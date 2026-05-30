Nicaragua

El régimen de Ortega y Murillo autoriza ingreso temporal de fuerzas extranjeras hasta diciembre de 2026

La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo publicó un decreto que permite la presencia rotativa de militares, naves y aeronaves provenientes de ocho países y una entidad regional en territorio nacional durante el segundo semestre del año

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ARCHIVO -El régimen de Daniel Ortega aprobó el ingreso temporal de tropas, naves y aeronaves de Rusia, China, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, México y países centroamericanos en Nicaragua entre julio y diciembre de 2026. (AP Foto/Alfredo Zuniga, archivo)
ARCHIVO -El régimen de Daniel Ortega aprobó el ingreso temporal de tropas, naves y aeronaves de Rusia, China, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, México y países centroamericanos en Nicaragua entre julio y diciembre de 2026. (AP Foto/Alfredo Zuniga, archivo)

El régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el Ejército de Nicaragua autorizó el ingreso temporal de tropas, naves y aeronaves de Rusia, China, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, México y países centroamericanos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, una decisión que consolida una práctica semestral del Ejecutivo para habilitar ejercicios militares, intercambios y operaciones de asistencia humanitaria en territorio nicaragüense.

La medida también incluye la salida de personal militar nicaragüense hacia otros países para participar en actividades similares. Entre los datos más precisos del decreto figura el envío rotativo de 50 militares nicaragüenses, además de naves y aeronaves, a territorio ruso para ejercicios de intercambio militar, entrenamiento y asistencia humanitaria.

La autorización fue oficializada mediante el Decreto Presidencial No. 05-2026, publicado el 29 de mayo de 2026 en La Gaceta, Diario Oficial. El texto establece que las actividades aprobadas abarcan el segundo semestre del año, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026.

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El decreto habilita la presencia militar de ocho países y de la CFAC

De acuerdo con el decreto, Nicaragua autorizó el tránsito y estacionamiento temporal de efectivos, embarcaciones y aeronaves de la Federación de Rusia, la República Popular China, los Estados Unidos Mexicanos, la República Bolivariana de Venezuela, la República de Cuba, los Estados Unidos de América y los países integrantes de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas.

Ese bloque regional de la CFAC incluye a Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana. El permiso comprende ejercicios de cooperación, intercambio de experiencias y acciones de asistencia humanitaria coordinadas con el Ejército de Nicaragua.

El Decreto Presidencial No. 05-2026 autoriza ejercicios militares, intercambios y operaciones humanitarias internacionales en territorio nicaragüense durante el segundo semestre del año 2026. Alejandro Ernesto/Pool via REUTERS/File Photo
El Decreto Presidencial No. 05-2026 autoriza ejercicios militares, intercambios y operaciones humanitarias internacionales en territorio nicaragüense durante el segundo semestre del año 2026. Alejandro Ernesto/Pool via REUTERS/File Photo

Rusia vuelve a ocupar un lugar central en el esquema de cooperación militar aprobado por Managua. El decreto autoriza el ingreso de personal militar ruso para ejercicios de adiestramiento, intercambio de experiencias y operaciones de ayuda humanitaria junto al Ejército de Nicaragua.

El mismo documento también habilita la participación de efectivos rusos en operaciones marítimas de lucha contra actividades ilícitas en el Caribe y el Pacífico nicaragüense. A eso se suman ejercicios con unidades especiales y cuerpos de transmisiones del Ejército.

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Estados Unidos y México participarán en misiones humanitarias y de rescate

El decreto también contempla la participación de personal militar de Estados Unidos y México en actividades coordinadas con las fuerzas nicaragüenses. En el caso estadounidense, la autorización cubre el ingreso de personal, aeronaves y naves militares para operaciones humanitarias, misiones de búsqueda, salvamento y rescate ante emergencias o desastres naturales.

La autorización contempla la llegada de personal militar, naves y aeronaves de Estados Unidos y México para misiones humanitarias y de rescate ante desastres naturales. (Captura de La Gaceta)
La autorización contempla la llegada de personal militar, naves y aeronaves de Estados Unidos y México para misiones humanitarias y de rescate ante desastres naturales. (Captura de La Gaceta)

La disposición agrega que podrán llegar efectivos militares estadounidenses previamente coordinados con las autoridades nicaragüenses para apoyar operaciones de ayuda humanitaria por aire, mar y tierra. Nicaragua, a su vez, enviará contingentes militares hacia México durante el segundo semestre para participar en actividades del mismo tipo.

China también aparece en el decreto, aunque el texto ofrece menos detalles sobre sus operaciones que en los casos de Rusia, Estados Unidos, México y Venezuela. La autorización para el ingreso de fuerzas de la República Popular China se inscribe en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y estratégicas que Managua desarrolló con Pekín tras romper relaciones con Taiwán en diciembre de 2021.

FOTO DE ARCHIVO. Nicaragua permitirá el envío rotativo de 50 militares, naves y aeronaves nicaragüenses a Rusia para intercambios militares, entrenamiento y asistencia humanitaria. REUTERS/Oswaldo Rivas
FOTO DE ARCHIVO. Nicaragua permitirá el envío rotativo de 50 militares, naves y aeronaves nicaragüenses a Rusia para intercambios militares, entrenamiento y asistencia humanitaria. REUTERS/Oswaldo Rivas

Cuba y Venezuela mantendrán intercambios y ejercicios conjuntos con Managua

Cuba y Venezuela seguirán participando en intercambios militares y operaciones humanitarias con Nicaragua, según el decreto. En el caso venezolano, la autorización comprende la intervención de distintas unidades militares en ejercicios conjuntos de rescate, atención ante desastres naturales, operaciones marítimas y combate a actividades ilícitas.

El texto también prevé la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en intercambios y labores de carácter humanitario junto a personal militar nicaragüense. Esa cooperación se suma a la habilitación general otorgada a otros países aliados del gobierno de Managua.

La autorización para el ingreso de tropas extranjeras se repite cada seis meses bajo la administración Ortega-Murillo. En cada período, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo aprueban decretos de alcance similar para permitir la presencia temporal de contingentes militares extranjeros en el país.

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