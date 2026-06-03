Nicaragua

Detienen a 20 nicaragüenses en Costa Rica mientras realizaban presunta minería ilegal en Crucitas

La Dirección General de Migración y Extranjería informó que los aprehendidos estaban en situación irregular y fueron remitidos a la Fiscalía de San Carlos por posibles infracciones al Código de Minería

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Operativo en Crucitas culmina con la detención de 20 migrantes nicaragüenses por presunta minería ilegal en Costa Rica. (Foto: 100% Noticias)
Operativo en Crucitas culmina con la detención de 20 migrantes nicaragüenses por presunta minería ilegal en Costa Rica. (Foto: 100% Noticias)

Un reciente operativo realizado en el norte de Costa Rica concluyó con la detención de 20 migrantes nicaragüenses que presuntamente realizaban minería ilegal en la zona de Crucitas, una comunidad situada muy cerca de la frontera con Nicaragua. Estas personas fueron localizadas dentro de túneles, donde, según las autoridades, extraían recursos de manera ilícita. Tras su captura, todos los detenidos quedaron bajo supervisión de las autoridades para verificar su situación y definir los pasos legales a seguir.

La Dirección General de Migración y Extranjería comunicó que los aprehendidos se encontraban en condición migratoria irregular. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de San Carlos, en donde podrían enfrentar procesos judiciales por infracciones al Código de Minería vigente en Costa Rica. “Todos ellos están siendo verificados para proceder como corresponde”, informó la entidad migratoria.

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Durante el operativo, la autoridad migratoria registró en video el momento en que los detenidos eran escoltados por agentes policiales fuera de la zona intervenida. En las imágenes se observa a los migrantes caminando en fila, con las manos sobre el cuello, mientras son custodiados por la policía y una patrulla. El procedimiento fue parte de una acción coordinada entre la Fuerza Pública, la Dirección General de Migración y Extranjería y otras instituciones estatales, según informó 100% Noticias.

En los últimos meses, Crucitas ha sido escenario de frecuentes detenciones de personas dedicadas a la minería ilegal. Las autoridades han intensificado los patrullajes terrestres, controles en carretera y verificaciones migratorias en puntos clave de la frontera norte. Esta estrategia busca combatir la minería ilegal, el tráfico ilícito de personas, el ingreso irregular al territorio y otros delitos relacionados que afectan la seguridad de la región fronteriza.

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Una camioneta de la Policía de Fronteras de Costa Rica en camino de tierra, dos oficiales con binoculares. Vegetación densa, montañas neblinosas y letrero de zona protegida.
Crucitas y cerros aledaños, como Chachalaca y Conchuditas, registran vigilancia permanente ante delitos como minería ilegal y tráfico de armas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia constante de las fuerzas estatales en Crucitas, cerro Chachalaca y cerro Conchuditas responde a la necesidad de proteger a las comunidades locales y resguardar la soberanía nacional. La Policía de Fronteras ha mantenido operativos de vigilancia y patrullaje permanente, con el objetivo de enfrentar no solo la minería ilegal, sino también delitos ambientales, tráfico de armas, narcotráfico y el contrabando de mercancías a través de pasos no autorizados.

Según las autoridades costarricenses, estas actividades ilícitas representan una amenaza directa para la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la frontera. Además, subrayan que los operativos buscan impedir que organizaciones criminales aprovechen las condiciones geográficas de la zona para desarrollar actividades ilegales.

El tráfico ilícito de personas es otra preocupación relevante en el norte costarricense. Los controles migratorios tienen como propósito detectar casos de ingreso irregular y prevenir el avance de redes criminales dedicadas a este delito. En paralelo, se refuerzan medidas contra el contrabando y el tráfico de armas, buscando mantener la estabilidad y la paz en las comunidades fronterizas.

Según la autoridad migratoria, estas acciones fortalecen la capacidad de respuesta institucional y permiten reforzar el control en los sectores más vulnerables. De acuerdo con 100% Noticias, el gobierno costarricense sostiene que la minería ilegal y los delitos conexos no solo afectan los recursos naturales, sino que también ponen en riesgo la seguridad pública y la integridad de quienes residen en la región.

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