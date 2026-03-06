República Dominicana

República Dominicana vs. Nicaragua: El “Plátano power” listos para el debut del Clásico Mundial 2026

Con un roster de ensueño valorado en cientos de millones de dólares, la novena quisqueyana inicia hoy su camino hacia la redención en Miami. Enfrente, una Nicaragua renovada bajo el mando de Dusty Baker busca dar la sorpresa del siglo

Jugadores de República Dominicana y
Jugadores de República Dominicana y Nicaragua pertenecientes al Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (Foto cortesía La Tabla Deportes).

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 inicia hoy en Miami con el enfrentamiento entre República Dominicana y Nicaragua en el loanDepot Park, un duelo que concentra la atención del béisbol caribeño. Según AP, la selección dominicana debuta como favorita y busca dejar atrás la eliminación temprana sufrida en la edición anterior, con la mira puesta en recuperar el título internacional.

La dirección técnica de República Dominicana está en manos de Albert Pujols, quien afronta su primer torneo como mánager después de una extensa trayectoria como jugador. “Aquí no vinimos a participar, vinimos a ganar”, expresó el estratega en declaraciones recogidas por ESPN.

Pujols ha designado a Cristopher Sánchez, lanzador zurdo de los Philadelphia Phillies, para abrir el partido, confiando en que su reciente desempeño en las Grandes Ligas se traduzca en dominio sobre la ofensiva nicaragüense.

De acuerdo con MLB.com, la alineación dominicana reúne nombres de alto impacto como Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y el capitán Manny Machado. Esta combinación de talento ofensivo marca una de las principales fortalezas del equipo, que buscará imponer presión desde los primeros turnos al bate.

Desde cada barrio hasta los estadios más grandes del mundo, el sueño del béisbol une a todo un país. Celebra junto a Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y más leyendas que representan con pasión la bandera dominicana.

En el otro lado, la selección de Nicaragua se presenta bajo el liderazgo de Dusty Baker, reconocido por su experiencia tras conquistar la Serie Mundial en la MLB. El equipo centroamericano apuesta por una mezcla de juventud y experiencia, con lanzadores como Erasmo Ramírez y JC Ramírez en el roster.

La novedad principal es la presencia de Mark Vientos, antesalista de los New York Mets, quien se suma como uno de los referentes ofensivos junto a Cheslor Cuthbert. Por lo que, la estrategia de Nicaragua se apoya en la defensa y la velocidad, especialmente con la participación de Ismael Munguía en las bases.

Un debut de alto voltaje en el “Grupo de la muerte”

El loanDepot Park, escenario habitual de la Serie del Caribe, se prepara para un lleno total. La atmósfera promete ser determinante en un grupo considerado el más exigente del torneo, integrado también por Venezuela, Países Bajos e Israel. Un tropiezo en el debut podría comprometer las aspiraciones de los favoritos caribeños, que tienen en el horizonte un partido clave ante los venezolanos.

La clave para República Dominicana radica en la disciplina en el plato y la potencia ofensiva. Si los bateadores consiguen marcar diferencia temprano, el juego podría inclinarse a su favor. Para Nicaragua, el enfoque estará en el pitcheo de precisión, el contacto y la búsqueda de mantener el marcador cerrado hasta la segunda mitad del encuentro, donde la presión podría jugar en contra del equipo dominicano.

Miembros del equipo de República
Miembros del equipo de República Dominicana durante la preparación previa al partido inaugural del Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el loanDepot Park de Miami (Foto cortesía De último minuto).

Según AP, “la presión está del lado dominicano”, mientras que MLB.com subrayó que “Nicaragua buscará aprovechar cada error y basar su juego en fundamentos sólidos”. El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ofrece así su primer plato fuerte, con el debut de dos equipos que representan historias y expectativas muy diferentes en el diamante.

El partido está programado para las 19:00 (hora del Este de EE. UU. y República Dominicana) y se transmitirá por Mexisport (Nicaragua), Grupo Panorama (República Dominicana) o FS2 (Estados Unidos). Además, puedes seguirlo online mediante Disney Plus en todo Latinoamérica o Fox Sports App. Las alineaciones probables reflejan el poderío de los dominicanos y la apuesta por la dinámica y el orden de los nicaragüenses.

