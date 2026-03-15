República Dominicana

Policía dominicana prohíbe uso de capuchas y pasamontañas en espacios público

Una nueva regulación que impide cubrirse la cara en áreas públicas busca mejorar la identificación de personas y frenar delitos asociados al anonimato, fortaleciendo los mecanismos de prevención

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La Policía Nacional implementa medidas
La Policía Nacional implementa medidas contra el anonimato visual tras identificar su rol clave en asaltos y robos. (Cortesía: Freepik)

En una acción que busca transformar las estrategias de prevención del delito en República Dominicana, la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional ha oficializado una nueva normativa de control de identidad. La disposición prohíbe de manera terminante el uso de pasamontañas, capuchas y cualquier indumento diseñado para ocultar las facciones del rostro en espacios públicos.

Esta medida se integra en un marco más amplio de políticas de seguridad ciudadana que pretenden devolver la tranquilidad a los transeúntes y facilitar la labor de vigilancia en una región clave para la economía y la estabilidad social del país caribeño.

La fundamentación técnica de esta prohibición descansa sobre la premisa de que el anonimato visual es uno de los mayores aliados de la criminalidad moderna.

De acuerdo con los informes de inteligencia policial en el territorio caribeño, una parte significativa de los delitos de contacto, como los asaltos en motocicletas y robos a establecimientos comerciales, son perpetrados por individuos que utilizan prendas de vestir para evadir el reconocimiento facial.

La disposición prohíbe prendas que
La disposición prohíbe prendas que dificultan el reconocimiento facial en respuesta al aumento de delitos cometidos con el rostro cubierto. (Cortesía: Dirección Regional Cibao Sur Policía Nacional)

Al eliminar la posibilidad de cubrirse el rostro, las autoridades buscan desarticular la ventaja táctica que el anonimato otorga al delincuente, obligando a cualquier persona en la vía pública a ser plenamente identificable por las patrullas y los sistemas de monitoreo.

El impacto en los sistemas de vigilancia tecnológica

La implementación de esta medida también responde a la necesidad de optimizar las inversiones en tecnología de seguridad. En los últimos años, la República Dominicana ha incrementado su red de cámaras de vigilancia de alta definición y sistemas de inteligencia artificial aplicados a la seguridad pública.

Sin embargo, la efectividad de estas herramientas se ve severamente comprometida cuando el sujeto de interés porta una capucha o un pasamontañas.

La Dirección Regional Cibao Sur sostiene que permitir que el rostro permanezca visible es un requisito sine qua non para que los sistemas de respuesta rápida puedan cruzar datos y bases de datos criminales en tiempo real, aumentando así la tasa de detenciones en flagrante delito.

La prohibición de indumentaria que
La prohibición de indumentaria que oculte el rostro es parte de una tendencia nacional de modernización en seguridad urbana. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

Además, las autoridades destacan que la prohibición del uso de capuchas y pasamontañas en espacios públicos facilita la identificación de personas con órdenes de arresto pendientes.

Esta medida busca disuadir conductas delictivas y fortalecer la colaboración entre los cuerpos de seguridad y la ciudadanía, quienes podrán alertar de manera más eficiente sobre la presencia de individuos sospechosos en su entorno.

Construcción de confianza comunitaria

Más allá de la persecución del crimen, la medida tiene un componente psicológico profundo orientado a la percepción de seguridad. La presencia de individuos con el rostro oculto suele generar una atmósfera de desconfianza y ansiedad entre los ciudadanos que transitan por calles y parques.

Al normalizar la visibilidad facial, la Policía Nacional aspira a fomentar un entorno de convivencia mucho más transparente y seguro.

La institución ha sido enfática al señalar que esta normativa no debe interpretarse como una restricción a la libertad personal, sino como un pacto de colaboración mutua donde el ciudadano cede una preferencia estética o de vestimenta en favor del beneficio colectivo de la paz pública.

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