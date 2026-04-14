República Dominicana

Suspenden clases en República Dominicana por fuertes lluvias: Puerto Plata en alerta roja

Las intensas lluvias y el peligro de inundaciones desencadenaron la decisión oficial de interrumpir las jornadas educativas, con énfasis en la protección integral de estudiantes y trabajadores del sector escolar

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La suspensión de la docencia busca proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo frente a las condiciones meteorológicas adversas./(Ministerio de Educación de República Dominicana)
La suspensión de la docencia busca proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo frente a las condiciones meteorológicas adversas./(Ministerio de Educación de República Dominicana)

El Ministerio de Educación de República Dominicana anunció la suspensión de clases para este martes en toda la provincia de Puerto Plata, después de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declarara la zona en alerta roja debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Esta decisión responde a la amenaza inminente que representan las precipitaciones intensas y persistentes, así como el riesgo de inundaciones y deslizamientos asociados a la vaguada que afecta el territorio nacional.

La medida fue comunicada oficialmente a través de un aviso en el que se instruyó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a tomar medidas preventivas adicionales en las provincias bajo alerta amarilla.

El llamado es a priorizar la seguridad de la comunidad educativa, especialmente en aquellas áreas identificadas como vulnerables. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las instrucciones de los organismos de protección civil.

Puerto Plata, la única provincia bajo alerta roja, enfrenta actualmente el máximo nivel de riesgo según la escala del COE. Esta designación implica la inminente ocurrencia de fenómenos adversos o impactos significativos que requieren la implementación inmediata de medidas de protección.

Además, 22 provincias se encuentran bajo alerta amarilla, lo que indica una situación de riesgo moderado que puede escalar, mientras que cinco provincias permanecen en alerta verde, bajo condiciones de vigilancia y seguimiento sin peligro inmediato.

Las autoridades declararon alerta roja en Puerto Plata y alerta amarilla en 22 provincias por una vaguada que afecta gran parte del país./(Indomet)
Las autoridades declararon alerta roja en Puerto Plata y alerta amarilla en 22 provincias por una vaguada que afecta gran parte del país./(Indomet)

La situación meteorológica está marcada por un sistema de vaguada que incide sobre gran parte del país, generando nubosidad, aguaceros y tormentas eléctricas. El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que durante la mañana de este martes continuarán las lluvias en Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Aunque se prevé una disminución gradual de las precipitaciones en la tarde, el calentamiento diurno y la persistencia de la vaguada en diferentes niveles de la atmósfera mantendrán la probabilidad de aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las lluvias más intensas se esperan en las zonas costeras del Gran Santo Domingo y en provincias como Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, Santiago sur, La Vega y las sierras del suroeste. En áreas montañosas no se descartan granizadas aisladas y ráfagas de viento de gran intensidad local.

El COE y el INDOMET han hecho especial énfasis en la necesidad de extremar la precaución en las actividades marítimas. Se recomienda a las embarcaciones pequeñas, frágiles y medianas no aventurarse mar adentro y navegar con cautela cerca del perímetro costero, debido a los vientos y las olas anormales reportadas en las últimas horas.

El Instituto Dominicano de Meteorología advirtió que durante la mañana persistirán aguaceros, tormentas eléctricas y vientos fuertes en diversas provincias./(Indomet)
El Instituto Dominicano de Meteorología advirtió que durante la mañana persistirán aguaceros, tormentas eléctricas y vientos fuertes en diversas provincias./(Indomet)

Las autoridades han recordado que la alerta roja implica la adopción inmediata de medidas de protección para la población, ante la inminencia de fenómenos adversos. La suspensión de clases busca evitar incidentes y preservar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo en medio de condiciones climáticas inestables. El mapa de alerta actualizado muestra a Puerto Plata en rojo, un amplio sector del país en amarillo y solo cinco provincias con riesgo bajo.

El Ministerio de Educación mantiene comunicación permanente con los organismos de emergencia y se prevé que las actividades educativas se reanuden tan pronto mejoren las condiciones.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, tomar precauciones ante posibles inundaciones urbanas y rurales, y acatar las disposiciones de las autoridades de protección civil.

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