República Dominicana

La República Dominicana figura entre los países líderes en protección marina

El informe elaborado por la Cepal destaca que el territorio dominicano mantiene un avance notable en la conservación de áreas marítimas, ubicándose por encima del estándar regional fijado para 2020 y superando a numerosos Estados de la región

Cayo Levantado, en República Dominicana
Cayo Levantado, en República Dominicana (Adobe Stock).

La República Dominicana ocupa el octavo lugar entre los países de América Latina y el Caribe con mayor porcentaje de áreas marinas bajo protección ambiental, alcanzando un 13.3% de conservación sobre el total de sus espacios marítimos, una cifra que supera la meta regional fijada para 2020, pero que aún queda distante del objetivo propuesto para 2030, establecido en 30%. Así lo expone el informe Horizonte azul de América Latina y el Caribe 2025: avances y desafíos para el logro de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y citado por el medio elDinero.

En el ranking regional, encabezan la lista Chile y Colombia, con un 41.2% y 41.1% de sus áreas marinas bajo protección legal respectivamente. En el caso colombiano, el reporte indica la implementación de “otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC)”, que representan un 6.9% adicional a la superficie protegida.

Otros países que se aproximan a la meta del 30% fijada para el año 2030 son Costa Rica (28.4%), Brasil (26.7%) y Panamá (26.3%). México suma un 22.2%, mientras que Ecuador registra un 19.3%.

Por debajo del porcentaje de Quisqueya, se encuentran Belice (12.4%) y Argentina (12.2%). Entretanto, naciones como Perú, Bahamas, Honduras, San Cristóbal y Nieves, Venezuela, Cuba y Nicaragua mantienen niveles de protección inferiores al 10%, por lo que no han alcanzado aún la meta de 2020.

Más de 20 países no alcanzan el 10% de áreas marinas protegidas

El informe de la Cepal, citado por elDinero, resalta que más de 20 países del área latinoamericana y caribeña están por debajo del 10% de cobertura, incumpliendo así el objetivo mínimo fijado para el año 2020. Entre los países con menores avances se encuentran Haití, Surinam, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Jamaica, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, Trinidad y Tobago, Guyana, Dominica y Barbados, todos ellos con tasas de protección inferiores a 1%.

El avance de Quisqueya, con un 13.3% de sus áreas marinas protegidas, permite al país figurar entre los diez primeros países del continente en esta materia. Según los datos del informe de la Cepal, Quisqueya ha superado el porcentaje exigido para 2020 y sobrepasa a más de 20 países de la región, si bien aún debe triplicar sus esfuerzos para alcanzar la meta fijada para 2030 según los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

¿Qué importancia tiene el informe de la Cepal?

El informe Horizonte azul de América Latina y el Caribe 2025 de la CEPAL subraya que los marcos jurídicos e institucionales relacionados con la gestión de recursos marinos y la pesca han sido fortalecidos en varios países, mientras que la contaminación, el calentamiento y la acidificación de los océanos, junto con la sobrepesca, continúan como desafíos relevantes.

La CEPAL propone orientar la región hacia una economía azul, inclusiva y resiliente, identificando la protección de los ecosistemas marinos y el combate a la contaminación como prioridades inmediatas. El documento se presenta como una herramienta para la toma de decisiones y el impulso del conocimiento oceánico en el marco de las metas del ODS 14 (Vida Submarina) para 2025.

