

Por separado, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) comunicó la suspensión programada de electricidad y agua en varios sectores entre el lunes 8 de junio y el viernes 12 de junio, debido a trabajos para mejorar los servicios que administra la entidad.

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Según la ESPH, el lunes 8 habrá suspensión eléctrica en Heredia-San Pablo, contiguo al Maxi Palí, de 7:30 a 12:00. El martes 9 se interrumpirá la electricidad en Heredia-San Rafael, Los Ángeles, en Residencial Ave Paraíso, de 7:30 a 15:00, y se suspenderá el agua de 9:00 a 15:00 en sectores de Los Ángeles y Concepción, incluidos Calle Alcalá, Calle Lobo, Avenida Colibrí y Calle Aguacate.

La ESPH añadió que el miércoles 10 se suspenderá la electricidad en Heredia-San Pablo (desde la Cruz Roja, 500 metros al este) de 7:00 a 12:00 y en Los Ángeles (Residencial El Castillo, contiguo a Villas Tramonti) de 7:30 a 14:00, además de un corte de agua en Heredia-San Isidro, Concepción, en un sector de Calle Chilillal, de 7:00 a 13:00.

Para el jueves 11, la ESPH programó un corte eléctrico en Heredia-San Rafael, San Josecito, en Tanque La Joya y Hotel Cibeles, costado norte de la iglesia, de 7:00 a 13:00, y una suspensión de agua de 9:00 a 15:00 en sectores de Concepción y San Isidro.

San Rafael, Camaronal y Montelimar aparecen en el reporte junto a otras comunidades, con parte de los incidentes ya atendidos y equipos desplegados para reponer el suministro en el menor tiempo posible (Foto cortesía ICE)
San Rafael, Camaronal y Montelimar aparecen en el reporte junto a otras comunidades, con parte de los incidentes ya atendidos y equipos desplegados para reponer el suministro en el menor tiempo posible (Foto cortesía ICE)

El viernes 12 se prevé interrupción eléctrica en Heredia-Ulloa, Condominio Árbora Segunda Etapa, de 8:00 a 10:00, y en Heredia-San Rafael, Los Ángeles, 500 metros camino Los Cipreses del Tirol, de 7:30 a 11:00: “realizamos mantenimiento preventivo para que siempre tenga un suministro confiable y continuo”.

La institución enfatizó en sus publicaciones de redes sociales en que la ciudadanía puede estar al pendiente de la programación de las zonas de mantenimiento e intervención de la ESPH a través de su portal oficial desde la pestaña de “suspensiones programadas”.

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