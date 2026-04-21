Rastra provoca fuerte accidente de tránsito en bulevar Venezuela y agrava la congestión hacia San Salvador

El accidente de una rastra sobre el bulevar Venezuela causó el cierre total de la vía hacia San Salvador durante casi una hora. (Foto cortesía DELSUR)

El colapso del tráfico en uno de las principales vías de San Salvador marcó la madrugada de este martes tras el accidente protagonizado por una rastra sobre el bulevar Venezuela, en el sentido de Soyapango hacia la capital salvadoreña.

El hecho, además de provocar el cierre de la vía durante casi una hora, evidenció la fragilidad de uno de los principales corredores viales del país y generó un efecto en cadena en la circulación de cientos de vehículos.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la rastra perdió el control por motivos aún no esclarecidos y derribó un poste del tendido eléctrico junto a un árbol, lo que llevó a la interrupción total del paso vehicular en una de las arterias con mayor flujo durante las primeras horas del día.

Esta situación forzó a los gestores de tránsito y al equipo de grúas del Viceministerio de Transporte (VMT) a coordinar esfuerzos para liberar la ruta afectada, lo que permitió tras aproximadamente 40 minutos de cierre habilitar “de forma regulada un carril reversible”, restaurando parcialmente el paso, sin remover los daños en su totalidad.

De forma inmediata las autoridades detallaron que el incidente no dejó lesionados ni víctimas mortales, pero sí daños materiales.

Un hombre fue atropellado mientras caminaba por la Troncal del Norte y trasladado al Hospital Zacamil en estado estable y sin identificación. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Un hombre fue arrollado sobre la carretera Troncal del Norte

Un hombre de aproximadamente 40 años fue atropellado por un vehículo particular sobre la carretera Troncal del Norte, exactamente en el kilómetro 15 y medio, mientras caminaba sobre la vía.

El accidente ocurrió durante la misma madrugada, según testimonios recopilados en el lugar. Miembros de Comandos de Salvamento asistieron a la víctima en el sitio, estabilizándolo antes de trasladarlo al Centro de Atención de Emergencias Médicas de Apopa.

Posteriormente, fue referido al Hospital Nacional Zacamil en condiciones estables para su evaluación definitiva. Las autoridades informaron que el hombre no portaba documentos de identidad, por lo que no pudo ser identificado al momento.

Las llamas consumieron un vehículo en San Vicente

En un hecho distinto registrado horas después, un vehículo fue consumido por llamas en el cantón San Pedro Agua Caliente, distrito de Verapaz, en el departamento de San Vicente Sur.

El incidente ocurrió al filo de la medianoche, cuando el Cuerpo de Bomberos fue alertado sobre el incendio. Según el reporte inicial, fallas mecánicas habrían originado el siniestro, que destruyó por completo el automóvil. No se reportaron víctimas ni heridos, confirmaron las autoridades actuantes.

Incendio vehicular en el kilómetro 75 de la carretera Panamericana, sector Quebrada Seca, San Vicente Sur. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Más de 7 mil accidentes en lo que va del año

La ola de accidentes viales continúa impactando el territorio salvadoreño, de acuerdo con el resumen anual de siniestralidad vial elaborado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 19 de abril de 2026 se reportaron 7,214 siniestros viales, lo que representa un aumento de 1,235 incidentes respecto al mismo periodo de 2025. El promedio diario de siniestros pasó de 55 a 66, lo que equivale a una variación porcentual del 21%.

En el rubro de personas lesionadas, las cifras también muestran un incremento significativo. Durante el periodo analizado en 2025 se registraron 3,701 lesionados, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 4,815, con un promedio diario que subió de 34 a 44 casos.

Esto implica una variación de 1,114 personas lesionadas más y un aumento porcentual del 30%.

Los accidentes de tránsito en El Salvador crecieron un 21% entre enero y abril de 2026, elevando significativamente el número de lesionados y fallecidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de fallecidos por siniestros viales aumentó de 355 en 2025 a 447 en 2026, con un promedio diario de cuatro muertes en el último periodo. Esta diferencia de 92 fallecidos adicionales refleja una variación porcentual del 26%.