República Dominicana

Las autoridades dominicanas incautan 35 libras de marihuana y cocaína en operativos en el aeropuerto de Las Américas

El decomiso de sustancias prohibidas se produjo durante inspecciones en depósitos de carga, tras el hallazgo de envíos con destino a Europa y la aplicación de controles reforzados durante la Semana Santa, informaron fuentes oficiales

Guardar
Autoridades intervienen dos fundas repletas de marihuana en un operativo realizado en la provincia de Elías Piña. El decomiso se llevó a cabo con éxito, reforzando la lucha contra el narcotráfico.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) incautaron 35 libras de marihuana durante una inspección en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en República Dominicana. Las autoridades interceptaron dos fundas llenas de la sustancia dentro de cajas forradas con papel aluminio cuyo destino final era Suiza, según lo consignó el manifiesto de carga. Esta operación se enmarca en el incremento de controles dispuesto por el Ministerio Público y la DNCD, especialmente reforzados durante el feriado de la Semana Santa.

En el operativo, realizado en el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo, los equipos actuaban en uno de los depósitos de carga del aeropuerto cuando observaron imágenes irregulares en dos cajas provenientes de Montevideo, Uruguay. Ante la sospecha, se empleó una unidad canina que detectó presencia de sustancias ilícitas dentro de los paquetes. Bajo las directrices del Ministerio Público, se procedió a la apertura controlada, hallando en ambas cajas las fundas de marihuana cuyo peso fue certificadamente de 35 libras, informó la DNCD.

La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria incautaron 35 libras de marihuana en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. (Foto cortesía DNCD)
La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria incautaron 35 libras de marihuana en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. (Foto cortesía DNCD)

La documentación de la carga especificaba que las cajas habían sido enviadas en nombre de una supuesta compañía, y se encontraban en tránsito por República Dominicana con destino a territorio suizo. Por este motivo, las autoridades dominicanas abrieron una investigación para esclarecer tanto la identidad de los responsables del envío frustrado como el método de operación internacional utilizado. El operativo se inscribe en un contexto de intensificación de medidas de interdicción en instalaciones aeroportuarias y portuarias, agregó la fuente oficial.

Un día antes, agentes incautaron doce láminas de presunta cocaína con un peso superior a los 900 gramos en el mismo aeropuerto. (Foto cortesía DNCD)
Un día antes, agentes incautaron doce láminas de presunta cocaína con un peso superior a los 900 gramos en el mismo aeropuerto. (Foto cortesía DNCD)

En una acción similar desarrollada apenas un día antes en el mismo aeropuerto, los agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y la DNCD detectaron 12 láminas de presunta cocaína durante una inspección conjunta, llevada a cabo el jueves 2 de abril. La inspección, realizada también en los depósitos de la terminal aérea, permitió identificar varias cajas sospechosas mediante el uso de una unidad canina especializada. Tras una búsqueda detallada, se localizaron dobles fondos en seis de las cajas donde permanecían oculta la droga, envueltas en fundas plásticas transparentes, con un peso total que superaba los 900 gramos cada una, según confirmaron las autoridades a medios de República Dominicana.

Los paquetes habían sido enviados por un individuo con dirección registrada en Santo Domingo Este y la destinataria sería una mujer ubicada en Road England, Reino Unido. Las autoridades dominicanas informaron que se abrió una investigación que continúa bajo la coordinación directa de la DNCD y del Ministerio Público, en vista de la utilización de la modalidad de doble fondo en envíos internacionales, sistema que busca evitar la detección mediante los controles aeroportuarios.

Las unidades operativas, bajo la coordinación del Ministerio Público, inspeccionaban en uno de los depósitos de la terminal, cuando una unidad canina, alertó de sustancias controladas en el interior de varias cajas

El presidente de la DNCD, vicealmirante Jose M. Cabrera Ulloa, ordenó de manera reciente el refuerzo de las labores de inteligencia y control en todos los aeropuertos, puertos y fronteras del país, medida que responde al aumento de intentos de tráfico de narcóticos durante el periodo de mayor tránsito en Semana Santa. La institución indicó que se ha instruido incrementar el número de agentes operativos asignados en las terminales y consolidar la cooperación con el Ministerio Público, con la responsabilidad de “perseguir y combatir el narcotráfico de sustancias narcóticas durante el asueto”.

Tanto la incautación de marihuana con destino a Suiza como la detección de cocaína oculta en envíos hacia el Reino Unido evidencian la diversidad de métodos empleados para el tráfico ilícito de drogas a través de los puertos y aeropuertos de República Dominicana. Las investigaciones en curso buscarán desarticular las redes de envío internacional que intentan operar en el país.

Temas Relacionados

Dirección Nacional de Control de DrogasSanto DomingoNarcotráfico InternacionalSeguridad AeroportuariaRepública DominicanaAeropuerto Internacional de Las Américas

Últimas Noticias

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

La exhortación del religioso exiliado en Estados Unidos ocurre a pocos días de que se cumplan ocho años del inicio de las manifestaciones contra el régimen sandinista, donde centenares de personas perdieron la vida durante la represión oficial

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

La disminución fue reportada a través del Plan Verano 2026, entre el 28 de marzo y el 4 de abril, representa la cifra más baja en incidentes relacionados con fuego para esas fechas en años recientes, según datos institucionales

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

Inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitada en Panamá

Un incremento responsable, estratégico y sostenible se ha convertido en un desafío

Inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitada en Panamá

El gallo pinto se ubica entre los 50 mejores platillos con frijoles del mundo, según ranking internacional

El icónico desayuno costarricense ocupa el puesto 22 en la lista global de TasteAtlas, destacando por su sabor, tradición y arraigo cultural

El gallo pinto se ubica entre los 50 mejores platillos con frijoles del mundo, según ranking internacional

Tiktokero hondureño destaca la popularidad internacional de El Salvador en Bélgica

La notoriedad salvadoreña, reforzada por cifras récord de turismo, motiva la reflexión de un creador digital sobre el reconocimiento global que recibe el país fuera de la región centroamericana.

Tiktokero hondureño destaca la popularidad internacional de El Salvador en Bélgica

TECNO

Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Lords of the Fallen sorprende con una actualización cooperativa antes de aterrizar en PS Plus

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

ENTRETENIMIENTO

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo

MUNDO

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”