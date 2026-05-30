Ataque armado deja dos personas gravemente heridas en Guatemala

Dos hombres resultan gravemente heridos tras ataque armado en la colonia La Reformita, zona 12 de Ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque armado registrado en la colonia La Reformita, en la zona 12 de Ciudad de Guatemala, dejó como saldo dos personas heridas por proyectil de arma de fuego, de acuerdo con información proporcionada, este viernes, por la cuenta oficial del Cuerpo de Bomberos Municipales.

Los hechos ocurrieron en la 11 avenida y 14 calle, donde los equipos de emergencia acudieron tras recibir una alerta sobre detonaciones y personas lesionadas en la vía pública.

Según informó el Cuerpo de Bomberos Municipales, el personal paramédico llegó con inmediatez a la escena y encontró a dos personas con múltiples impactos de bala.

Ambas víctimas se encontraban en estado delicado, lo que requirió una intervención rápida para estabilizarlas antes del traslado hospitalario. Los paramédicos confirmaron que las heridas comprometían la vida de los afectados, por lo que iniciaron maniobras de soporte vital en el lugar.

De acuerdo con el reporte oficial de bomberos, el suceso se produjo durante horas de la tarde, en una de las esquinas más transitadas del sector. Vecinos y comerciantes dieron aviso a los servicios de emergencia, mientras intentaban resguardarse ante la presencia de disparos. Testigos describieron escenas de confusión y temor entre los transeúntes.

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El Cuerpo de Bomberos Municipales atendió a las víctimas con soporte vital y las trasladó al Hospital Roosevelt en estado delicado. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Identifican a las víctimas y refuerzan operativos en la escena del ataque armado

De igual forma, el medio TN23 detalló que las personas heridas fueron identificadas como Patricia Choi, de 50 años, y Freddy Amaya, de 39 años. Ambos fueron estabilizados en el lugar por personal paramédico y trasladados en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde ingresaron con múltiples lesiones producidas por arma de fuego. El citado medio destacó la rápida intervención de los socorristas y la gravedad de las heridas sufridas por las víctimas.

Durante la intervención, los bomberos coordinaron el cierre parcial de la 11 avenida y 14 calle de La Reformita para facilitar el acceso de ambulancias y resguardar la escena hasta la llegada de las autoridades policiales.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) se presentaron poco después para iniciar la recolección de indicios balísticos y recabar testimonios de los vecinos. Los peritos especializados trabajan para determinar la cantidad de disparos, el tipo de arma utilizada y la posible motivación detrás del ataque.

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El tiroteo en La Reformita obligó a cerrar parcialmente la 11 avenida y 14 calle para facilitar la atención de emergencia. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Traslado de heridos a un hospital

El traslado de ambos heridos se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, debido a la gravedad de las lesiones y la incertidumbre respecto a la presencia de agresores en la zona. Los paramédicos condujeron a las víctimas al área de emergencias a un centro médico cercano.

“Ambos fueron trasladados en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt para su atención médica”, expresaron bomberos en una publicación.

Según el informe preliminar de la entidad de socorro, los pacientes permanecen bajo observación médica y su pronóstico continúa reservado.

El Cuerpo de Bomberos Municipales recordó a la ciudadanía la importancia de utilizar los números de emergencia ante cualquier hecho delictivo, para permitir la actuación oportuna de los servicios de socorro y las fuerzas de seguridad.