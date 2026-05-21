Las 10 grandes figuras de Hollywood que estuvieron a un paso de ser James Bond

La franquicia de "James Bond" mantiene la incertidumbre sobre la elección del próximo actor que dará vida al icónico 007

La incertidumbre acerca de quién será el próximo James Bond persiste, mientras la franquicia mantiene en vilo a los fanáticos y el futuro del personaje sigue sin resolverse, según Cinemanía. Denis Villeneuve asumirá la dirección de la nueva entrega y, mientras tanto, surgen historias sobre reconocidos actores y actrices que estuvieron cerca, pero nunca lograron el icónico papel de 007.

A lo largo de las décadas, solo siete intérpretes han encarnado oficialmente a James Bond, siendo Daniel Craig el más reciente. Sin embargo, otros diez artistas de renombre mundial fueron considerados seriamente, pero sus candidaturas no prosperaron por motivos que variaron desde el exceso de notoriedad, enfocar sus carreras en otros proyectos o no encajar en la visión de los productores.

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1. Sam Neill

Sam Neill casi reemplaza a Roger Moore como protagonista de la saga de "James Bond" según archivos oficiales (Captura de pantalla)

El actor neozelandés Sam Neill estuvo cerca de reemplazar a Roger Moore al frente de la saga. Pese a que no deseaba convertirse en 007, su agente insistió en que realizara una audición que aún se conserva en los archivos del estudio, como precisó Cinemanía. La productora quería tener un respaldo por si Moore dejaba el papel, pero Neill finalmente no fue seleccionado. Jamás llegó a conducir el legendario Aston Martin en pantalla.

2. Dick Van Dyke

Dick Van Dyke figuró como opción para interpretar a James Bond tras la era de Sean Connery (REUTERS/Joshua Roberts)

Dick Van Dyke estuvo en la lista de opciones tras la etapa de Sean Connery. Por entonces, los estudios buscaban decidir entre un actor ya consolidado o una promesa emergente, como lo fue Connery en sus inicios. Según relató el propio Van Dyke, en esa época se sabía que Connery ya tenía otros planes. La elección final fue para George Lazenby, recordado como uno de los Bond menos afianzados en la memoria popular.

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3. Henry Cavill

La popularidad de Henry Cavill impidió que protagonizara la saga de "James Bond", según destaca Cinemanía (REUTERS/Mario Anzuoni)

La fama de Henry Cavill se convirtió en un obstáculo para interpretar a James Bond. Aunque su nombre ha figurado entre los candidatos, su grado de popularidad era visto como contrario al perfil más enigmático buscado por los responsables de la saga, detalló Cinemanía. Cavill fue finalista junto a Daniel Craig para la última etapa del personaje. Finalmente, el rol recayó en Craig tras un proceso competitivo y muy comentado.

4. Hugh Jackman

Hugh Jackman reafirma su rechazo a protagonizar "Casino Royale" por temor a compromisos a largo plazo (REUTERS/Brendan Mcdermid)

El australiano Hugh Jackman ha forjado buena parte de su carrera en grandes franquicias fílmicas. Por esta razón, cuando su agente le propuso probar suerte para Casino Royale, dudó en aceptar. “No quería comprometerme con un personaje durante una década”, reconoció Jackman según Cinemanía. Su negativa respondió al temor de limitar su recorrido profesional con otra saga de largo aliento.

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5. Sean Bean

Sean Bean postuló para el papel de James Bond tras la salida de Timothy Dalton del icónico personaje

El británico Sean Bean aspiró a convertirse en Bond tras la salida de Timothy Dalton. Se presentó a dos audiciones, pero los productores eligieron finalmente a Pierce Brosnan. Lejos de alejarse de la franquicia, Bean acabó integrándose como villano en GoldenEye, posicionándose como uno de los antagonistas emblemáticos de la serie.

6. Anthony Hopkins

Anthony Hopkins fue considerado tanto para interpretar a James Bond como para ser villano en diferentes películas de la saga 007 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Anthony Hopkins estuvo varias veces cerca de integrarse al universo de 007, ya fuera como Bond o como villano. Según Cinemanía, se le ofreció interpretar al agente, pero fue descartado tras las pruebas correspondientes. Años después, volvió a ser considerado para papeles de antagonista —incluso para el mismo personaje que luego encarnó Sean Bean en GoldenEye—, aunque por diferentes motivos el acuerdo no llegó a concretarse.

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7. David Bowie

David Bowie fue considerado para integrar la saga de "James Bond", pero priorizó su carrera musical frente a la actuación (AP Foto/Stephen Chernin, Archivo)

Conocido tanto por su música como por su presencia actoral, David Bowie recibió propuestas para sumarse a la saga. Sin embargo, su prioridad profesional era la música, lo que siempre impidió cualquier vínculo con James Bond. Bowie no mostró interés en ser villano de la franquicia, y prefirió centrarse en sus proyectos artísticos.

8. Al Pacino

La productora consideró a Al Pacino como posible incorporación al elenco de James Bond debido a su trayectoria en Hollywood (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

El estadounidense Al Pacino fue analizado como posible incorporación, aunque nunca para el rol principal. Su acento hacía inviable que se convirtiera en James Bond, pero abría la posibilidad de otros personajes secundarios. De acuerdo a Cinemanía, la intensidad de su personalidad era vista como una distracción capaz de opacar incluso a Daniel Craig, motivo por el que los estudios optaron por descartarlo.

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9. Whitney Houston

Whitney Houston fue candidata para convertirse en una de las icónicas chicas Bond en la famosa saga cinematográfica

En el apartado femenino, la cantante y actriz Whitney Houston llegó a ser una de las máximas esperanzas de los estudios para ser “chica Bond”. Su candidatura se cruzó con la de Halle Berry, quien acabó siendo la elegida. Pese a las expectativas iniciales, Houston no superó la última selección. Con ello, la saga perdió la oportunidad de incluir a una de las voces más notables del mundo, explicó Cinemanía.

10. Jane Fonda

Jane Fonda estuvo considerada para un papel crucial en la película "Diamantes para la eternidad" según fuentes de producción (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Jane Fonda figuró entre las opciones para participar en Diamantes para la eternidad. Su talento y fuerte personalidad desconectaron con el enfoque del personaje pensado para la franquicia, por lo que no se concretó su fichaje. Finalmente, la producción decidió avanzar sin ella, dejando fuera a una figura respetada y versátil.

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