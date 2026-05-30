Oreros ilegales atacaron a policías en la frontera norte de Costa Rica durante operativo en campamento clandestino

Oficiales de la Fuerza Pública ingresaron al campamento clandestino ubicado en cerro Conchuditas, en Cutris de San Carlos. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

Un nuevo operativo contra la minería ilegal en la frontera norte en Costa Rica terminó con enfrentamientos entre oficiales de la Fuerza Pública y presuntos oreros clandestinos en el cerro Conchuditas, ubicado en Cutris de San Carlos, cerca del río San Juan.

La intervención policial permitió desarticular un amplio campamento utilizado para actividades extractivas ilegales y evitó que aproximadamente 5,000 sacos con material minero fueran extraídos de la zona, informó el Ministerio de Seguridad Pública.

El hecho representa el segundo golpe en menos de dos semanas contra organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en esta región fronteriza, una problemática que ha encendido las alertas de las autoridades por el impacto ambiental, el control territorial de grupos delictivos y el riesgo para la seguridad pública.

Según el reporte oficial, cuando los oficiales ingresaron al campamento localizaron una gran cantidad de personas en el lugar. La mayoría de los sospechosos huyó hacia la montaña; sin embargo, cerca de 150 individuos permanecieron en la zona y reaccionaron violentamente contra los policías.

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Las autoridades decomisaron cerca de 5.000 sacos con material minero durante el operativo en la frontera norte. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

De acuerdo con Seguridad Pública, algunos de los presuntos oreros portaban armas de fuego y dispararon contra los efectivos policiales, mientras otros intentaron atacarlos utilizando machetes, barras metálicas y herramientas conocidas como “sachos”, utilizadas comúnmente en labores mineras.

Ante la agresión directa, los oficiales tuvieron que utilizar sus armas de reglamento para repeler el ataque y proteger su integridad física. Pese a la tensión del enfrentamiento, ninguna persona resultó herida.

Posteriormente, la Fuerza Pública logró dispersar al grupo, cuyos integrantes escaparon hacia sectores boscosos y hacia el río San Juan, zona utilizada frecuentemente por organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de oro debido a las dificultades de acceso y la cercanía con la frontera.

Tras controlar la situación, los oficiales realizaron una inspección completa del campamento clandestino y encontraron aproximadamente 5,000 sacos cargados con sedimento minero, equivalentes a unas dos toneladas y media de material.

Algunos presuntos oreros atacaron a los policías utilizando armas de fuego, machetes y herramientas metálicas. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

Según las autoridades, dicho sedimento ya habría sido procesado parcialmente para extraer oro, actividad que genera importantes ganancias para estructuras criminales que operan en la región.

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Además, la Fuerza Pública ubicó y destruyó 147 piletas artesanales utilizadas para procesar material minero. Cada una contaba con sistemas de filtración improvisados y sedimento almacenado.

Los oficiales también encontraron un complejo sistema de tuberías presuntamente utilizado para actividades extractivas ilegales, así como 10 plantas eléctricas, 11 bombas sumergibles, gran cantidad de mangueras y 1.000 sacos vacíos empleados aparentemente para almacenar material minero.

Dentro del campamento clandestino también fueron decomisados aproximadamente 100 kilogramos de cal, 40 kilogramos de cianuro y 60 litros de gasolina.

El hallazgo de cianuro encendió nuevamente las preocupaciones ambientales sobre este tipo de minería ilegal, ya que el uso de sustancias químicas altamente tóxicas representa un grave riesgo para los ríos, los ecosistemas y las comunidades cercanas.

La Fuerza Pública además destruyó 96 champas o tiendas improvisadas hechas de plástico, muchas de las cuales estaban equipadas con cocinas y cilindros de gas, evidencia de que el sitio funcionaba como una operación minera permanente.

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La Fuerza Pública destruyó 147 piletas artesanales utilizadas para procesar sedimento con contenido de oro. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

En los últimos meses, las autoridades costarricenses han intensificado los operativos en la frontera norte debido al crecimiento de actividades extractivas ilegales relacionadas con el oro, especialmente en zonas cercanas al río San Juan y sectores montañosos de difícil acceso.

Las autoridades sostienen que estas estructuras no solo generan daños ambientales severos, sino que además están relacionadas con delitos como tráfico de combustible, contaminación de fuentes de agua, evasión fiscal y presencia de grupos criminales organizados.

El Ministerio de Seguridad Pública indicó que mantendrá reforzada la vigilancia en la zona mediante patrullajes terrestres, acuáticos y aéreos, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y combatir las economías ilícitas que operan en la frontera.

“Seguiremos fortaleciendo la presencia policial para proteger las comunidades fronterizas y los recursos naturales del país”, señalaron las autoridades tras concluir el operativo.

La zona de Cutris y otros puntos fronterizos del norte del país se han convertido en áreas críticas para la extracción ilegal de oro, fenómeno que también ha sido denunciado por organizaciones ambientalistas debido a la contaminación de ríos y la deforestación provocada por estas actividades clandestinas.

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Las autoridades no descartan nuevas intervenciones en las próximas semanas como parte de la estrategia para frenar la expansión de campamentos mineros ilegales en la frontera con Nicaragua.