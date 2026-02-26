El Banco Central de la República Dominicana mantiene la tasa de interés principal en 5.25 % anual

El Banco Central de la República Dominicana mantiene su tasa de interés clave en 5.25 % anual para preservar la estabilidad económica. (Foto: cortesía)

El Banco Central de la República Dominicana decidió mantener su tasa de interés principal en 5.25 % anual tras su reunión de febrero de 2026. Con esta medida, el organismo busca sostener la estabilidad frente a la incertidumbre y los cambios en la economía mundial, marcados por tensiones internacionales, el aumento de los precios de los alimentos y las recientes políticas comerciales de Estados Unidos.

El BCRD también dejó sin cambios la tasa para préstamos rápidos a bancos en 5.75 % anual, y la de depósitos a un día en 4.50 %. La autoridad monetaria explicó que, pese a las presiones externas, la política monetaria ha funcionado correctamente y ha derivado en intereses bancarios más bajos.

La inflación fue de 4.98 % en enero, alcanzando el límite superior de la meta del Banco Central por los precios de los alimentos afectados por el clima. A pesar de esto, el BCRD y los analistas esperan que la inflación baje gradualmente y cierre el año dentro del rango previsto.

Las tasas para préstamos rápidos y depósitos a un día se mantienen en 5.75 % y 4.50 %, respectivamente, según el BCRD. (EFE/ Orlando Barría)

La economía dominicana creció 3.5 % en enero, impulsada por la construcción, la industria y los servicios. Para 2026, se proyecta un crecimiento cercano al 4 %, favorecido por las exportaciones y el gasto público.

Las tasas bancarias bajaron de forma considerable: la interbancaria pasó de 12.6 % en junio de 2025 a 7.4 % en febrero de 2026. La tasa promedio de préstamos disminuyó de 15.7 % a 13.5 % y la de depósitos de 9.0 % a 6.1 % en ese periodo. El crédito en moneda nacional aumentó más de 8 %, principalmente en préstamos para vivienda y empresas.

Las exportaciones sumaron USD 15,931 millones, los ingresos turísticos USD 11,319 millones y las remesas USD 11,866 millones en 2025. El déficit en la balanza de pagos se redujo y fue cubierto por inversiones extranjeras de USD 5,032 millones.

El peso dominicano se fortaleció en torno a 4 % y las reservas internacionales alcanzaron USD 16,100 millones, lo que representa más de 12 % del PIB y seis meses de importaciones, superando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

La inflación dominicana alcanza 4.98 % en enero de 2026, tocando el límite superior de la meta del BCRD. (EFE/ Orlando Barría)

El BCRD destacó la solidez de la economía dominicana y su bajo riesgo. El organismo aseguró que continuará vigilando la situación y adoptará medidas para asegurar la estabilidad de precios y respaldar el crecimiento del país.

El contexto internacional

En el contexto internacional, la economía de Estados Unidos creció 2.2 % en 2025 y se espera que alcance 2.6 % en 2026. La inflación allí bajó a 2.4 %, aunque sigue por encima de la meta de su banco central. Los analistas prevén que Estados Unidos podría volver a bajar sus tasas de interés a mediados de este año.

En Europa, el crecimiento fue de 1.5 % en 2025, con una proyección de 1.2 % para 2026. La inflación está cerca del objetivo del Banco Central Europeo, por lo que no se esperan cambios en las tasas de referencia. En América Latina, el crecimiento se mantiene moderado y la inflación está bajo control, lo que ha llevado a los bancos centrales a conservar sus tasas estables.

El precio del petróleo subió hasta USD 65 por barril en febrero debido a las tensiones globales. El oro también aumentó y se cotizó en USD 5,200 por onza troy, lo que impulsó las exportaciones dominicanas de oro en 60.9 % durante 2025.

-