República Dominicana

República Dominicana apuesta por impulsar el sector tabacalero a través de la tecnología

La integración de sistemas avanzados en plantaciones emblemáticas y la reducción de barreras regulatorias han fortalecido la competitividad internacional del país, generando miles de empleos y proyectos de desarrollo comunitario y educativo

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La implementación de tecnología de
La implementación de tecnología de punta en la producción de capa consolida el liderazgo mundial de República Dominicana en la elaboración de cigarros premium. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La apuesta de República Dominicana por la innovación tecnológica en el sector tabacalero no solo busca optimizar la producción de capa, la hoja más fina y valorada en la elaboración de cigarros, sino también consolidar el liderazgo global del país en este rubro.

El respaldo estatal a la industria, eje de su economía agrícola y generadora esencial de divisas, se refleja en la reciente visita del presidente Luis Abinader a la finca tabacalera “La Milagrosa”, donde se analizó la posibilidad de replicar sus sistemas avanzados de producción en otras regiones del país, según informaron las autoridades.

Durante el recorrido en “La Milagrosa”, se destacó que la plantación integra tecnología de última generación. Entre sus principales avances figuran sistemas de irrigación automatizados, capaces de dosificar agua y fertilizantes con máxima precisión, así como el uso de paneles solares para hacer sostenible el proceso productivo. Además, dispone de seis ranchos de curado, cada uno con capacidad para 50,000 libras de tabaco.

La finca, que ocupa unas mil tareas de tierra y representa una inversión superior a 350 millones de pesos, se ha posicionado como una de las más innovadoras dentro del sector tabacalero nacional, según explicó el representante del sector Ciro Cascella, ejecutivo de la compañía.

Las exportaciones de tabaco dominicano
Las exportaciones de tabaco dominicano crecieron un 1,4% en 2025, alcanzando USD 1.359 millones y reafirmando su peso en los mercados internacionales. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

En términos de impacto económico, el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco) informó que las exportaciones de tabaco y derivados experimentaron un aumento de 1,183 millones de pesos en 2025 respecto al año anterior, pasando de $1,340 millones en 2024 a $1,359 millones en 2025. Este crecimiento del 1.4% reafirma el peso actual del tabaco dominicano en los mercados internacionales.

El sector tabacalero destaca también por su capacidad de generación de empleo. De acuerdo con declaraciones de Iván Hernández, director de Intabaco, esta industria mantiene cerca de 40,000 empleos directos en zonas francas y ha sido un motor de dinamismo económico y desarrollo social.

Un dato particularmente relevante es que el 62% de esos puestos está ocupado por mujeres, evidenciando el carácter inclusivo de la actividad y su aporte a la empleabilidad femenina.

Las exportaciones de tabaco y
Las exportaciones de tabaco y derivados de República Dominicana alcanzaron un récord de 1,359 millones de dólares en 2025, fortaleciendo su peso en la economía nacional. (Foto cortesía INTABACO)

El impulso estatal y la continuidad de una tradición de más de 30 años

La visita presidencial a “La Milagrosa” permitió resaltar la importancia de inversiones sostenidas y políticas públicas favorables. El representante del sector, Arturo Fuente, valoró el respaldo gubernamental e indicó que “más que apoyo, ha sido la ausencia de trabas lo que ha permitido que proyectos como este avancen y se consoliden”.

El representante del sector Ciro Cascella puntualizó que, además de la innovación tecnológica, la plantación se consolida por la calidad y reconocimiento de la capa dominicana en los mercados internacionales, resultado de una tradición que comenzó hace más de tres décadas con la familia Fuente, pionera en la siembra de este tipo de hoja en el país.

La dimensión social del sector se ha traducido no solo en empleos sino también en iniciativas educativas y comunitarias. Carlos Fuente, presidente del consejo, relató que el inicio de un proyecto de siembra de tabaco en 1991 dio pie a la creación de una fundación que ha transformado una comunidad marcada por la pobreza en un ejemplo de desarrollo social.

Las acciones de la fundación incluyen la apertura de una escuela, que luego se convirtió en centro de salud, preescolar, primaria, bachillerato técnico y centros de formación en enfermería y computación, así como espacios deportivos y artísticos.

El tabaco sigue siendo el
El tabaco sigue siendo el principal producto agropecuario de exportación de República Dominicana, aportando alrededor de USD 1.385 millones en divisas anualmente. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

En el ámbito nacional, el tabaco continúa siendo el principal rubro agropecuario de exportación del país, generando aproximadamente $1,385 millones en divisas y certificando la posición de República Dominicana como líder mundial en el sector, según los datos oficiales aportados por Intabaco.

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