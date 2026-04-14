Remesas a República Dominicana suman USD 3,019.6 millones en el primer trimestre de 2026 y crecen 1.9 %, según el Banco Central

Las remesas hacia República Dominicana ascendieron a USD 3,019.6 millones en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento interanual del 1.9 %. (EFE/ Orlando Barría)

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) comunicó que durante el primer trimestre de 2026, el país recibió USD 3,019.6 millones en remesas, lo que supone un crecimiento interanual del 1.9 %. En marzo, el flujo de remesas alcanzó USD 1,149.2 millones, superando tanto el monto de marzo de 2025 como el de febrero de este año.

Este avance se produce en medio de un panorama internacional complicado. Los conflictos en Medio Oriente han incrementado los precios del petróleo, lo que a su vez ha generado presiones inflacionarias y ha limitado el poder adquisitivo de los hogares. A pesar de estas dificultades, la comunidad dominicana radicada en el exterior, especialmente en Estados Unidos, mantuvo el envío de recursos a sus familias.

Según el BCRD, el 84.2 % de las remesas formales recibidas en marzo provino de Estados Unidos, lo que equivale a USD 879.9 millones. Un elemento que favoreció estos envíos fue la recepción de reembolsos de impuestos por parte de la diáspora dominicana, lo que permitió aumentar los montos remitidos.

En el ámbito laboral, la tasa de desempleo general en Estados Unidos descendió a 4.3 % en marzo, por debajo del 4.4 % de febrero, con la creación de 178,000 nuevos empleos. En el caso de los latinos, el desempleo se situó en 4.8 %, una mejora frente al mes anterior. Además, el sector servicios, donde trabaja buena parte de los dominicanos en el extranjero, mantuvo su expansión, con un índice PMI no manufacturero de 54.0.

El 84.2 % de las remesas recibidas por República Dominicana en marzo provino de Estados Unidos, equivalente a USD 879.9 millones. (Imagen: BCRD)

Además, España resultó el segundo país de origen en importancia, con USD 54.9 millones en remesas durante marzo, lo que representa el 5.3 % del total mensual. Otros países como Haití, Italia y Suiza aportaron porcentajes menores, y también se registraron envíos desde Canadá, Panamá y otras naciones.

En cuanto a la distribución de las remesas dentro del país, el Distrito Nacional concentró el 48.3 % del total en marzo. Santiago y Santo Domingo recibieron el 10.6 % y 7.0 % respectivamente, lo que significa que casi dos tercios de los recursos se distribuyeron en áreas metropolitanas.

El incremento registrado entre enero y marzo está en línea con las proyecciones del banco emisor, que anticipa para 2026 un crecimiento interanual del 3.5 % en remesas, inferior al experimentado en 2025. Entre los factores que pueden influir en una menor tasa de crecimiento están la aplicación de un nuevo impuesto a los envíos desde Estados Unidos y la persistente incertidumbre internacional.

El Banco Central proyecta para 2026 un crecimiento interanual del 3.5 % en las remesas, influido por un nuevo impuesto desde Estados Unidos. (EFE/ Orlando Barría)

El Banco Central prevé que al terminar el año, las remesas ronden los USD 12,200 millones y la inversión extranjera directa (IED) supere los USD 5,000 millones. Estos ingresos, sumados al turismo y las exportaciones, contribuirán a sostener la estabilidad cambiaria.

Al cierre de marzo, la moneda dominicana se apreció 3.4 % frente al dólar estadounidense en comparación con diciembre de 2025. Las reservas internacionales alcanzaron los USD 16,143.1 millones, lo que equivale al 12.2 % del PIB y permite cubrir aproximadamente 5.8 meses de importaciones, superando los parámetros sugeridos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El BCRD reiteró su compromiso con la vigilancia permanente del entorno económico internacional, para continuar adoptando medidas que protejan la estabilidad de precios y del mercado cambiario en República Dominicana.