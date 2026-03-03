República Dominicana proyecta un crecimiento económico de 4% para 2026

Las políticas públicas de inclusión social y mejora del empleo impulsan la estabilidad que vive actualmente la República Dominicana. Foto cortesía Instituto de Mercado Agropecuario

La proyección del Banco Central de República Dominicana (BCRD), el organismo financiero estatal, anticipa que la economía nacional alcanzará un crecimiento cercano al 4% para 2026, en contraste con el 2.1% registrado en 2025, luego de varios años de liderazgo en América Latina y el Caribe, según un comunicado publicado en el portal institucional del Banco Central.

En un entorno internacional marcado por incertidumbre, tensiones geopolíticas y cambios en la política comercial y migratoria de Estados Unidos, la economía dominicana registró en enero un incremento interanual del 3.5%, el ritmo más elevado de los últimos diez meses, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el BCRD.

Este desempeño fue impulsado especialmente por los sectores de construcción, que creció en 7.6%, manufactura local (3.4%) y servicios, con un repunte del 3.5%, liderados por hoteles, bares y restaurantes, con una expansión del 3.8%.

El Banco Central afirmó que continuará evaluando la evolución de la economía y adoptará “las acciones necesarias para contribuir a retomar gradualmente la senda de crecimiento en torno al potencial, siempre que existan los espacios suficientes para lograrlo sin afectar la estabilidad de precios, que constituye la misión fundamental de la institución”.

El desempeño económico de República Dominicana ha sido catalogado como uno de los más sólidos en el Caribe y América Latina, tras ser reconocido por el Banco Mundial durante una reunión celebrada el mes pasado en el Palacio Nacional. El encuentro, presidido por Luis Abinader y representantes del organismo internacional, evidenció que el crecimiento sostenido, acompañado de la reducción de la pobreza y un marco institucional robusto, ha configurado un modelo de desarrollo distinguido en las últimas décadas.

Este reconocimiento cobra especial relevancia porque, según el Directorio del Banco Mundial, el país lleva más de treinta años con tasas de crecimiento anual superiores al 5%, lo que constituye un referente regional de estabilidad y progreso social.

Durante el intercambio, Marcos Chiliatto, miembro del Directorio del Banco Mundial, enfatizó que la República Dominicana se ubica “entre el reducido grupo de países que han alcanzado tal desempeño de modo sostenido”. A este logro se suma que programas de reducción de pobreza e incremento de salarios han acompañado la agenda estatal, permitiendo consolidar avances en inclusión social.

Vista aérea de los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo en una ciudad costera de la República Dominicana, con una autopista y el océano al fondo al atardecer. (Cortesía)

A finales del mes pasado, la delegación del Banco Mundial evaluó iniciativas en áreas estratégicas como turismo, energía, banca comercial y el impulso a pequeñas y medianas empresas. La representante del Directorio, Diana Alarcón, calificó de “muy impresionante” la preservación de la estabilidad macroeconómica y los esfuerzos para combatir la pobreza. Tanto Alarcón como Chiliatto destacaron la importancia de persistir en la mejora de infraestructura, educación, energía y sistemas de comunicación, señalando que estas inversiones resultan “cruciales para mantener tasas históricas de crecimiento de entre 4% y 5%”, cifra que ha sido motor para la reducción de desigualdades en el país.

Uno de los programas evaluados fue Supérate, orientado a fortalecer el empleo formal y la capacitación laboral. La agenda incluyó, además, la revisión de la cooperación con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El trabajo conjunto con la FAO ha permitido disminuir la inseguridad alimentaria a niveles mínimos históricos en los últimos años, de acuerdo con los representantes del Banco Mundial en la misma reunión.