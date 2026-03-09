República Dominicana

El ejército de República Dominicana detiene a 39 haitianos indocumentados en operativo fronterizo

Un refuerzo en los controles migratorios, promovido por el gobierno desde octubre de 2024, ha involucrado a miles de personas, en medio de un contexto regional de crisis y tensiones en la frontera con Haití

El Ejército dominicano detiene a 39 haitianos indocumentados en un operativo migratorio en Montecristi. (Foto: Dirección General de Migración)

Un total de 39 haitianos indocumentados fueron detenidos por soldados del Ejército de República Dominicana durante un operativo en Montecristi, en un contexto de deportaciones masivas que el gobierno dominicano ha intensificado tras la implementación de nuevas medidas migratorias.

La detención forma parte de los recientes operativos que han llevado a la expulsión de decenas de miles de ciudadanos haitianos en situación irregular, en medio de tensiones fronterizas y llamados internacionales para frenar las devoluciones.

Según informó el Ejército, la 15ta. Compañía se encargó de la detención, trasladando a los 39 migrantes entre ellos se encontraban 23 mujeres y 16 hombres, a la Fortaleza San Fernando en la provincia de Montecristi. Allí permanecen bajo custodia con el objetivo de ser entregados a la Dirección General de Migración para continuar con los procedimientos legales previstos.

La provincia de Montecristi se convierte en nuevo epicentro de los operativos de deportación de migrantes haitianos en República Dominicana. (Foto archivo, cortesía: RC Noticas)

República Dominicana deportó cerca de 68 mil haitianos en dos meses

El caso de Montecristi se suma a las cifras entregadas por la propia Dirección General de Migración, que informó que 67,940 haitianos han sido expulsados del país solo entre enero y febrero de este año. Los migrantes afectados fueron detenidos “en condición migratoria irregular” en acciones coordinadas por las fuerzas militares y policiales a lo largo de numerosas provincias, según detalló la institución en un comunicado difundido el martes.

La oficina migratoria aseguró en la nota oficial que estos procesos seguirán reforzándose: “Continuaremos fortaleciendo los controles migratorios en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la normativa vigente y conforme a los procedimientos establecidos”. Además, la autoridad sostuvo que garantiza “la protección de los derechos humanos de los detenidos y deportados hacia su país de origen”.

Guardias vigilan a haitianos que fueron detenidos en redadas de autoridades migratorias, durante su traslado al centro de recepción de migrantes el 7 de octubre de 2024, en Haina (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Política de deportaciones masivas desde 2024

El endurecimiento en la política migratoria responde a una iniciativa del gobierno dominicano, quien en octubre de 2024 dispuso la intensificación de las deportaciones masivas de migrantes haitianos en situación irregular. Desde entonces, la cifra semanal de expulsados ronda los 10,000 haitianos, de forma simultanea organismos internacionales han solicitado al gobierno dominicano no proceder con las devoluciones, dada la grave situación en Haití.

Entre enero y junio de 2025, la violencia en Haití se ha cobrado la vida de más de 4,000 personas, principalmente a causa de enfrentamientos entre grupos armados y el deterioro del orden público. Esta crisis humanitaria llevó a reiterados llamamientos de la comunidad internacional para que República Dominicana frene el ritmo de deportaciones.

ARCHIVO - Haitianos indocumentados detenidos por funcionarios de migración se encuentran dentro de un vehículo policial en Dajabón, República Dominicana, el 17 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

Avances en el muro fronterizo y control migratorio

A la par de los operativos, el gobierno dominicano inició la construcción de un muro perimetralen la frontera con Haití, con el objetivo de contener no solo el paso de migrantes, sino también el tráfico de drogas y armas. La medida pretende fortalecer el control del flujo migratorio e incrementar la vigilancia sobre los puntos limítrofes, históricamente permeables.

El operativo en Montecristi y la detención de los 39 ciudadanos haitianos se inscriben dentro de este marco de acción más amplio, que ha tenido como resultado cifras récord de deportaciones y nuevas infraestructuras de seguridad en la zona fronteriza.

