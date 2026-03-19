El gobierno dominicano refuerza la bioseguridad para contener la peste porcina africana

La peste porcina africana en República Dominicana persiste como epidemia endémica desde 2021 y desafía al sector porcino nacional. EFE/JEON HEON-KYUN/Archivo

República Dominicana mantiene avances sostenidos frente a la peste porcina africana, aunque sigue representando uno de los mayores desafíos sanitarios para la isla, que desde 2021 atraviesa las consecuencias de una epidemia calificada como endémica en 2024.

Frente a este escenario, el Gobierno ha determinado suspender el sacrificio masivo de animales y apuesta por fortalecer los programas de bioseguridad en las granjas porcinas, una estrategia que, según funcionarios y productores, ya muestra resultados concretos en la contención del virus así como la protección de la producción nacional, decisión ampliamente discutida en sus primeras etapas.

La tasa de contagio se mantiene por debajo del 1% en granjas certificadas

El impacto acumulado de la enfermedad sobre toda la cadena productiva de República Dominicana es sustantivo. Según el director general de Ganadería, Abel Madera, la tasa de positividad en los controles recientes es inferior al 1%, lo que ha permitido al Estado sostener la producción sin recurrir al sacrificio masivo de cerdos, siempre bajo estrictos estándares de protección y monitoreo, según declaró Madera a medios locales.

El Gobierno dominicano suspende el sacrificio masivo de cerdos y refuerza los protocolos de bioseguridad en las granjas para contener los brotes. EFE/Markus Heine/Archivo

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) subrayó en febrero de 2026 que la respuesta coordinada en el país, con prioridad en la bioseguridad, ha permitido contener los brotes más graves e impedir su propagación dentro de las granjas certificadas.

Estos avances resultan aún más significativos dada la frontera compartida con Haití, donde la vigilancia epidemiológica requiere intervenciones continuas debido al alto riesgo de circulación del virus, según reportó la FAO.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la producción porcina nacional sufrió una caída del 25% durante 2025, al pasar de 1,436,040 quintales en 2024 a 1,069,087 quintales en 2025.

El año pasado, la demanda interna se calculó en cerca de 3.2 millones de quintales, requiriendo la importación de 2,171,763 quintales para abastecer el mercado, cifras publicadas por el Ministerio. Las estadísticas revelan la presión sobre el sector y la necesidad de mantener estrictamente los protocolos para evitar nuevos episodios de crisis.

La tasa de positividad de peste porcina africana en controles recientes es inferior al 1% en granjas certificadas, según el Ministerio de Ganadería. EFE/Salas/Archivo

Solo un tercio de las madres porcinas permanece en producción

Previo a la aparición de la peste porcina africana en el país, existían unas 110,000 madres reproductoras en actividad, número que tras los sucesivos brotes y sacrificios se redujo drásticamente a 30,000 ejemplares, según estimaciones de Miguel ángel Olivo, presidente de la Federación Dominicana de Porcicultores (Fedoporc).

El primer trimestre de 2025 registró uno de los rebrotes más agudos, lo que implicó el sacrificio de más de 25,000 cerdos y una compensación estatal de hasta 160 millones de pesos para los productores afectados, según datos de la Dirección General de Ganadería.

Olivo explicó que, ante la postura oficial del Gobierno, los productores han debido modificar sus métodos de trabajo y adaptarse a la nueva realidad. El dirigente reconoció el “gran apoyo económico, logístico y de gestión” brindado por el Estado dominicano para contener la crisis y sostuvo que las ayudas permitieron al sector resistir el impacto del virus y evitar rebrotes a gran escala.

La producción porcina nacional cayó un 25% entre 2024 y 2025, lo que obligó a importar más de dos millones de quintales para abastecer la demanda interna. EFE/Wu Hong/Archivo

El 82% de las granjas porcinas ya opera bajo protocolos de bioseguridad

La estrategia para controlar la peste porcina africana se centra en la tecnificación del sector. El coordinador de Bioseguridad Porcina de la FAO, Diego Rojas, indicó que se identificaron 640 granjas porcinas en territorio nacional, de las cuales el 82% se integró al sistema de bioseguridad implementado a partir de 2024. Eso implica la adopción de infraestructura adecuada, control de accesos, trazabilidad productiva y capacitación permanente del personal, con lo cual la prevención y vigilancia epidemiológica se han duplicado en apenas dos años.

Rojas remarcó que el riesgo sanitario se redujo sustancialmente, validado por la baja tasa de positividad reciente. Además, según sus declaraciones, “por cada dólar invertido en bioseguridad se pueden evitar entre 19 y 99 dólares en pérdidas asociadas a eventos sanitarios”, una proporción que pone en perspectiva el elevado costo que tendría volver a estrategias de erradicación basadas en el sacrificio masivo de animales.

Por recomendación de Fedoporc y técnicos internacionales, el Gobierno evalúa transformar el modelo de producción y promover la separación de madres y lechones, práctica común en granjas avícolas, para disminuir aún más el impacto de la peste porcina africana sobre la producción dominicana.