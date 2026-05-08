República Dominicana: El Ministerio de la Mujer alerta sobre veintisiete feminicidios en lo que va de 2026

Figuras de madera y flores blancas en una escalera monumental conmemoran a las 27 mujeres víctimas de feminicidio en los primeros meses de 2026, exigiendo justicia y protección institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, advirtió que, en los primeros meses de 2026, al menos 27 mujeres han sido asesinadas en el país, víctimas de violencia de género ejercida por sus parejas o exparejas. Este fenómeno, que continúa cobrando vidas, impulsa una estrategia institucional cuyo objetivo es ampliar el acceso a la justicia y la protección para las afectadas, según declaraciones dadas por Reyes al medio Sin 24 Horas.

El último informe oficial recibido por Reyes indica que los casos confirmados hasta la jornada anterior involucran a veintisiete municipios distintos. La ministra informó a Sin 24 Horas: “Los datos de Procuraduría que he recibido el día de ayer son veintisiete casos”. Aclaró que estas cifras podrían ajustarse conforme avancen las investigaciones, ya que algunos hechos inicialmente calificados como feminicidio posteriormente no lo son.

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Ampliación de las oficinas de atención y desafíos persistentes

Según Reyes, la dispersión geográfica y la falta de recursos económicos dificultan que muchas mujeres puedan presentar denuncias o acceder a servicios de ayuda. Ante este panorama, la Procuraduría General ha comenzado a expandir las oficinas de asistencia a víctimas en todo el territorio nacional. Un ejemplo reciente es la instalación de una fiscalía de género en Jarabacoa, ciudad que recibió la visita de Reyes hace solo una semana y en la que ya se observa una mayor capacidad de respuesta institucional.

La ministra recalcó que, pese a los avances, “la brecha sigue siendo amplia y ese es el compromiso de no cansarnos, de seguir trabajando todos los días”, en alusión al esfuerzo conjunto para que las acciones estatales sean más efectivas. Destacó que este problema involucra a diversas entidades gubernamentales, no solo al Ministerio de la Mujer, sino también a los ministerios de Interior y Educación, la Policía, el sistema de salud y la Procuraduría.

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Una mujer mira un camino rural en República Dominicana, donde la dispersión geográfica y la falta de recursos dificultan el acceso a oficinas de apoyo para víctimas de violencia de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de cincuenta oficinas brindan asistencia legal y psicológica

El sistema de atención para víctimas de violencia de género opera actualmente a través de más de cincuenta oficinas localizadas en todo el país, según informó Gloria Reyes a Sin 24 Horas. Estas dependencias garantizan tanto la asistencia legal como el acompañamiento durante los procesos judiciales, además de ofrecer apoyo psicológico y social.

El Ministerio de la Mujer trabaja de forma coordinada con REDIVIC y la Oficina de Atención a Víctimas impulsada por la Procuraduría, buscando una respuesta conjunta y más eficiente. Reyes indicó: “Hemos hecho reuniones de coordinación para que la atención sea coordinada. O sea que ese esfuerzo institucional se está dando a toda capacidad”.

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Compromiso ciudadano y avances en la articulación de la respuesta estatal

La ministra resaltó la importancia de la participación comunitaria y resaltó el reciente accionar del alcalde de Gaspar Hernández, quien intervino personalmente ante un caso de violencia en su municipio. Tal acción, a juicio de Reyes, debe servir de ejemplo para la ciudadanía, al expresar que “no podemos normalizar la violencia hacia las mujeres y todos debemos ser parte de ese esfuerzo”.

La ministra responsable en políticas de igualdad presenta un recuento actualizado obtenido directamente desde la Procuraduría. Informa sobre casos ocurridos en distintos puntos, destacando la urgencia de atender la problemática de violencia contra las mujeres (Foto cortesía Gloria Reyes)

Por último, Gloria Reyes aseguró que la articulación estatal progresa mediante la elaboración de una “ruta única de atención a la violencia”, diseñada en trabajo conjunto entre organismos y grupos sociales, con el compromiso explícito de “seguir sin descanso” en la eliminación de la violencia de género en el país.

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