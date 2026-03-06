El presidente Abinader viaja a Estados Unidos para participar en cumbre regional liderada por Trump

El presidente Luis Abinader representará a República Dominicana en la cumbre Escudo de las Américas en Miami, liderada por Donald Trump./ (Presidencia de la República)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, emprendió viaje este viernes a Estados Unidos para asistir en Miami a la cumbre regional Escudo de las Américas, convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump. El encuentro reunirá este sábado a los jefes de Estado de 12 países latinoamericanos y del Caribe con el objetivo de fortalecer una coalición hemisférica alineada a la estrategia de Washington, según informó la Presidencia dominicana y confirmaron fuentes de la Agencia EFE.

La cumbre, que se desarrollará en el Trump National Doral Miami, tiene como propósito “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, declaró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, citada por la Agencia EFE. Infobae El Salvador informó que la lista de líderes invitados revela “la intención de articular un bloque alineado ideológicamente con la actual Casa Blanca”.

La propuesta de Estados Unidos surge mientras redefine sus prioridades en América Latina. El gobierno de Trump impulsa el “Corolario Trump”, entendido como una actualización de la Doctrina Monroe, cuyo fin es “impedir que la administración de Xi Jinping logre controlar recursos naturales, la producción alimentaria y vías comerciales estratégicas en América Latina”.

Entre los temas previstos en la agenda figuran el combate al narcotráfico, la respuesta contra bandas criminales transnacionales, la migración irregular y la cooperación en materia de seguridad regional. “El presidente estará hablando con los líderes de estos países, que han formado una coalición histórica para trabajar juntos contra las bandas y los carteles del narcotráfico criminal y contra la inmigración ilegal y masiva”, afirmó Leavitt. La portavoz añadió que el encuentro está orientado a fortalecer alianzas estratégicas, asegurar inversiones y “garantizar acceso a minerales críticos”, elemento que ha tomado relevancia en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

La vocera la Casa Blanca ratificó recientemente que Donald Trump recibirá en Miami a los mandatarios aliados de América Latina./(Infobae)

Impacto para República Dominicana y desarrollo diplomático

La reunión en Miami representa una instancia diplomática relevante para República Dominicana, que, según la Presidencia dominicana, acude “como una oportunidad clave para reafirmar su posición como socio estratégico en el Caribe y consolidar alianzas que impulsen el desarrollo económico y la estabilidad política en la región”. La administración de Abinader orienta su participación a la concreción de acuerdos bilaterales enfocados en sectores clave para acceder a inversiones provenientes de Estados Unidos.

El contexto internacional ha elevado la tensión regional. El encuentro fue convocado antes del inicio de la guerra de Irán y se da después de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, así como en medio del aumento de tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo energético a la isla. La cita de Miami responde, además, a la postergación de la Cumbre de las Américas 2025, prevista originalmente para celebrarse en Punta Cana y aplazada para 2026 sin fecha concreta.

Aliados destacados, acuerdos y perspectivas

La asistencia de Nayib Bukele proyecta a El Salvador como uno de los principales aliados de la agenda de seguridad regional impulsada por Estados Unidos. La presencia de Bukele responde a los resultados obtenidos en materia de reducción de la violencia y el control de pandillas, ubicándolo como un referente para los nuevos acuerdos hemisféricos.

Conforme a información de Agencia EFE, la cumbre Escudo de las Américas constituye un escenario para que la administración de Trump refuerce la cooperación con gobiernos afines y reactive mecanismos destinados a proteger intereses económicos y de seguridad en la región. Se contemplan reuniones bilaterales que pueden derivar en nuevos compromisos en áreas de inversión, comercio y seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se ha reunido con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington./ (REUTERS/Kevin Lamarque)

Acuerdos recientes y actividades diplomáticas

La realización de la cumbre ocurre en un escenario en el que varios gobiernos latinoamericanos han suscrito acuerdos con el Departamento de Estado orientados a limitar la influencia china y permitir el acceso a financiamiento estadounidense. Los pactos incluyen mayor apertura a inversiones en sectores estratégicos y el compromiso de restringir la participación de potencias ajenas a la región en áreas sensibles.

El evento de Miami coincide con el inicio de una serie de actividades diplomáticas previas a otras cumbres multilaterales a desarrollarse en Estados Unidos. Se espera que luego del encuentro, los gobiernos asistentes anuncien avances en cooperación regional y nuevas inversiones.