República Dominicana

El gobierno de República Dominicana inicia construcción del Parque Lineal ZooBotánico Municipal de Moca

La puesta en marcha de esta obra contempla la integración de recursos públicos y la participación de autoridades locales para convertir el antiguo zoológico en un área destinada al ocio, la cultura y la conservación medioambiental

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El Gobierno dominicano inicia la
El Gobierno dominicano inicia la construcción del Parque Lineal ZooBotánico Municipal de Moca con una inversión total de RD 90 millones. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El municipio de Moca fue escenario del inicio de los trabajos para la construcción del Parque Lineal ZooBotánico Municipal, una obra que representará una inversión de RD 90 millones y que busca transformar el antiguo zoológico de la ciudad en un espacio de esparcimiento, recreación y cultura. El acto, realizado el viernes, contó con la presencia del ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, y del alcalde Miguel Guarocuya Cabral, quienes destacaron el respaldo del presidente Luis Abinader a este proyecto.

Según expuso Bautista García en representación del mandatario, la iniciativa refleja el interés del Gobierno dominicano en dignificar activos históricos de las provincias y garantizar áreas públicas para el disfrute de las actuales y futuras generaciones. “Esta es una obra sumamente importante, valorada en este momento y que será valorada por siempre porque las atracciones que tendrá no existen en la ciudad, por tanto, es una obra importante para estas y las próximas generaciones”, sostuvo Bautista García durante el acto.

Por su parte, Guarocuya Cabral resaltó el trabajo interinstitucional detrás del proyecto, al señalar que su desarrollo es resultado de la unidad y de la voluntad de diversas entidades locales interesadas en mejorar los espacios públicos y conservar el medioambiente. La presentación técnica fue realizada por el ingeniero Miguel ángel Fernández, quien detalló que el diseño del parque integrará la flora autóctona de la región con senderos y áreas recreativas compatibles con el entorno ecológico de la zona.

La ceremonia contó con la asistencia de la gobernadora provincial Patricia Muñoz, las diputadas Marleni Jiménez y Shirley López, así como representantes de organizaciones como el Consejo de Desarrollo de la provincia Espaillat, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (Adepe) y el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat (Pedepe). Residentes de Villa Elsa, Urbanización del Este y Roque también participaron y celebraron el inicio de la obra, que impactará la calidad de vida del entorno inmediato.

El nuevo Parque Lineal ZooBotánico
El nuevo Parque Lineal ZooBotánico transformará el antiguo zoológico de Moca en un espacio de recreación, cultura y esparcimiento para la ciudad. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

<i>Este gran proyecto tiene una inversión de RD 90 millones e integrará áreas de esparcimiento, recreación, deportivas y culturales.</i>

El Parque Lineal ZooBotánico Municipal de Moca será ejecutado a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre), acompañado operativamente por el Ayuntamiento Municipal de Moca. El proyecto pretende rescatar un espacio emblemático, transformándolo en un referente histórico y ecológico para la región y el país.

El antiguo zoológico de Moca abrió sus puertas en 1978 y fue inaugurado oficialmente el 12 de agosto de 1982. El nuevo parque buscará preservar la memoria colectiva del municipio, que llegó a albergar el único zoológico fuera de la capital dominicana. La obra está pensada para convertirse en el principal pulmón natural de la ciudad, aportando áreas de recreación, biodiversidad y mejor calidad del aire a los habitantes de la región.

“La materialización de este proyecto es el resultado del trabajo conjunto, la unidad y la voluntad de diversas instituciones que apuestan a mejorar y contribuir al mejoramiento de espacios públicos preservando el medioambiente”, expresó Guarocuya Cabral durante su intervención.

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