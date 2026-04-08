Aduanas de República Dominicana reporta incremento histórico en recaudaciones durante marzo

Las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana crecieron en más de RD 1,328.30 millones solo en el mes de marzo de 2026. Foto: Presidencia de República Dominicana

Las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo estatal responsable de la recaudación aduanera, ascendieron a más de RD 1,328.30 millones adicionales en marzo de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, según informó la DGA. Este incremento se produjo a pesar de la crisis global desatada por el conflicto en el Medio Oriente, surgida a finales de febrero y que generó incertidumbre en los mercados internacionales. Sin embargo, la recaudación no se vio negativamente afectada en República Dominicana, según el gobierno.

La entidad explicó que marzo de 2026 se consolidó como el mes con mayor recaudación en la historia de la DGA para ese periodo, superando los registros previos. El total recaudado en marzo alcanzó los RD 23,235.32 millones, cifra superior a los RD 21,907.02 millones reportados en marzo de 2025. Esto representa un cumplimiento de la meta de 101.35 %, con un superávit de RD 310.63 millones sobre lo proyectado.

Las instrucciones emitidas por Nelson Arroyo, economista y director general de la DGA desde enero, establecieron como prioridad para todos los administradores mantener el equilibrio presupuestario.

Las cifras récord de recaudación en marzo de 2026

De acuerdo con la información oficial, el impulso del consumo interno se reflejó en un crecimiento interanual del 15.06 % en las importaciones bajo el régimen nacional durante los tres primeros meses de 2026, con 29,785 contenedores importados únicamente en marzo.

Durante el periodo enero-marzo, las recaudaciones diarias promedio superaron los RD 1.065 millones. El monto total recaudado alcanzó los RD 62,870.54 millones, lo que implica RD 1,323.84 millones adicionales respecto al mismo periodo del año anterior.

La DGA superó su meta de recaudación en marzo de 2026, logrando un cumplimiento del 101.35% y generando un superávit de RD 310.63 millones. (Foto: Shutterstock)

El dinamismo de las importaciones nacionales en 2026

El número de contenedores importados bajo el régimen nacional durante el trimestre llegó a 74,661, reportando un aumento de 2.04 % en comparación con el primer trimestre de 2025, según información de la DGA.

En enero, por ejemplo, la Dirección General de Aduanas cerró con una recaudación histórica de 21,198 millones de pesos, el monto más alto registrado por el organismo para un solo mes y un logro que supera la meta establecida, consolidando así el crecimiento sostenido de los ingresos fiscales generados por la administración de fronteras. Este resultado representa no solo un récord institucional sino también un avance fundamental hacia el objetivo oficial de alcanzar 294 mil millones de pesos recaudados a lo largo de 2026, según un informe difundido por la propia entidad.

El saldo superavitario de enero no fue marginal: la DGA recaudó 1,204.77 millones de pesos más que en el mismo mes de 2025 y cubrió el 102.4 % de la meta mensual, lo que agrega 496 millones por encima de las proyecciones internas para el periodo. Estos resultados, documentados por la DGA reflejan la aceleración de una tendencia que viene consolidándose desde hace por lo menos dos años.

Entre enero y diciembre de 2025, la recaudación aduanera fue de 264,089.61 millones de pesos, superando los 254,687.08 millones de 2024. Este crecimiento interanual pone de manifiesto el éxito de las políticas implementadas para optimizar los controles, adaptarse a la dinámica del comercio exterior e incrementar la base gravable en diversos sectores económicos, según el desglose de datos ofrecido por la DGA.