República Dominicana

El gobierno dominicano impulsa reformas para facilitar la inversión privada y pública ante retos internacionales

Las medidas incluyen una asignación presupuestaria mayor, optimización de trámites tributarios y una agenda de modernización institucional, en coordinación con actores empresariales, con el fin de fortalecer la estabilidad macroeconómica y atraer capital extranjero

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció una nueva institucionalidad fiscal y una aceleración de la inversión pública para sostener el crecimiento económico de la República Dominicana, durante el almuerzo empresarial de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr). El evento reunió a figuras destacadas del sector público y privado, incluida la vicepresidenta Raquel Peña, para debatir los retos y oportunidades del entorno económico nacional.

Según detalló Díaz, el Gobierno planea incrementar la inversión pública con una asignación adicional que podría oscilar entre medio punto y un punto del producto interno bruto (PIB) en el presupuesto reformulado, bajo la premisa de ejecutar estos recursos de manera responsable. El funcionario subrayó la intención oficial de remover trabas burocráticas que afectan la inversión privada, en coordinación con el sector empresarial, como parte de la iniciativa Meta RD 2036.

Entre las medidas inmediatas, el titular de Hacienda y Economía mencionó el envío al Congreso de un proyecto de ley para eliminar impuestos considerados obsoletos y suavizar sanciones, con el fin de facilitar el cumplimiento fiscal a los contribuyentes. También resaltó la automatización de los procesos de exenciones fiscales gestionados por el ministerio, comenzando con el lanzamiento de doce trámites digitales en mayo, así como la agilización de la aplicación de exenciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) mediante factura electrónica y scoring tributario, en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Durante su intervención, Díaz puso en valor el cumplimiento holgado de la regla fiscal en 2025, hecho que atribuyó a la reducción del gasto corriente y al aumento de la inversión pública por encima de lo presupuestado. El ministro anunció la llegada de una “institucionalidad fiscal 2.0”, que abarcará la redefinición de la regla fiscal —para evitar que limite el gasto de capital—, la creación de un Consejo Fiscal autónomo, el diseño de un esquema para administrar los ingresos derivados de las tierras raras y la focalización progresiva de subsidios generalizados.

Al referirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Díaz remarcó que el ingreso de la República Dominicana a este organismo no debe interpretarse como el acceso a un club de países ricos, sino como la adopción de estándares internacionales de buenas prácticas. “Desde el Ministerio de Hacienda y Economía estaremos apoyando la agenda del presidente Abinader cuidando la estabilidad macro, asegurando la sostenibilidad fiscal y el manejo sostenible de la deuda. Pero también promoviendo la agenda de reformas sectoriales”, afirmó el funcionario durante el encuentro de la Amchamdr.

En su análisis sobre el contexto internacional, el titular de Hacienda y Economía expresó que tanto el Banco Central como el Gobierno cuentan con la preparación necesaria para enfrentar los desafíos externos actuales.

La presidenta de la Amchamdr, Francesca Rainieri, introdujo al ministro Díaz como orador invitado y señaló que la República Dominicana se consolida como un destino seguro para la inversión y como un socio confiable en la región. “Más allá de las remesas, existe un genuino deseo de invertir en proyectos productivos, de crear alianzas estratégicas y de apostar por el crecimiento sostenible del país. Ese interés es una señal clara de confianza en nuestra economía y en nuestro clima de negocios, y representa una oportunidad extraordinaria para seguir impulsando el desarrollo y la proyección internacional”, afirmó Rainieri.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Amchamdr, William Malamud, destacó que la organización mantiene el enfoque en fortalecer la relación bilateral para impulsar la competitividad, la inversión y el crecimiento sostenible. Reconoció los avances del país en estabilidad macroeconómica, fortalecimiento institucional e integración a cadenas globales de valor, factores que, según sus palabras, transmiten confianza y previsibilidad a los inversionistas internacionales.

El almuerzo empresarial de la Amchamdr se celebra mensualmente y reúne a líderes de los sectores público y privado para analizar temas socio productivos y proponer estrategias que contribuyan al desarrollo económico y la institucionalidad. La edición contó con la asistencia de autoridades como el presidente del Senado, Ricardo De los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; y el ministro de Viviendas y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, entre otros representantes.

