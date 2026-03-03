República Dominicana

República Dominicana proyecta un crecimiento económico de 4% para 2026

Las estimaciones oficiales indican una recuperación progresiva luego de que la actividad económica mostrara avances sostenidos en sectores clave, en medio de escenarios internacionales complejos y variaciones en los indicadores globales

Guardar
Las políticas públicas de inclusión
Las políticas públicas de inclusión social y mejora del empleo impulsan la estabilidad que vive actualmente la República Dominicana. Foto cortesía Instituto de Mercado Agropecuario

La proyección del Banco Central de República Dominicana (BCRD), el organismo financiero estatal, anticipa que la economía nacional alcanzará un crecimiento cercano al 4% para 2026, en contraste con el 2.1% registrado en 2025, luego de varios años de liderazgo en América Latina y el Caribe, según un comunicado publicado en el portal institucional del Banco Central.

En un entorno internacional marcado por incertidumbre, tensiones geopolíticas y cambios en la política comercial y migratoria de Estados Unidos, la economía dominicana registró en enero un incremento interanual del 3.5%, el ritmo más elevado de los últimos diez meses, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el BCRD.

Este desempeño fue impulsado especialmente por los sectores de construcción, que creció en 7.6%, manufactura local (3.4%) y servicios, con un repunte del 3.5%, liderados por hoteles, bares y restaurantes, con una expansión del 3.8%.

El Banco Central afirmó que continuará evaluando la evolución de la economía y adoptará “las acciones necesarias para contribuir a retomar gradualmente la senda de crecimiento en torno al potencial, siempre que existan los espacios suficientes para lograrlo sin afectar la estabilidad de precios, que constituye la misión fundamental de la institución”.

El desempeño económico de República Dominicana ha sido catalogado como uno de los más sólidos en el Caribe y América Latina, tras ser reconocido por el Banco Mundial durante una reunión celebrada el mes pasado en el Palacio Nacional. El encuentro, presidido por Luis Abinader y representantes del organismo internacional, evidenció que el crecimiento sostenido, acompañado de la reducción de la pobreza y un marco institucional robusto, ha configurado un modelo de desarrollo distinguido en las últimas décadas.

Este reconocimiento cobra especial relevancia porque, según el Directorio del Banco Mundial, el país lleva más de treinta años con tasas de crecimiento anual superiores al 5%, lo que constituye un referente regional de estabilidad y progreso social.

Durante el intercambio, Marcos Chiliatto, miembro del Directorio del Banco Mundial, enfatizó que la República Dominicana se ubica “entre el reducido grupo de países que han alcanzado tal desempeño de modo sostenido”. A este logro se suma que programas de reducción de pobreza e incremento de salarios han acompañado la agenda estatal, permitiendo consolidar avances en inclusión social.

Vista aérea de los Ministerios
Vista aérea de los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo en una ciudad costera de la República Dominicana, con una autopista y el océano al fondo al atardecer. (Cortesía)

A finales del mes pasado, la delegación del Banco Mundial evaluó iniciativas en áreas estratégicas como turismo, energía, banca comercial y el impulso a pequeñas y medianas empresas. La representante del Directorio, Diana Alarcón, calificó de “muy impresionante” la preservación de la estabilidad macroeconómica y los esfuerzos para combatir la pobreza. Tanto Alarcón como Chiliatto destacaron la importancia de persistir en la mejora de infraestructura, educación, energía y sistemas de comunicación, señalando que estas inversiones resultan “cruciales para mantener tasas históricas de crecimiento de entre 4% y 5%”, cifra que ha sido motor para la reducción de desigualdades en el país.

Uno de los programas evaluados fue Supérate, orientado a fortalecer el empleo formal y la capacitación laboral. La agenda incluyó, además, la revisión de la cooperación con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El trabajo conjunto con la FAO ha permitido disminuir la inseguridad alimentaria a niveles mínimos históricos en los últimos años, de acuerdo con los representantes del Banco Mundial en la misma reunión.

Temas Relacionados

Banco Central República DominicanaRepública DominicanaPolítica MonetariaCrecimiento EconómicoSectores ProductivosEscenario Internacional

Últimas Noticias

Muere adolescente de 14 años tras ser alcanzado por una presunta bala perdida en Honduras

En las primeras horas del lunes posterior al incidente, el Hospital Mario Catarino Rivas, en la ciudad de San Pedro Sula, certificó el deceso de Emerson luego de que los médicos, pese a intervenir quirúrgicamente, no pudieran revertir la gravedad de la herida de bala recibida en la cabeza.

Muere adolescente de 14 años

Precios de los combustibles suben en Centroamérica ante impacto del conflicto en Oriente Medio

Las autoridades energéticas de El Salvador, Honduras y Guatemala reportaron incrementos en los valores de gasolinas y diésel a partir de marzo debido a la volatilidad internacional y problemas en el suministro global

Precios de los combustibles suben

El presidente de República Dominicana ordena ascensos y retiro de altos mandos militares

El presidente ejecuta una renovación profunda entre los altos mandos militares. Once líderes dejan sus puestos, mientras nuevas figuras emergen con responsabilidad creciente. El decreto marca un antes y un después en la institución castrense

El presidente de República Dominicana

El Gobierno de Costa Rica abrirá oficina comercial en Jerusalén para fortalecer vínculos tecnológicos con Israel

La apertura busca atraer inversiones estratégicas y posicionar a Costa Rica en mercados de innovación, apoyada por el reciente Tratado de Libre Comercio firmado con Israel y un enfoque en sectores de alto valor agregado

El Gobierno de Costa Rica

El Congreso de Guatemala avanza en la selección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral

La comisión legislativa inició las entrevistas a veinte aspirantes para integrar el máximo órgano electoral, en un contexto de debates sobre modernización, capacitación y necesidades de transparencia en el sistema de sufragio nacional

El Congreso de Guatemala avanza

TECNO

Por qué tu móvil sigue

Por qué tu móvil sigue lleno aunque borres fotos y apps

Todo sobre el evento de Apple en marzo 2026: productos, anuncios y sorpresas

La revolución de la IA colapsa el suministro mundial de chips de memoria

IA contra la soledad: de bodas con ChatGPT a robots que acompañan a mayores

Por qué se congela el móvil: posibles causas y soluciones prácticas

ENTRETENIMIENTO

La regla que ha mantenido

La regla que ha mantenido unido el matrimonio de Harrison Ford y Calista Flockhart durante 15 años

Christina Applegate habla de la pérdida de peso causada por la esclerosis múltiple: “Peligroso y aterrador”

Kate Hudson y una cita sorpresa en los Actor Awards 2026: por qué su hermano Oliver fue el gran protagonista

Kelly Ripa y el dilema del retiro: el consejo de Oprah y la importancia de seguir al aire

El hijo de Cher volvió a ser arrestado en menos de 48 horas por disturbios

MUNDO

Las compañías japonesas recibirán estímulos

Las compañías japonesas recibirán estímulos impositivos por emplear a mayores de 65 años

EEUU instó a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente más de una docena de países de Medio Oriente

Un ataque de insurgentes en Sudán del Sur deja al menos 169 muertos en una aldea remota

Así se gestó la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán: la Unidad 8.200 y cámaras hackeadas en Teherán

Irán, en primera persona: el desgarrador relato de Samira Susmann, ex detenida del régimen y residente en Argentina