República Dominicana

La Dirección de Desarrollo Supérate inicia entrega de bono de emergencia a familias afectadas

Un programa de asistencia financiera comenzó a distribuir recursos en comunidades dominicanas perjudicadas por recientes lluvias e inundaciones, con el objetivo de mitigar los efectos económicos en los hogares perjudicados por fenómenos climáticos severos

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El Bono de Emergencia de Supérate entrega RD 470 millones a 10,000 familias afectadas por inundaciones en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Bono de Emergencia de Supérate entrega RD 470 millones a 10,000 familias afectadas por inundaciones en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La Dirección de Desarrollo Supérate inició la entrega del Bono de Emergencia a unas 10,000 familias afectadas por las lluvias e inundaciones recientes en diversas provincias de la República Dominicana. Esta medida representa un auxilio económico de aproximadamente RD 470 millones y busca brindar alivio a hogares que sufrieron pérdidas por los fenómenos climatológicos.

Según informó Supérate, la distribución de este bono especial, equivalente a RD 7,000 por familia, comenzó este martes en el municipio de Gaspar Hernández, en la provincia de Espaillat. Además, está previsto que 446 hogares impactados por las inundaciones de febrero en Espaillat y María Trinidad Sánchez reciban esta asistencia entre el martes y el jueves.

De acuerdo con un reporte recogido por el gobierno de República Dominicana, el programa contempla la inclusión de 2,190 familias en el municipio Villa Montellano, provincia de Puerto Plata, como parte de una primera etapa. La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, explicó que la iniciativa también alcanzará a familias beneficiarias en las provincias de Valverde, Santiago, Distrito Nacional y Santo Domingo.

Jiménez destacó, en declaraciones recogidas por Listín Diario, el compromiso del presidente Luis Abinader para garantizar “una respuesta integral que permita a las familias enfrentar la difícil situación producto de los fenómenos climatológicos”. Acompañada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, la funcionaria subrayó que la asignación de RD 7,000 para cada hogar representa un apoyo económico total de RD 15,330,000 para los beneficiarios de Villa Montellano.

La ayuda económica de RD 7,000 por familia busca mitigar los daños sufridos por los recientes fenómenos climatológicos en varias provincias. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La ayuda económica de RD 7,000 por familia busca mitigar los daños sufridos por los recientes fenómenos climatológicos en varias provincias. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La entidad precisó que esta acción se realiza en coordinación con el Sistema único de Beneficiarios (Siuben), encargado de identificar y focalizar la asistencia en los hogares más vulnerables. El objetivo es asegurar que la ayuda llegue efectivamente a quienes más la necesitan, según puntualizó Supérate en su comunicado.

Como parte del operativo, se organizaron jornadas de atención directa para resolver problemas relacionados con la pérdida o deterioro de tarjetas, facilitando la entrega efectiva del subsidio. El Bono de Emergencia responde al modelo de Protección Social Adaptativa (PSA), que busca fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de las comunidades ante eventos inesperados, integrando medidas de anticipación, protección y adaptación.

En palabras de Mayra Jiménez, “garantizar protección integral de un enfoque de derechos es un compromiso ineludible con nuestras familias Supérate y con toda la población que vive en pobreza y vulnerabilidades, especialmente en momentos críticos como los que enfrentamos producto del cambio climático”

La entrega del Bono de Emergencia continuará en los próximos días en otras zonas afectadas mientras las autoridades monitorean la evolución de las condiciones climáticas y la situación de las comunidades más expuestas.

Programa de protección social

Supérate es el principal programa de protección social del Gobierno, orientado a reducir la pobreza extrema a través de transferencias monetarias condicionadas y acompañamiento sociofamiliar. La iniciativa prioriza a mujeres jefas de hogar y familias en situación de pobreza, estableciendo como requisito la corresponsabilidad en áreas clave como salud y educación. Según reportes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el programa beneficia a miles de hogares en todo el país.

El esquema contempla varios subsidios diseñados para atender necesidades básicas: Aliméntate otorga apoyo económico mensual para la compra de productos de primera necesidad; Avanza incentiva la permanencia y avance en la educación escolar y superior; Bonogás Hogar y Bonogás Chofer subsidian el consumo de gas licuado de petróleo; Bonoluz apoya el pago del servicio eléctrico; PROVEE protege a personas mayores en pobreza extrema; y el Bono de Emergencia ofrece ayuda inmediata a familias afectadas por fenómenos naturales. Supérate, gestionado por el Gobierno y monitoreado por organismos internacionales, mantiene un enfoque integral en la mejora de la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

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