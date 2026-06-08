El Salvador

El Salvador mantiene el cobro de USD 1,50 por pasajero en su aeropuerto para financiar controles con perros

El Ministerio de Agricultura y Ganadería formalizó la medida en un acuerdo publicado el 25 de mayo de 2026, con el objetivo de sostener inspecciones con binomios caninos y el manejo de decomisos

Guardar
Google icon
La nueva disposición del Ministerio de Agricultura y Ganadería deja firme la tasa aplicada en la terminal aérea para sostener revisiones de equipaje y el manejo de residuos internacionales con fines sanitarios (Foto cortesía MAG, archivo)
La nueva disposición del Ministerio de Agricultura y Ganadería deja firme la tasa aplicada en la terminal aérea para sostener revisiones de equipaje y el manejo de residuos internacionales con fines sanitarios (Foto cortesía MAG, archivo)

El Gobierno de El Salvador ratificó la tarifa de USD 1,50 por pasajero en el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” para financiar controles sanitarios con binomios caninos y el tratamiento de desechos y decomisos. La medida fue formalizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el acuerdo ministerial No. 51.

La tarifa había sido autorizada originalmente por el Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería No. 540, de noviembre de 2021, para financiar la inspección no intrusiva sobre equipaje y carga aérea, además del tratamiento de desechos sólidos y decomisos. La administración y operación de estos servicios corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que delegó su gestión en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), según los contratos y convenios firmados entre ambas partes.

PUBLICIDAD

El documento, , publicado el 25 de mayo de 2026 en el Diario Oficial, sostiene que “resulta necesario garantizar la continuidad de los servicios de inspección no intrusiva mediante binomios caninos de equipaje y carga aérea y el tratamiento de desechos sólidos internacionales y decomisos de importancia cuarentenaria en el Aeropuerto Internacional”, con el propósito de “prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la sanidad agropecuaria nacional”.

Cobro y administración de los fondos

El acuerdo otorga al IICA la facultad de realizar el cobro, la captación y la administración de los fondos derivados de la tarifa aprobada, que serán depositados en una cuenta bancaria corriente específica. El instrumento establece que “se reconoce al IICA el valor del 10% de los ingresos brutos percibidos por el cobro de la tarifa de servicios aprobada, por la administración y ejecución de los servicios de inspección no intrusiva con binomios caninos”.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Agricultura y Ganadería formalizó el cobro por pasajero para sostener inspecciones no intrusivas con binomios caninos y el manejo de desechos internacionales, con el fin de evitar plagas agropecuarias (Foto cortesía MAG, archivo)
El Ministerio de Agricultura y Ganadería formalizó el cobro por pasajero para sostener inspecciones no intrusivas con binomios caninos y el manejo de desechos internacionales, con el fin de evitar plagas agropecuarias (Foto cortesía MAG, archivo)

Los fondos serán distribuidos conforme a los mecanismos establecidos entre el MAG y el IICA, de acuerdo con las leyes y acuerdos internacionales sobre sanidad vegetal y animal. Así, el aeropuerto mantiene sus estándares de bioseguridad y cumplimiento con las exigencias internacionales en materia de tránsito de pasajeros y mercancías.

Vigencia de la nueva normativa

El acuerdo deroga de manera explícita el Acuerdo Ejecutivo número 540 y dispone que la nueva normativa entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Alejandro Domínguez Ruiz, firmó la resolución en representación del ministerio.

El documento también señala que “los servicios de administración y operación de binomios caninos y el tratamiento de desechos sólidos internacionales y decomisos de importancia cuarentenaria resultan indispensables para mantener el estatus sanitario del país”.

Vale mencionar que en 2021 el ministerio salvadoreño y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) suscribieron un convenio con el mismo propósito. El objetivo del convenio fue delegar al OIRSA para la administración y operación de las unidades caninas para realizar la inspección no intrusiva de equipajes, paquetería y carga aérea.

