El Teleférico de Puerto Plata en República Dominicana será renovado con inversión de USD 20 millones

El Gobierno de República Dominicana anunció el proyecto de rehabilitación integral del Teleférico de Puerto Plata, que contempla una inversión de más de 20 millones de dólares y 18 meses de ejecución. (EFE)

El Gobierno de República Dominicana lanzó esta semana el proyecto de rehabilitación integral del Teleférico de Puerto Plata, que prevé una inversión superior a USD 20 millones y un plazo de 18 meses para su culminación, según anunciaron el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza y el ministro de Turismo David Collado, en declaraciones recogidas por el diario económico dominicano elDinero. Los fondos destinados procederán del Ministerio de Turismo (Mitur) y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

La modernización del sistema contempla aumentar la capacidad de cada cabina de 18 a 50 pasajeros y reducir el tiempo de trayecto de ocho a cinco minutos, de acuerdo con el nuevo diseño electromecánico y una velocidad operativa de 10 metros por segundo. Estos cambios permitirán responder a una mayor demanda de visitantes y optimizar la operación turística, de acuerdo con la información publicada por el medio.

Además de la actualización técnica, el Teleférico de Puerto Plata, inaugurado el 19 de julio de 1975, será adaptado a normativas UNE-EN europeas en seguridad y mantenimiento, y se remodelarán las estaciones para asegurar accesibilidad universal y la preservación de la identidad histórica del sitio. El plan será ejecutado por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).

Imagen panorámica de Puerto Plata, donde será rehabilitado el teleférico, como un atractivo turístico de la zona. (EFE)

Implicaciones y reacciones locales

El proyecto prevé mantener activos a los trabajadores y comerciantes del entorno mientras se realizan las obras, según aseguró el ministro Collado. La interventoría estará a cargo de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), que coordinará las fases constructivas para minimizar el impacto sobre la actividad comercial y el flujo de visitantes.

La modernización posiciona al Teleférico de Puerto Plata como referente en estándares de seguridad y servicios turísticos en República Dominicana, con una inversión superior a USD 20 millones y adaptación a normativas europeas reconocidas por el sector.

Collado afirmó: “Ningún trabajador ni vendedor de la plaza comercial adyacente será desplazado durante el proceso de rehabilitación”, intervención que también integrará la adecuación de ese espacio.

Comienza una obra con impacto directo en la oferta turística y la economía local. La apuesta del gobierno sugiere efectos a largo plazo que aún están por descubrirse (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Detalles de la modernización técnica

Entre las medidas anunciadas se incluye la derogación del decreto que preveía la creación de un fideicomiso público para este fin.

El presidente Luis Abinader anuló el Decreto núm. 162-25 y dejó sin efecto la creación del fideicomiso público FI-TEPP para la gestión del Teleférico de Puerto Plata, según el Decreto núm. 215-26, firmado el 31 de marzo de 2026, de acuerdo con información difundida por De Último Minuto.

La medida responde a la disponibilidad de más de 20 millones de dólares para los trabajos de modernización de la infraestructura turística, monto que será aportado por el Mitur y el IDAC, según informaron autoridades.

La disposición deroga formalmente el mecanismo fiduciario anterior y dispone que el decreto se remita a las entidades competentes para su ejecución. Este financiamiento estatal fue detallado por el ministro de la Presidencia y el ministro de Turismo, quienes presentaron el proyecto de rehabilitación integral del Teleférico de Puerto Plata.

El Gobierno de República Dominicana inició el proyecto de rehabilitación integral del Teleférico de Puerto Plata, que contempla una inversión de más de 20 millones de dólares y 18 meses de ejecución. (EFE)

El instrumento que ahora queda anulado fue emitido el 25 de marzo de 2025 y establecía el fideicomiso público para la administración del teleférico, una estructura clave para el turismo de la provincia, detalló De Último Minuto.

El Gobierno reafirmó su compromiso con el Teleférico como una de las principales referencias turísticas y como puerta de acceso a la Loma Isabel de Torres, Monumento Natural, según información de elDinero.