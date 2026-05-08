República Dominicana

República Dominicana: El Ministerio de la Mujer alerta sobre veintisiete feminicidios en lo que va de 2026

Durante el primer trimestre del año, el Ministerio de la Mujer ha registrado veintisiete asesinatos de mujeres en igual número de municipios, impulsando medidas para mejorar el acceso a la justicia y ampliar la cobertura institucional

Guardar
Google icon
Escalera de un edificio clásico con decenas de figuras de madera femeninas y lazos negros. Un ramo de flores blancas yace en el primer escalón.
Figuras de madera y flores blancas en una escalera monumental conmemoran a las 27 mujeres víctimas de feminicidio en los primeros meses de 2026, exigiendo justicia y protección institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, advirtió que, en los primeros meses de 2026, al menos 27 mujeres han sido asesinadas en el país, víctimas de violencia de género ejercida por sus parejas o exparejas. Este fenómeno, que continúa cobrando vidas, impulsa una estrategia institucional cuyo objetivo es ampliar el acceso a la justicia y la protección para las afectadas, según declaraciones dadas por Reyes al medio Sin 24 Horas.

El último informe oficial recibido por Reyes indica que los casos confirmados hasta la jornada anterior involucran a veintisiete municipios distintos. La ministra informó a Sin 24 Horas: “Los datos de Procuraduría que he recibido el día de ayer son veintisiete casos”. Aclaró que estas cifras podrían ajustarse conforme avancen las investigaciones, ya que algunos hechos inicialmente calificados como feminicidio posteriormente no lo son.

PUBLICIDAD

Ampliación de las oficinas de atención y desafíos persistentes

Según Reyes, la dispersión geográfica y la falta de recursos económicos dificultan que muchas mujeres puedan presentar denuncias o acceder a servicios de ayuda. Ante este panorama, la Procuraduría General ha comenzado a expandir las oficinas de asistencia a víctimas en todo el territorio nacional. Un ejemplo reciente es la instalación de una fiscalía de género en Jarabacoa, ciudad que recibió la visita de Reyes hace solo una semana y en la que ya se observa una mayor capacidad de respuesta institucional.

La ministra recalcó que, pese a los avances, “la brecha sigue siendo amplia y ese es el compromiso de no cansarnos, de seguir trabajando todos los días”, en alusión al esfuerzo conjunto para que las acciones estatales sean más efectivas. Destacó que este problema involucra a diversas entidades gubernamentales, no solo al Ministerio de la Mujer, sino también a los ministerios de Interior y Educación, la Policía, el sistema de salud y la Procuraduría.

PUBLICIDAD

Una mujer de espaldas de pie en un camino de tierra, mirando hacia un paisaje rural con casas dispersas y vegetación. A la izquierda, un letrero indica 'Oficina de Apoyo a la Mujer'.
Una mujer mira un camino rural en República Dominicana, donde la dispersión geográfica y la falta de recursos dificultan el acceso a oficinas de apoyo para víctimas de violencia de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de cincuenta oficinas brindan asistencia legal y psicológica

El sistema de atención para víctimas de violencia de género opera actualmente a través de más de cincuenta oficinas localizadas en todo el país, según informó Gloria Reyes a Sin 24 Horas. Estas dependencias garantizan tanto la asistencia legal como el acompañamiento durante los procesos judiciales, además de ofrecer apoyo psicológico y social.

El Ministerio de la Mujer trabaja de forma coordinada con REDIVIC y la Oficina de Atención a Víctimas impulsada por la Procuraduría, buscando una respuesta conjunta y más eficiente. Reyes indicó: “Hemos hecho reuniones de coordinación para que la atención sea coordinada. O sea que ese esfuerzo institucional se está dando a toda capacidad”.

Compromiso ciudadano y avances en la articulación de la respuesta estatal

La ministra resaltó la importancia de la participación comunitaria y resaltó el reciente accionar del alcalde de Gaspar Hernández, quien intervino personalmente ante un caso de violencia en su municipio. Tal acción, a juicio de Reyes, debe servir de ejemplo para la ciudadanía, al expresar que “no podemos normalizar la violencia hacia las mujeres y todos debemos ser parte de ese esfuerzo”.

La ministra responsable en políticas de igualdad presenta un recuento actualizado obtenido directamente desde la Procuraduría. Informa sobre casos ocurridos en distintos puntos, destacando la urgencia de atender la problemática de violencia contra las mujeres (Foto cortesía Gloria Reyes)
La ministra responsable en políticas de igualdad presenta un recuento actualizado obtenido directamente desde la Procuraduría. Informa sobre casos ocurridos en distintos puntos, destacando la urgencia de atender la problemática de violencia contra las mujeres (Foto cortesía Gloria Reyes)

Por último, Gloria Reyes aseguró que la articulación estatal progresa mediante la elaboración de una “ruta única de atención a la violencia”, diseñada en trabajo conjunto entre organismos y grupos sociales, con el compromiso explícito de “seguir sin descanso” en la eliminación de la violencia de género en el país.