El acuerdo publicado en el Diario Oficial ratifica que el organismo administrará los recursos obtenidos en la terminal aérea, mientras recibe un 10 por ciento de los ingresos brutos por la gestión del servicio (Foto cortesía MAG, archivo)
El acuerdo publicado en el Diario Oficial ratifica que el organismo administrará los recursos obtenidos en la terminal aérea, mientras recibe un 10 por ciento de los ingresos brutos por la gestión del servicio (Foto cortesía MAG, archivo)

Asimismo, la recolección y tratamiento de desechos sólidos internacionales y decomisos de importancia cuarentenaria, así como la recaudación de tasas por la prestación de estos servicios en la terminal aérea salvadoreña: “Los perros detectan olores de frutas, semillas, cárnicos, lácteos, entre otros; que pueden ser vías para el transporte de plagas y enfermedades de origen vegetal y animal”, destacó el organismo.

Temas Relacionados

AeropuertosTarifasIICASanidadAeropuerto Internacional de El SalvadorInstituto Interamericano de Cooperación para la Agriculturatarifa aeropuerto de El SalvadorMinisterio de Agricultura y GanaderíaMAG

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: Protección Civil declara alerta verde por una baja presión en el Pacífico

El aviso se emitió este 7 de junio por un sistema frente a la costa con 70% de probabilidad de convertirse en ciclón en 48 horas, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El Salvador: Protección Civil declara alerta verde por una baja presión en el Pacífico

Tragedia aérea en República Dominicana de un jet ejecutivo dejó a sus tripulantes estadounidenses sin vida

La cabina pidió autorización para regresar tras detectar una pérdida de potencia. El aparato cayó durante la maniobra crítica. Ahora, IDAC y CIAA buscan qué ocurrió minutos después del despegue

Tragedia aérea en República Dominicana de un jet ejecutivo dejó a sus tripulantes estadounidenses sin vida

El hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas en la ruta a San Pedro Ayampuc conmociona en Guatemala

Los socorristas ubicaron un bulto entre la vegetación, a la altura del kilómetro 10.3, y activaron el protocolo con la PNC mientras siguen sin confirmarse datos básicos de la víctima

El hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas en la ruta a San Pedro Ayampuc conmociona en Guatemala

El virus oropouche registró su primer gran brote en la provincia panameña de Darién, revela estudio

La investigación indica que la provincia fue identificada como clave para detectar y anticipar la expansión futura de esta enfermedad hacia otras naciones de la región

El virus oropouche registró su primer gran brote en la provincia panameña de Darién, revela estudio

Honduras: Mujer muere presuntamente a manos de su pareja

Un nuevo hecho de violencia contra la mujer conmocionó al departamento de Gracias a Dios. El sospechoso, resultó gravemente herido.

Honduras: Mujer muere presuntamente a manos de su pareja

TECNO

Las preguntas prohibidas para ChatGPT, Gemini y Copilot: salud, consejos legales y terapéuticos es un peligro

Las preguntas prohibidas para ChatGPT, Gemini y Copilot: salud, consejos legales y terapéuticos es un peligro

5 consejos para cuidar tu router y evitar interferencias cuando juegas o trabajas

Detecta si está tu vecino o tu ex están conectados a tu wifi: cómo comprobar intrusos en la red

Los jóvenes cambian los psicólogos humanos por la IA que siempre está presente para ellos

Cómo arreglar el puerto USB de mi celular con un truco casero: solo necesitas una aguja

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift rompe récords en las plataformas de streaming con su nueva canción para ‘Toy Story 5′

Taylor Swift rompe récords en las plataformas de streaming con su nueva canción para ‘Toy Story 5′

La estrella de Crepúsculo, Taylor Lautner, reveló el sexo de su primer bebé con su esposa Tay Lautner

La exesposa del hijo de Cher solicita retirar su demanda de divorcio

Jennifer Lopez revela cómo Madonna influyo en su comportamiento cuando era niña: “Cortaba mi ropa para parecerme a ella”

Kit Harington cuenta por qué el elenco de “Game of Thrones” tomó distancia tras el final de la serie

MUNDO

Xi Jinping llega a Pyongyang para reunirse con el dictador norcoreano Kim Jong Un

Xi Jinping llega a Pyongyang para reunirse con el dictador norcoreano Kim Jong Un

Israel bombardeó objetivos militares de Irán en respuesta a los ataques con misiles del régimen persa

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas: hay alerta de tsunami y al menos un muerto

Zelensky contó que el magnate ruso Roman Abramovich viajó a Kiev para ofrecerse como mediador con Putin

Trump exigió al régimen de Irán que frene los ataques contra Israel: “Es suficiente; vuelvan a la mesa y cierren un trato”