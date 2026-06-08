El Salvador mantiene el cobro de USD 1,50 por pasajero en su aeropuerto para financiar controles con perros

La nueva disposición del Ministerio de Agricultura y Ganadería deja firme la tasa aplicada en la terminal aérea para sostener revisiones de equipaje y el manejo de residuos internacionales con fines sanitarios (Foto cortesía MAG, archivo)

El Gobierno de El Salvador ratificó la tarifa de USD 1,50 por pasajero en el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” para financiar controles sanitarios con binomios caninos y el tratamiento de desechos y decomisos. La medida fue formalizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el acuerdo ministerial No. 51.

La tarifa había sido autorizada originalmente por el Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería No. 540, de noviembre de 2021, para financiar la inspección no intrusiva sobre equipaje y carga aérea, además del tratamiento de desechos sólidos y decomisos. La administración y operación de estos servicios corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que delegó su gestión en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), según los contratos y convenios firmados entre ambas partes.

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El documento, , publicado el 25 de mayo de 2026 en el Diario Oficial, sostiene que “resulta necesario garantizar la continuidad de los servicios de inspección no intrusiva mediante binomios caninos de equipaje y carga aérea y el tratamiento de desechos sólidos internacionales y decomisos de importancia cuarentenaria en el Aeropuerto Internacional”, con el propósito de “prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la sanidad agropecuaria nacional”.

Cobro y administración de los fondos

El acuerdo otorga al IICA la facultad de realizar el cobro, la captación y la administración de los fondos derivados de la tarifa aprobada, que serán depositados en una cuenta bancaria corriente específica. El instrumento establece que “se reconoce al IICA el valor del 10% de los ingresos brutos percibidos por el cobro de la tarifa de servicios aprobada, por la administración y ejecución de los servicios de inspección no intrusiva con binomios caninos”.

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El Ministerio de Agricultura y Ganadería formalizó el cobro por pasajero para sostener inspecciones no intrusivas con binomios caninos y el manejo de desechos internacionales, con el fin de evitar plagas agropecuarias (Foto cortesía MAG, archivo)

Los fondos serán distribuidos conforme a los mecanismos establecidos entre el MAG y el IICA, de acuerdo con las leyes y acuerdos internacionales sobre sanidad vegetal y animal. Así, el aeropuerto mantiene sus estándares de bioseguridad y cumplimiento con las exigencias internacionales en materia de tránsito de pasajeros y mercancías.

Vigencia de la nueva normativa

El acuerdo deroga de manera explícita el Acuerdo Ejecutivo número 540 y dispone que la nueva normativa entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Alejandro Domínguez Ruiz, firmó la resolución en representación del ministerio.

El documento también señala que “los servicios de administración y operación de binomios caninos y el tratamiento de desechos sólidos internacionales y decomisos de importancia cuarentenaria resultan indispensables para mantener el estatus sanitario del país”.

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Vale mencionar que en 2021 el ministerio salvadoreño y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) suscribieron un convenio con el mismo propósito. El objetivo del convenio fue delegar al OIRSA para la administración y operación de las unidades caninas para realizar la inspección no intrusiva de equipajes, paquetería y carga aérea.

El acuerdo publicado en el Diario Oficial ratifica que el organismo administrará los recursos obtenidos en la terminal aérea, mientras recibe un 10 por ciento de los ingresos brutos por la gestión del servicio (Foto cortesía MAG, archivo)

Asimismo, la recolección y tratamiento de desechos sólidos internacionales y decomisos de importancia cuarentenaria, así como la recaudación de tasas por la prestación de estos servicios en la terminal aérea salvadoreña: “Los perros detectan olores de frutas, semillas, cárnicos, lácteos, entre otros; que pueden ser vías para el transporte de plagas y enfermedades de origen vegetal y animal”, destacó el organismo.

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