República Dominicana

“Mi amor, es tu papi que está aquí contigo”: dolor tras la muerte de una niña por las lluvias en República Dominicana

El colapso de una pared por las intensas lluvias en el territorio dominicano, provocó la muerte de Nashla María Alcántara, de un año. Su padre la despidió entre lágrimas

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La muerte de Nashla María Alcántara en Villa Verde evidencia la vulnerabilidad de comunidades ante lluvias extremas en República Dominicana. (Cortesía: Noticias SIN)
La muerte de Nashla María Alcántara en Villa Verde evidencia la vulnerabilidad de comunidades ante lluvias extremas en República Dominicana. (Cortesía: Noticias SIN)

La muerte de Nashla María Alcántara, una niña de apenas un año, estremeció el miércoles al sector Villa Verde en Manoguayabo, perteneciente a Santo Domingo Oeste tras el colapso de una pared, evento atribuido a las constantes lluvias que afectan a gran parte de la República Dominicana.

Según información del medio Hoy, el colapso de una pared dejó a la menor sin vida. Este siniestro fue provocado por las intensas precipitaciones registradas en gran parte del país caribeño.

Testimonios publicados por el periódico Hoy mencionan que Wilquin Alcántara Cabrera, padre de la menor, permaneció junto al ataúd de su hija durante la vela, mientras relataba su impotencia y el dolor de perderla.

La tragedia golpeó a una familia cuando las lluvias causaron el derrumbe de una pared y la muerte de una niña de un año. (Cortesía: Radio República TV)

“¡Ay, Dios mío, mi amor, es tu papi, que está aquí contigo! Yo no escuché cuando gritó y no pude hacer nada; mi hija confió en mí y no pude salvarla. Es una impotencia grandísima, porque no es fácil perder un hijo de la magnitud que la perdí, y me siento muy mal con eso, porque entendí de que yo no podía fallar a mi familia”, exclamó el hombre entre lágrimas.

Los familiares de Nashla informaron que el entierro se realizará el jueves.

La crisis climática en Dominicana aumentó este miércoles, cuando lluvias de gran intensidad causaron fuertes desbordamientos y deslizamientos de tierra. La catástrofe ha empeorado las condiciones de vida de los habitantes más necesitados, que enfrentan el temor de nuevos incidentes. El drama evidenció la fragilidad de las familias en zonas vulnerables frente a fenómenos climáticos extremos.

Madre perdió un embarazo de cuatro meses tras el colapso de la pared

El impacto emocional y material de este suceso tuvo un carácter múltiple para la familia. La madre de la pequeña Nashla resultó herida tras el incidente y presenta fracturas a consecuencia del impacto recibido. Al momento de los hechos, se encontraba embarazada de cuatro meses y, debido a los golpes sufridos, perdió al bebé.

“Un cuñado mío nos llama que están en el Calventi, que la niña murió, que la esposa de él, Ana, está muy grave, que murió el niño que tenía en la barriga, duró mucho tiempo debajo de la pared y la niña se asfixió”, relató un familiar a SIN Noticias.

Familia se encuentra de luto en República Dominicana, a causa de un siniestro provocado por las intensas lluvias en el país. (Cortesía: SIN Noticias)

La situación de Ana, aún inconsciente de la pérdida de su hija, añadió un matiz de dolor al drama familiar. “Hasta el momento informan ellos que la madre todavía desconoce el deceso de su pequeña”, señaló un allegado, según recogió el citado medio.

El ambiente en el velatorio estuvo marcado por la consternación. La comunidad se movilizó para acompañar al padre y otros parientes, que aguardaban información sobre el estado de salud de Ana. Varias personas se acercaron a la iglesia de Villa Verde, donde fue velada la menor, y compartieron palabras de aliento y apoyo a la familia. La pérdida del embarazo agravó el impacto de la tragedia.

De igual forma, según la información de SIN Noticias, Defensa Civil comunicó el fallecimiento de una persona más debido a las intensas lluvias registradas en la región. Según su reporte, la causa de la muerte fue ahogamiento, elevando así el número de víctimas asociadas a este fenómeno climático.

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