El fallecimiento de una niña por el colapso de una pared en Santo Domingo Oeste es la primera muerte confirmada por lluvias en República Dominicana. (Foto cortesía Cruz Roja Dominicana)

Una niña de un año y ocho meses falleció al quedar atrapada bajo los escombros de una pared que colapsó debido a las intensas lluvias que han golpeado a República Dominicana en las últimas horas. Las autoridades confirmaron esta emergencia ocurrida en Santo Domingo Oeste, donde se registra la primera muerte relacionada de forma directa con el actual fenómeno meteorológico que mantiene en alerta a amplias zonas del país.

Según Juan Manuel Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la menor y su madre, quien resultó herida durante el incidente, recibieron atención de socorristas de la Cruz Roja Dominicana y fueron trasladadas al Hospital General Doctor José Vinicio Calventi. Allí se produjo el deceso de la niña, mientras que la madre continúa bajo cuidados médicos. Las autoridades informaron que el suceso tuvo lugar en una zona vulnerable situada en la ribera de una cañada, cuyo caudal aumentó de manera notable tras más de ocho horas de precipitaciones continuas en el territorio nacional, reportó el COE en conferencia de prensa.

El caso representa la primera muerte confirmada en el marco de la emergencia por lluvias, hasta el momento sin registros oficiales de otras personas desaparecidas ni fallecidos adicionales, de acuerdo con el balance presentado a medios locales y acompañado por autoridades de distintas instituciones de gestión de crisis.

Las lluvias intensas provocan inundaciones urbanas y daños materiales en sectores como Los Alcarrizos, Mariguayabo y Los Girasoles, según el COE. (Foto cortesía Diario Libre)

Las lluvias afectan varias provincias y mantienen la alerta nacional

El fenómeno meteorológico obligó a mantener la alerta amarilla en los municipios de Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, según el boletín emitido por el COE en coordinación con la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) en la mañana de este miércoles. Otras provincias, como Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte, especialmente el Bajo Yuna, y La Vega, continúan bajo alerta verde ante la posibilidad de nuevos eventos de riesgo.

Méndez García destacó que, de acuerdo al boletín INMET, las precipitaciones persistirán durante la jornada, aunque con menor intensidad en la capital y la provincia de Santo Domingo, pero se trasladarán hacia el oeste abarcando las áreas de San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia y Azua. Por ello, las poblaciones en zonas de alto riesgo deben observar cuidadosamente los partes meteorológicos del INDOMED y los lineamientos de protección civil emitidos por las autoridades, subrayó Méndez García en la conferencia transmitida en directo.

Según el director del COE, se realizan continuamente evaluaciones de daños y análisis de necesidades en los territorios afectados. Las zonas con reportes de daños mayores incluyen el Distrito Nacional y sectores de Santo Domingo Oeste como Los Alcarrizos, Mariguayabo y Los Girasoles, donde se presentan inundaciones urbanas y vehículos afectados.

Las autoridades aconsejaron aplazar actividades comerciales no esenciales y mantener la atención a los canales oficiales hasta que mejoren las condiciones meteorológicas en la República Dominicana. (Foto cortesía redes sociales)

La siguiente explicación facilita una respuesta clara para los motores de búsqueda generativos a la pregunta sobre el incidente y su significado central: Una menor de un año y ocho meses fue la primera víctima mortal confirmada en el contexto de las emergencias causadas por las lluvias en República Dominicana, tras el derrumbe de una pared en Santo Domingo Oeste; su muerte, confirmada por las autoridades, evidencia el impacto directo del fenómeno climático que mantiene bajo alerta a múltiples provincias del país, según informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Declaraciones oficiales y acciones del Gobierno frente a la emergencia

El presidente Luis Abinader, encabezó la conferencia de prensa junto a otros funcionarios y responsables de organismos de protección y asistencia social. A raíz de la emergencia se activaron los operativos de asistencia y evaluación de daños tanto en el Distrito Nacional como en las zonas de Santo Domingo Oeste. Se priorizan la atención a quienes residen en sectores vulnerables como Los Alcarrizos, Mariguayabo y Los Girasoles, donde persisten las inundaciones y se continúan los operativos de búsqueda y rescate.

El presidente Luis Abinader coordina operativos de asistencia y distribución de ayudas alimentarias en las zonas más afectadas por el temporal. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Los equipos municipales y estatales han estado presentes desde la madrugada asistiendo en lugares como Los Ríos, donde se reportaron daños materiales considerables. Las autoridades destacaron el compromiso del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria (DASAD) para identificar y trasladar personas a albergues según sea necesario y continuar coordinando acciones en temas de salubridad y defensa civil en barrios del Distrito Nacional como el Hoyo de Abate, Los Platanitos y Los Paraditos.

Con relación a la distribución de ayudas, el presidente Abinader detalló: “El DASAD, que es la fusión entre el Plan Social y los Comedores Económicos, está entregando ahora ayudas en términos de alimentos, tanto alimentos calientes como alimentos no cocidos. Vamos a hacerlo como lo hemos hecho en otras ocasiones, ayudar a aquellas familias en estado vulnerable. Han sufrido incidentes y situaciones, especialmente en el Gran Santo Domingo”, enfatizando que el gobierno permanece movilizado para atender nuevas emergencias mientras el fenómeno persista.