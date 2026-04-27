De Japón a Brasil: los 15 rincones del mundo donde las flores protagonizan paisajes únicos

El turismo de destinos florales alcanza niveles históricos en primavera gracias al incremento de visitantes en busca de paisajes naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo de destinos florales en el mundo experimenta un auge inédito en esta primavera, impulsado por viajeros que buscan conectar con la naturaleza a través del colorido de los jardines y campos de flores. Travel + Leisure divulgó un ranking con los 15 lugares más emblemáticos para los amantes de las flores, con destacados representantes en los distintos continentes.

Cada lugar sobresale por su diversidad botánica, extensión y atractivo para fotógrafos y visitantes. El ranking utiliza criterios como variedad, vistosidad de las flores, popularidad, reseñas y el impacto visual de cada ubicación.

Keukenhof: el mayor espectáculo de tulipanes del mundo

El primer puesto corresponde a Keukenhof, situado en Lisse, cerca de Ámsterdam, reconocido como el mayor parque de tulipanes del planeta. Cada primavera, más de 7 millones de flores cubren sus 32 hectáreas, donde destacan 800 variedades de tulipanes. Este jardín abre durante solo ocho semanas y recibe a más de un millón de visitantes cada temporada, según el informe recogido por Travel + Leisure.

Keukenhof lidera el ranking como el parque de tulipanes más grande del mundo según Travel + Leisure (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Keukenhof obtiene la puntuación más alta del ranking, con un 9,96 sobre 10 gracias al dinamismo de sus colores y su proyección internacional. El jardín también sobresale por su popularidad digital, con más de 690.000 publicaciones en Instagram y una calificación media de 4,7 puntos en reseñas especializadas.

Jardines emblemáticos de Londres y la isla de Mainau

En segunda posición se encuentran, empatados, los Jardines Botánicos Reales de Kew en Londres y la isla de Mainau en el lago de Constanza, Alemania. Los jardines de Kew abarcan 132 hectáreas y albergan más de 50.000 especies vegetales. Destacan por sus extensos campos de campanillas, cerezos en flor y tulipanes, lo que los convierte en favoritos entre los aficionados a la fotografía y la botánica.

Kew se ha consolidado como uno de los jardines más grandes y prestigiosos del mundo, recibiendo la visita de miles de personas que valoran su riqueza en especies y la variedad de paseos y actividades educativas que ofrece.

Los Jardines Botánicos Reales de Kew en Londres comparten el segundo puesto como uno de los destinos botánicos más destacados del mundo (EFE).

Por su parte, la isla de Mainau cuenta con 45 hectáreas de jardines diseñados y cuidados en torno a una mansión barroca del siglo XVIII. Según Travel + Leisure, hasta un millón de visitantes por año recorren este enclave, conocido como la “Isla de las Flores” debido a la abundancia de rosas, dalias, tulipanes, orquídeas y esculturas florales creadas con begonias. Mainau alberga, además, uno de los mayores mariposarios de Alemania.

La isla de Mainau destaca por sus 45 hectáreas de jardines meticulosamente diseñados alrededor de una mansión barroca del siglo XVIII

Otros destinos florales imperdibles en el mundo

El ranking de Travel + Leisure reúne lugares excepcionales en todos los continentes, cada uno con propuestas singulares para quienes buscan paisajes inundados de flores más allá de Europa. En África destaca el Jardín Botánico Nacional Kirstenbosch, en Ciudad del Cabo, con más de 500 hectáreas al pie de la montaña Table y colecciones de especies africanas endémicas.

En Asia, sobresale el Parque Nacional Valle de las Flores en la India, famoso por sus prados cubiertos de orquídeas y rododendros entre julio y septiembre. Taiwán cuenta con el Parque Nacional Yangmingshan en Taipéi y la Granja Wuling en Taichung, que atraen a visitantes durante la temporada de azaleas y cerezos. Japón está representado por Yamanakako Hananomiyako Kouen en Yamanashi y Chichibu Hitsujiyama Park en Saitama, famosos por su shibazakura (flores tapiz) y jardines temáticos.

El Jardín Botánico Nacional Kirstenbosch en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, ofrece más de 500 hectáreas de especies endémicas africanas a los visitantes

En América, los Butchart Gardens en Columbia Británica, Canadá, se distinguen por la planificación paisajística y la variedad de especies. Crested Butte, en Colorado, Estados Unidos, es conocida por sus festivales de flores silvestres en el verano. En Sudamérica, la ciudad de Holambra, en São Paulo, Brasil, representa la cultura floral con su festival anual y sus extensos campos.

Oceanía tiene su representante en Lake Tekapo, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, célebre por sus lupinos rosas, violetas y azules, que atraen a fotógrafos y turistas entre noviembre y diciembre.

Europa destaca también con los Jardines Villa Taranto en Italia y el bosque de Hallerbos en Bélgica, donde cada primavera florecen jacintos azules que crean paisajes únicos.

Italia resalta en Europa con los Jardines Villa Taranto, reconocidos por su extraordinaria variedad floral

La diversidad de climas y paisajes que resaltan estos destinos, según Travel + Leisure, permite que cada viajero encuentre el jardín ideal sin importar la época del año ni el continente elegido.

La selección muestra que, aunque Europa encabeza el listado de jardines florales, la belleza de estos paisajes es universal: cada continente ofrece rincones únicos para quienes desean vivir una experiencia rodeada de color y naturaleza.