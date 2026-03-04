República Dominicana

República Dominicana: nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao ampliará la conectividad de la región Norte en 2027

La expansión, que suma una inversión de USD 200 millones, permitirá recibir aeronaves de mayor capacidad e incrementar rutas y destinos, fortaleciendo la posición aeroportuaria de Santiago en República Dominicana y el Caribe

Guardar
Ingenieros y arquitectos revisan planos
Ingenieros y arquitectos revisan planos en el sitio de construcción del Aeropuerto Internacional del Cibao, supervisando el progreso de la expansión.

La nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao será inaugurada a mediados de 2027, según las proyecciones del presidente del Consejo de Administración, Félix García, y permitirá duplicar la capacidad operativa y atraer nuevas aerolíneas a Santiago y la región Norte de la República Dominicana.

La obra, que representa una inversión de USD 200 millones, se erige como el mayor proyecto en la historia del aeropuerto y una de las apuestas de infraestructura más ambiciosas del sector aeroportuario dominicano.

La terminal actual registra el tránsito anual de 2 millones de pasajeros, la mayoría dominicanos residentes en el exterior y turistas que contribuyen activamente al dinamismo económico nacional, afirmó García al medio Listín Diario.

La capacidad operativa crecerá un 100% y los empleos directos un 40%

Entre los principales impactos de la nueva terminal destaca la ampliación de la pista de aterrizaje hasta 2,920 metros, prevista para el próximo año, que permitirá recibir aviones de fuselaje ancho y ampliar el alcance de las operaciones internacionales.

La transformación incluye la captación de nuevas líneas aéreas y la apertura de destinos adicionales, así como la modernización de los servicios y áreas comerciales.

Pasajeros y taxis convergen en
Pasajeros y taxis convergen en el concurrido Aeropuerto Internacional del Cibao, reflejando la dinámica operativa de la terminal aérea.

García detalló que la obra “coloca a Santiago en el radar de aerolíneas que operan aeronaves de mayor capacidad” y facilita la creación de “más rutas, más conectividad y más oportunidades para la región”.

En la actualidad, el conjunto de empresas vinculadas al aeropuerto genera aproximadamente 3,000 empleos directos. Con la entrada en operación de la nueva terminal, la plantilla aumentará en 1.200 nuevos puestos directos, lo que representa un incremento del 40%.

García subrayó: “Estamos hablando de un crecimiento del 40% sobre nuestra nómina actual. Eso es desarrollo real, empleo digno y dinamización económica para miles de familias dominicanas”.

Durante la construcción participan al menos 13 empresas internacionales como suplidoras de materiales especializados y cientos de trabajadores integrados diariamente a la obra, lo que refuerza la dimensión de impacto económico local y multinacional.

Sostenibilidad, identidad regional y tecnología de última generación

La terminal ha sido diseñada bajo criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia operativa. Las nuevas instalaciones ofrecerán amplios espacios comerciales, áreas de circulación más eficientes y tecnología avanzada en procesos migratorios y de seguridad, así como zonas de espera con mayores comodidades para pasajeros y acompañantes, detalla el medio dominicano.

Felix García recalcó: “El pasajero encontrará más comodidad, más servicios y un entorno a la altura de los grandes aeropuertos del mundo”.

Un trabajador con chaleco reflectante
Un trabajador con chaleco reflectante lleva equipo médico, incluyendo una bolsa roja y un tanque de oxígeno, por un pasillo acristalado del Aeropuerto Internacional del Cibao, con un avión de Spirit Airlines estacionado al exterior.

En lo arquitectónico, explicó García a Listín Diario, cada área incorpora elementos inspirados en la identidad cultural y productiva de Santiago, para crear “una conexión visual con la idiosincrasia de la región”.

Según sus palabras, “hemos querido que esta terminal respire Santiago. Que quien llegue o parta desde aquí sienta la identidad de nuestra provincia en su diseño, en sus materiales y en su concepto arquitectónico”.

Una apuesta estratégica para el desarrollo nacional y regional

La obra se estructura en tres fases: la edificación principal, la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves y la extensión de la pista de aterrizaje.