Google icon

Temas Relacionados

Ministerio de la MujerProcuraduría GeneralViolencia de GéneroAsistencia a VíctimasGloria Reyesviolencia de género República DominicanaRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La administración de Asfura fortalece lazos con Washington y reorienta política exterior

El Ejecutivo impulsa una revisión de compromisos heredados, fomenta la llegada de inversiones estadounidenses y prioriza tecnología de comunicaciones que responda a estándares internacionales de ciberseguridad y cooperación antiterrorista

La administración de Asfura fortalece lazos con Washington y reorienta política exterior

Policía de Guatemala reporta más de 7,500 capturas tras operativos bajo estados de excepción

El accionar policial incluye incautaciones de dinero, armas y vehículos, con énfasis en el combate contra pandilleros y delitos relacionados, según el balance divulgado por el gobierno guatemalteco

Policía de Guatemala reporta más de 7,500 capturas tras operativos bajo estados de excepción

Gobierno de Honduras destaca avances en seguridad, infraestructura y transparencia en sus primeros 100 días de la gestión de Nasry Asfura

A poco más de tres meses de haber asumido la Presidencia de Honduras, el gobierno de Nasry Asfura presentó un balance preliminar de gestión en el que destacó avances en seguridad, infraestructura, salud, educación y transparencia.

Gobierno de Honduras destaca avances en seguridad, infraestructura y transparencia en sus primeros 100 días de la gestión de Nasry Asfura

El Salvador fortalece su liderazgo en migración tras exponer logros clave en la ONU

La canciller Alexandra Hill presentó ante países miembros los avances de la nación centroamericana en movilidad humana, gestión laboral y protección para la diáspora, durante el foro internacional de Naciones Unidas

El Salvador fortalece su liderazgo en migración tras exponer logros clave en la ONU

República Dominicana: La vicepresidenta inaugura hospital renovado en el municipio de Castañuelas

La apertura del centro hospitalario permite una ampliación significativa de los servicios médicos y fortalece la atención para los residentes de Montecristi, tras una inversión gubernamental destinada a modernizar la infraestructura sanitaria de la región noroeste

República Dominicana: La vicepresidenta inaugura hospital renovado en el municipio de Castañuelas

TECNO

Nintendo sube los precios de Switch en todo el mundo: esto es lo que costarán las consolas en 2026

Nintendo sube los precios de Switch en todo el mundo: esto es lo que costarán las consolas en 2026

La robot humanoide Sophia cantó en vivo junto a una orquesta sinfónica durante un evento en Hong Kong

Este televisor puede doblarse en cinco partes para facilitar su instalación en edificios

Hombre se hizo pasar por mujer en OnlyFans con IA y ganó USD $43.000

La Casa Blanca evalúa exigir aprobación previa para los modelos de IA más poderosos y el detonante es uno solo

ENTRETENIMIENTO

Shannon Elizabeth celebra su millón de dólares en OnlyFans: “Gané más que con American Pie y Scary Movie combinadas”

Shannon Elizabeth celebra su millón de dólares en OnlyFans: “Gané más que con American Pie y Scary Movie combinadas”

Premios Platino Xcaret 2026: dónde y a qué hora ver la ceremonia en vivo

Lo que revela la ola de cancelaciones de conciertos sobre la desconexión entre artistas y público en Estados Unidos

Martin Short recordó cómo perdió a su hermano, su madre y su padre antes de cumplir 21 años: “La vida cambió por completo”

Así se prepara “Crimen desorganizado”: la nueva serie argentina que llega a Netflix

MUNDO

Mientras EEUU espera una respuesta a su iniciativa de tregua, el régimen de Irán lanza amenazas: “Nuestro arsenal está al 120%”

Mientras EEUU espera una respuesta a su iniciativa de tregua, el régimen de Irán lanza amenazas: “Nuestro arsenal está al 120%”

Por la crisis en Irán, China aumentará otra vez los precios de la gasolina y el diésel a partir de este sábado

León XIV celebró su primer año de pontificado rezando por la paz en el santuario de Pompeya

Tres excursionistas murieron en la erupción de un volcán en Indonesia

Ucrania informó de un ataque a infraestructura petrolera rusa a 700 kilómetros de Ucrania