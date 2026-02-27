República Dominicana

La reducción de la jornada laboral seguirá siendo voluntaria en República Dominicana

El Ministerio de Trabajo ha confirmado que el ajuste en los horarios continuará bajo el esquema de plan piloto, sin que se realicen por ahora cambios al Código existente ni discusiones en el Congreso

El país prueba esquemas más cortos en el sector privado sin cambios legales. El plan genera inquietudes sobre rendimiento y la posición de líderes empresariales marca el pulso del avance (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

La reducción de la jornada laboral en República Dominicana continuará siendo de carácter voluntario y no se implementará mediante una reforma legislativa ni modificará el Código de Trabajo. El ministro de Trabajo Eddy Olivares explicó que la medida seguirá a través de un plan piloto, que ingresará en su segunda fase durante 2024, con el objetivo de evaluar su impacto antes de tomar determinaciones definitivas. Actualmente, la jornada en el país es de 44 horas semanales.

Durante una entrevista en el programa A Diario de Sentido 89.3 FM, Olivares detalló que el proyecto no reviste carácter de ley ni forma parte de una reforma en discusión, sino que responde a la continuidad de una prueba influida por la tendencia internacional a la reducción de jornadas laborales. Destacó al medio: “La reducción de la jornada laboral será voluntaria”.

El plan piloto mide viabilidad

Tras los primeros ensayos, Olivares indicó que el Ministerio de Trabajo evalúa los resultados obtenidos y continuará avanzando hacia una nueva etapa del piloto, con el propósito de seguir observando su funcionamiento. Señaló: “No es para ejecutarlo de inmediato; es para observar cómo funciona”.

El funcionario precisó que la decisión de sumarse a la iniciativa recae en los empresarios, y que ya existen empleadores aplicando esquemas más cortos, como eliminar la jornada de los sábados. Subrayó también que actualmente “no existe ninguna propuesta de ley en curso para modificar la jornada laboral dentro de la reforma al Código de Trabajo, ya que el tema no ha sido discutido ni está contemplado en ese proceso”.

Las autoridades gubernamentales priorizan la recopilación de datos y el análisis de la viabilidad de reducir horas laborales en la segunda fase del plan, evitando compromisos normativos mientras continúe la fase de pruebas (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

Diversos referentes del sector privado han manifestado su rechazo a la reducción de la jornada laboral. Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva de Grupo SID, expresó en un artículo publicado en Listín Diario: “La economía no crece mientras dormimos. Se impulsa mientras producimos. Se fortalece cuando innovamos y avanza cuando generamos valor”. Bonetti consideró que cambios en la organización laboral no deberían traducirse en menos “esfuerzo productivo en un país que todavía lucha contra la informalidad, la baja productividad y brechas estructurales profundas”.

Olivares hizo hincapié en que el propósito del plan piloto es analizar una tendencia implementada en países europeos, y aclaró que por ahora no se ha definido la cantidad de horas que supondría una eventual reducción. El ministro subrayó que ha habido “confusión” sobre el alcance del piloto, diferenciándolo de cualquier cambio permanente: “Es bueno que quede bien claro que nosotros no estamos proponiendo una reforma, nunca se ha planteado, en ese sentido dejamos eso muy claro”.

Actualmente, varios empleadores dominicanos mantienen la reducción voluntaria de la jornada como parte de la etapa experimental. El Ministerio de Trabajo seguirá recopilando datos antes de impulsar cualquier medida legislativa, manteniendo el límite de 44 horas semanales, con toda modificación supeditada a la decisión de las empresas.

Tasa de desempleo se redujo

La tasa de desempleo en la República Dominicana se situó en 4,9 % en 2025, cifra que se mantiene por debajo del promedio regional estimado en 6 % de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este resultado refleja la fortaleza del mercado laboral del país, impulsada por la expansión de sectores como servicios, construcción y turismo.

El Ministerio de Trabajo evalúa los resultados de la reducción voluntaria de horarios (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

El crecimiento de estas áreas ha favorecido la generación de nuevas oportunidades, lo que ha permitido que la República Dominicana presente mejores indicadores en comparación con otros países de la región, según señala la OIT en sus informes ILOSTAT y Panorama Laboral 2025.

El ministro Olivares destacó en enero la recuperación del empleo durante la actual gestión presidencial, subrayando: “El país ha logrado, bajo la conducción del presidente Luis Abinader, una recuperación sostenida del empleo y hoy exhibe indicadores laborales favorables en comparación con la región”.

