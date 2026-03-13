República Dominicana

La 38.ª Feria Agropecuaria Nacional impulsa la innovación y la mecanización del sector agrícola en la República Dominicana

La ceremonia de apertura fue el punto de partida para la promoción de la modernización del sector agrícola dominicano, incluyendo la introducción de tecnología avanzada y la articulación de políticas orientadas a mejorar la seguridad alimentaria

El evento de mayor relevancia
El presidente Luis Abinader encabezó la apertura de la 38.ª Feria Agropecuaria Nacional en la Ciudad Ganadera Julio Antonio Brache Arzeno, un evento que busca posicionar al campo dominicano hacia el futuro, con énfasis en la mecanización y la incorporación de nuevas tecnologías para elevar la productividad agropecuaria. Las autoridades señalaron este jueves que esta iniciativa se alinea con la meta presidencial de reducir la desnutrición al 2,5 % en 2028 y alcanzar el objetivo de “Hambre Cero al 2028”, informó la Presidencia de la República.

De acuerdo con el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, el sector agrícola y ganadero representa aproximadamente el 4,5 % del PIB nacional, genera más de 365.000 empleos directos y ocupa a cerca del 7 % de la población dominicana. Dentro de los avances reportados por el ministerio, destacó la reducción del índice de desnutrición y hambre del 8,7 % registrado en 2019 al 3,6 % proyectado para 2025. El ministro hizo hincapié en la importancia de continuar en la senda trazada para cumplir la meta de reducción al 2,5 % en 2028.

La feria tendrá una duración de once días, período durante el cual productores, empresas, instituciones y familias tendrán la oportunidad de apreciar demostraciones de maquinaria agrícola, exhibiciones ganaderas, espacios de formación y actividades recreativas.

Según explicó el presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, José Manuel Mallén, “la Feria Agropecuaria Nacional es la principal vitrina del campo dominicano y un punto de encuentro entre productores, empresarios, instituciones y la sociedad. Aquí se exhiben los avances del sector y las oportunidades para continuar fortaleciendo la producción nacional”, declaró este jueves.

La edición de 2026 suma como país invitado a Corea, que destaca por su liderazgo en agricultura inteligente e innovación tecnológica. Las autoridades esperan que la presencia de Corea facilite el intercambio técnico, la transferencia de conocimiento y la modernización del agro dominicano a través de experiencias compartidas y exhibiciones colaborativas.

A nivel ganadero, la muestra contará con la participación de cerca de 70 fincas, que presentarán una amplia variedad de razas y líneas de producción. Se reunirán 515 ejemplares bovinos, entre los cuales 278 corresponden a ganado lechero, junto con cerca de 400 cabras y ovejas. Además, la cartelera equina sumará 330 caballos que participarán en competencias de Paso Higüeyano, Paso Fino, reining y rodeo infantil, buscando atraer tanto a criadores técnicos como a familias y entusiastas del mundo ecuestre.

En el marco de la inauguración, se develó una tarja en honor a Julio Antonio Brache Arzeno, empresario y ganadero cuyo nombre lleva la Ciudad Ganadera, como reconocimiento por su aporte al desarrollo de la ganadería nacional.

Las instituciones financieras y empresas del sector agroindustrial también tendrán un papel protagónico, facilitando opciones de crédito y acceso a insumos, maquinaria y ganado. Este componente financiero busca incentivar la mecanización y la modernización del campo dominicano, en sintonía con la estrategia nacional de productividad y seguridad alimentaria delineada por el gobierno.

De este modo, la 38.ª Feria Agropecuaria Nacional se consolida como escaparate del sector agropecuario, combinando exhibiciones técnicas, formación y recreación con el objetivo de impulsar la transformación sostenible del campo en la República Dominicana.

