República Dominicana

Aduanas de República Dominicana reporta incremento histórico en recaudaciones durante marzo

El monto recaudado por la entidad superó los registros anteriores para ese mes, reflejando un cumplimiento de metas financieras y un desempeño destacado a pesar de la inestabilidad internacional provocada por el conflicto en Medio Oriente

Guardar
Las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana crecieron en más de RD 1,328.30 millones solo en el mes de marzo de 2026. Foto: Presidencia de República Dominicana
Las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana crecieron en más de RD 1,328.30 millones solo en el mes de marzo de 2026. Foto: Presidencia de República Dominicana

Las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo estatal responsable de la recaudación aduanera, ascendieron a más de RD 1,328.30 millones adicionales en marzo de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, según informó la DGA. Este incremento se produjo a pesar de la crisis global desatada por el conflicto en el Medio Oriente, surgida a finales de febrero y que generó incertidumbre en los mercados internacionales. Sin embargo, la recaudación no se vio negativamente afectada en República Dominicana, según el gobierno.

La entidad explicó que marzo de 2026 se consolidó como el mes con mayor recaudación en la historia de la DGA para ese periodo, superando los registros previos. El total recaudado en marzo alcanzó los RD 23,235.32 millones, cifra superior a los RD 21,907.02 millones reportados en marzo de 2025. Esto representa un cumplimiento de la meta de 101.35 %, con un superávit de RD 310.63 millones sobre lo proyectado.

Las instrucciones emitidas por Nelson Arroyo, economista y director general de la DGA desde enero, establecieron como prioridad para todos los administradores mantener el equilibrio presupuestario.

Las cifras récord de recaudación en marzo de 2026

De acuerdo con la información oficial, el impulso del consumo interno se reflejó en un crecimiento interanual del 15.06 % en las importaciones bajo el régimen nacional durante los tres primeros meses de 2026, con 29,785 contenedores importados únicamente en marzo.

Durante el periodo enero-marzo, las recaudaciones diarias promedio superaron los RD 1.065 millones. El monto total recaudado alcanzó los RD 62,870.54 millones, lo que implica RD 1,323.84 millones adicionales respecto al mismo periodo del año anterior.

Despachante de aduana
La DGA superó su meta de recaudación en marzo de 2026, logrando un cumplimiento del 101.35% y generando un superávit de RD 310.63 millones. (Foto: Shutterstock)

El dinamismo de las importaciones nacionales en 2026

El número de contenedores importados bajo el régimen nacional durante el trimestre llegó a 74,661, reportando un aumento de 2.04 % en comparación con el primer trimestre de 2025, según información de la DGA.

En enero, por ejemplo, la Dirección General de Aduanas cerró con una recaudación histórica de 21,198 millones de pesos, el monto más alto registrado por el organismo para un solo mes y un logro que supera la meta establecida, consolidando así el crecimiento sostenido de los ingresos fiscales generados por la administración de fronteras. Este resultado representa no solo un récord institucional sino también un avance fundamental hacia el objetivo oficial de alcanzar 294 mil millones de pesos recaudados a lo largo de 2026, según un informe difundido por la propia entidad.

El saldo superavitario de enero no fue marginal: la DGA recaudó 1,204.77 millones de pesos más que en el mismo mes de 2025 y cubrió el 102.4 % de la meta mensual, lo que agrega 496 millones por encima de las proyecciones internas para el periodo. Estos resultados, documentados por la DGA reflejan la aceleración de una tendencia que viene consolidándose desde hace por lo menos dos años.

Entre enero y diciembre de 2025, la recaudación aduanera fue de 264,089.61 millones de pesos, superando los 254,687.08 millones de 2024. Este crecimiento interanual pone de manifiesto el éxito de las políticas implementadas para optimizar los controles, adaptarse a la dinámica del comercio exterior e incrementar la base gravable en diversos sectores económicos, según el desglose de datos ofrecido por la DGA.

Temas Relacionados

República DominicanaDirección General de AduanasRecaudación FiscalConsumo Interno

Últimas Noticias

Productores panameños de arroz rechazan importación de 1.8 millones de quintales del grano

Con cifras oficiales del inventario, los arroceros aseguran que el abastecimiento del cereal está garantizado

Productores panameños de arroz rechazan importación de 1.8 millones de quintales del grano

Cada tres horas, una mujer en Honduras denuncia violaciones a sus derechos humanos

Solo en el año 2025, el balance anual de Conadeh revela que 2,803 mujeres acudieron al Sistema Nacional de Quejas, constituyéndose en el grupo con mayor número de reclamos

Cada tres horas, una mujer en Honduras denuncia violaciones a sus derechos humanos

El Salvador: Recaudación de IVA y Renta en febrero supera las metas previstas en el presupuesto 2026

Los ingresos fiscales acumulados mostraron un alza frente a las previsiones de Hacienda, impulsados por incrementos en las declaraciones internas de IVA y mayores pagos del Impuesto sobre la Renta, según cifras de la Dirección General de Tesorería

El Salvador: Recaudación de IVA y Renta en febrero supera las metas previstas en el presupuesto 2026

La propuesta para modernizar los puertos de Guatemala avanza hacia su tercera lectura en el Congreso

Los sectores exportador y productivo consideran que la iniciativa sentaría bases legales claras y fomentaría alianzas para incrementar la capacidad logística, permitiendo así multiplicar la participación en mercados internacionales

La propuesta para modernizar los puertos de Guatemala avanza hacia su tercera lectura en el Congreso

Caja Costarricense de Seguro Social reporta que abastecimiento de medicamentos llegó al 98% en 2025

El sistema nacional de salud garantizó el acceso a tratamientos esenciales en todo Costa Rica, tras aplicar soluciones como compras centralizadas, supervisión continua y acuerdos con la industria

Caja Costarricense de Seguro Social reporta que abastecimiento de medicamentos llegó al 98% en 2025

TECNO

Estos son los números de lotería que la IA recomienda para abril de 2026

Estos son los números de lotería que la IA recomienda para abril de 2026

Guardar datos “para siempre” es posible: la apuesta de Microsoft con Project Silica

Cómo usar la función de WhatsApp para eliminar ruido en llamadas de voz y video

El salario de un CEO en Perú ya llega a cifras de seis dígitos mensuales

Microsoft lanza una versión de Windows 11 con IA hoy mismo

ENTRETENIMIENTO

David Schwimmer critica a Kanye West y respalda a marcas que abandonaron el festival Wireless

David Schwimmer critica a Kanye West y respalda a marcas que abandonaron el festival Wireless

Paris Jackson acusa a los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson de “intimidarla” por cuestionar gastos

Latin Grammy: Daddy Yankee será homenajeado como Persona del Año 2026

Blake Lively se pronuncia tras decisión judicial que redefine su demanda contra Justin Baldoni: “Contaré mi historia completa”

El último deseo de Aretha Franklin: cómo se resolvió la herencia de la Reina del Soul

MUNDO

Pakistán anunció que el alto el fuego entre EEUU e Irán entrará en vigor de manera “inmediata”

Pakistán anunció que el alto el fuego entre EEUU e Irán entrará en vigor de manera “inmediata”

Estados Unidos e Irán empezarán a negociar un acuerdo de paz a partir del viernes en Pakistán

Liberaron a dos ciudadanos franceses detenidos en Irán tras más de tres años de gestiones diplomáticas

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota