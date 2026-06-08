Nicaragua

Régimen de Nicaragua desterró a 23 periodistas críticos desde 2018

La medida incluyó la pérdida de nacionalidad y, en algunos casos, de bienes, mientras el Tribunal de Apelaciones de Managua reportó que la etiqueta de “traidores a la patria” alcanzó a 317 opositores

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Cinco mujeres, periodistas nicaragüenses exiliadas, en una calle. Una sostiene una pancarta, otra un mapa y bandera de Nicaragua, frente a un mural con "Nicaragua".
Periodistas nicaragüenses exiliadas se manifiestan para exigir libertad de prensa, sosteniendo pancartas, una bandera y un mapa de Nicaragua frente a un mural con la palabra "Nicaragua" y una cadena rota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las periodistas nicaragüenses exiliadas afrontan campañas de odio digital y violencia de género en línea atribuidas a seguidores del régimen de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un estudio de La Sala remitido a la agencia EFE documentó el uso del doxing transfronterizo, la difusión de datos personales, contra comunicadoras obligadas a dejar el país.

De acuerdo con EFE, el análisis abarca nueve medios fundados y dirigidos por mujeres. La investigación, actualizada en mayo de 2026, señala que todas las directoras de esos medios permanecen en el exilio, donde su visibilidad pública las expone al acoso digital.

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Una de las directoras citadas por el informe El costo de informar: Mujeres periodistas nicaragüenses en el exilio relató: “He ocultado a todo el personal y soy la que doy la cara y la que recibe los mayores ataques, las campañas de odio, la desnacionalización, confiscación. Lo que haya que recibir, lo he recibido yo”.

El exilio y las formas de represión

EFE indicó que, desde 2018, el Gobierno de Ortega y Murillo expulsó y declaró “traidores a la patria” al menos a 23 periodistas críticos, quienes perdieron su nacionalidad y, en algunos casos, sus propiedades. Según el Tribunal de Apelaciones de Managua, esta medida alcanza a 317 opositores, disidentes y críticos.

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Ilustración detallada de la censura en Nicaragua, con la bandera amarrada, policías, periodistas, manifestantes y caricaturas de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Una ilustración impactante describe la grave situación de la prensa independiente en Nicaragua, bajo la represión de las fuerzas policiales y la mirada de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las comunicadoras afectadas figuran Lucía Pineda, de 100 % Noticias; Jennifer Ortíz, de Nicaragua Investiga; Patricia Orozco, de Agenda Propia; además de Cristiana Chamorro, Sofía Montenegro y Silvia Nadide Gutiérrez.

La investigadora de La Sala Duyerling Ríos explicó que las directoras no solo conducen la línea editorial y gestionan la búsqueda de financiamiento, sino que también asumen la responsabilidad del cuidado familiar en contextos de desarraigo. “Cargan con la gestión del medio, la búsqueda de fondos y el rol estructural de cuidadoras domésticas en condiciones de desarraigo”, explicó.

Los cambios en los medios del exilio

El documento registra una transformación en la agenda de los medios nicaragüenses en el exilio entre 2022 y 2026, según EFE. Cinco de las siete directoras entrevistadas lograron estructurar un plan de negocios y diversificar los contenidos hacia periodismo feminista, podcasts, fotoperiodismo cívico y narrativas multimedia.

Estas estrategias buscan vincularse con audiencias internas en Nicaragua y con comunidades de la diáspora, en un intento por disputar el monopolio narrativo de la administración Ortega-Murillo.

El informe también pidió a organizaciones donantes internacionales que diseñen mecanismos flexibles que contemplen las desigualdades estructurales de género. Entre las recomendaciones figuran financiamiento adaptado, asistencia técnica en finanzas y mercadeo digital, así como programas de inserción económica para mujeres profesionales desplazadas.

El edificio del canal Cien Por Ciento Noticias, se mantiene hasta hoy, tomado militarmente por la Policía sin explicación legal alguna. Foto: Oscar Navarrete
El edificio del canal Cien Por Ciento Noticias, se mantiene hasta hoy, tomado militarmente por la Policía sin explicación legal alguna. Foto: Oscar Navarrete

El contexto de la prensa en Nicaragua

La situación de la prensa en Nicaragua mostró un deterioro sostenido en los últimos años. Según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, con sede en Costa Rica, entre 2018 y 2026 el gobierno de Ortega y Murillo clausuró al menos 56 medios de comunicación, incluidos cinco allanados y confiscados, como La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y La Trinchera de la Noticia.

Además, al menos 309 trabajadores de medios abandonaron el país por motivos de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018.

La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras ubica a Nicaragua en el puesto 168 de 180 países, por debajo de Cuba, en el lugar 160, y Venezuela, en el 159, de acuerdo con datos recopilados por EFE.

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