Un pasaporte de la República
Un pasaporte de la República Dominicana es sostenido en primer plano en la pista del Aeropuerto Internacional del Cibao, con un avión de pasajeros de Delta en el fondo, listo para abordar.

La finalización total está prevista para mediados de 2027, siempre que se mantenga “el ritmo actual de trabajo”, según puntualizó García.

La visión, recalcó el presidente del Consejo de Administración, es consolidar al Aeropuerto Internacional del Cibao como “una plataforma clave para el crecimiento turístico, comercial y logístico de la República Dominicana”.

La construcción de esta nueva terminal impulsa la proyección internacional de la región Norte y tendrá un impacto directo en “millones de pasajeros”, colocando a Santiago como un punto neurálgico en el mapa de la conectividad aérea del Caribe.

Temas Relacionados

Aeropuerto Internacional del CibaoSantiago de los CaballerosFélix GarcíaConsejo de AdministraciónInfraestructura AeroportuariaSostenibilidad Ambiental

Últimas Noticias

Las autoridades de Guatemala refuerzan la colaboración en materia de seguridad nacional

Los equipos dirigidos por los responsables de Gobernación y Defensa acordaron intensificar la planificación y ejecución de operativos conjuntos, priorizando la prevención y el combate a estructuras criminales en Escuintla y la capital

Las autoridades de Guatemala refuerzan

La feria Construexpo 2026 será inaugurada en San Salvador esta tarde

El evento reúne a empresas y profesionales del sector construcción de Centroamérica, promoviendo contactos comerciales, formación técnica y actualizaciones en tendencias, materiales y tecnología, con la expectativa de atraer visitantes de más de diez países.

La feria Construexpo 2026 será

El Ministerio de Medio Ambiente reporta sismo de magnitud 5.6 frente a la costa de Usulután

Una sacudida fue registrada poco antes de la una de la tarde en las proximidades del litoral, con parámetros considerados preliminares por las autoridades, mientras los ciudadanos son llamados a buscar novedades solo en medios institucionales

El Ministerio de Medio Ambiente

Las reservas de combustibles garantizan suministro en República Dominicana por poco más de un mes

El almacenamiento actual de combustibles garantiza la continuidad del abastecimiento en caso de interrupción total de importaciones, según estimaciones oficiales y empresariales

Las reservas de combustibles garantizan

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica reporta alta tasa de aprobación en pruebas nacionales de 2025

Una cifra de aprobación generalizada entre los niveles básicos destaca la última implementación de este formato de examen, ante la inminente transición hacia una nueva etapa de valoración educativa a partir del próximo año

Ministerio de Educación Pública de

TECNO

MacBook Neo y MacBook Air

MacBook Neo y MacBook Air M5: comparación detallada de potencia, autonomía, diseño y precio

El BlackBerry estaría de nuevo entre nosotros con Android: hola a las teclas físicas

Instagram estrena Amigos Secretos, la función perfecta para hablar con quienes nadie puede saber

Cómo hacer que florezca la lengua de suegra en marzo 2026, según la IA

Reemplaza Magis TV o XUPER TV con estas apps: son fáciles de descargar y no tienen virus

ENTRETENIMIENTO

El emotivo recuerdo de Harry

El emotivo recuerdo de Harry Styles a Liam Payne: “Vivía con el corazón en la mano y una energía contagiosa”

“A mi padre no le preocupaba perderse, sino ser una carga”: la dura confesión de Chris Hemsworth sobre el Alzheimer en su familia

“Hubo un punto de inflexión”: Harry Styles habla de la tristeza y el renacer creativo tras la partida de Liam Payne

La disputa pública entre Park Bom y Sandara Park por supuesto consumo de drogas reaviva polémica en 2NE1

Showrunner de “Bridgerton” explica las razones tras la trágica muerte que cambió el rumbo de la serie

MUNDO

Estados Unidos restablecerá aranceles generales

Estados Unidos restablecerá aranceles generales del 15% tras el fallo de la Corte Suprema

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

El Pentágono investiga el bombardeo de una escuela en Irán que mató a 180 personas

Detuvieron al principal accionista del Banco Master en Brasil por fraude financiero, corrupción y amenazas

Operación Furia Épica: Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra estructuras militares del régimen de Irán