República Dominicána

Una “falla mayor” provoca interrupción en el sistema eléctrico de República Dominicana

Una falla registrada en el sistema nacional provocó la suspensión temporal de actividades cotidianas y de transporte en la capital este lunes, según los reportes difundidos durante el desarrollo de los trabajos de recuperación

Las interrupciones reiteradas en el sistema eléctrico han aumentado las preocupaciones sobre la vulnerabilidad energética y la importancia de la coordinación técnica en República Dominicana. (Foto cortesía redes sociales)

La República Dominicanaexperimentó este lunes 23 de febrero un apagón de gran magnitud que interrumpió el suministro eléctrico del país, poniendo a prueba los protocolos de emergencia nacionales del sistema energético. Este evento genera inquietud porque ocurre poco más de tres meses después de otro corte masivo, lo que presenta desafíos persistentes para la estabilidad eléctrica nacional.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) reportó que la falla se registró en las primeras horas de la mañana y afectó las operaciones habituales en todo el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). En un comunicado oficial, el administrador Alfonso Rodríguez explicó que el incidente activó de inmediato los protocolos de respuesta, priorizando una recuperación que minimice los riesgos de reconexiones desordenadas.

Desde la mañana, equipos técnicos de ETED trabajan en coordinación con el Organismo Coordinador, con las empresas distribuidoras y generadoras para restablecer el servicio. Las maniobras buscan cumplir con los estándares técnicos que rigen los cortes de emergencia, según indicó la empresa. Dos horas despúes del corte la empresa no ha detallado el plazo exacto para el restablecimiento del servicio.

El metro de Santo Domingo
El metro de Santo Domingo suspendió sus servicios temporalmente debido al apagón, complicando la movilidad urbana y poniendo presión sobre el transporte público de la capital. (Cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Las redes sociales reflejaron el alcance del evento, con múltiples usuarios señalando que el corte comenzó cerca de las 10:00 de la mañana. Entre los servicios impactados se reportó el metro de Santo Domingo, que debió suspender momentáneamente sus recorridos, añadiendo presión a la movilidad en la capital.

Reacciones de la empresa y desarrollo del operativo

Sin precisar la causa puntual de la interrupción, ETED hizo énfasis en la estrategia para encarar la contingencia. La empresa recordó a la ciudadanía que debe mantenerse informada utilizando únicamente sus canales oficiales: “Nuestros equipos técnicos, en coordinación con el Organismo Coordinador, las empresas distribuidoras y de generación, se encuentran trabajando de manera continua para la recuperación progresiva y segura del servicio”.

En el mismo mensaje, ETED subrayó que pretende garantizar una reposición controlada y ordenada para resguardar la estabilidad del sistema y reducir posibles incidentesposteriores. El organismo notificó que brindará actualizaciones conforme se obtenga información técnica más consolidada.

La Empresa de Transmisión Eléctrica
La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) activó protocolos de emergencia y coordinó acciones con generadoras y distribuidoras para restablecer el suministro eléctrico con seguridad. (Foto cortesía ETED)

El corte de energía se produjo en un día laborable, lo que incrementó el impacto sobre actividades cotidianas y servicios esenciales. El metro de Santo Domingo, principal medio de transporte urbano, debió paralizarse de modo preventivo. Usuarios reportaron inconvenientes en semáforos y sistemas de tránsito, aunque no se informaron incidentes graves vinculados al corte hasta el momento.

Antecedentes: corte similar en noviembre de 2025

El país arrastra antecedentes recientes de afectaciones eléctricas similares. El 11 de noviembre de 2025 se registró un apagón nacional que dejó sin electricidad a toda la República Dominicana durante varias horas. En esa ocasión, la interrupción masiva paralizó el metro, el teleférico y el tráfico en Santo Domingo, reflejando la alta dependencia de los principales núcleos urbanos respecto al SENI.

De acuerdo con la información publicada entonces, la causa del incidente se originó tras una avería en el sistema de transmisión debido a la salida simultánea de las unidades de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya. Este doble fallo provocó la caída en cascada de otras plantas generadoras, extendiendo el corte a todo el país. El restablecimiento ocurrió por etapas.

Las autoridades recomendaron a la
Las autoridades recomendaron a la población informarse solo a través de canales oficiales para evitar la difusión de datos erróneos sobre el restablecimiento eléctrico. (Foto cortesía redes sociales)

Las reiteradas interrupciones han renovado las preocupaciones sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico dominicano y la importancia de la coordinación técnica para la recuperación. Desde la administración de ETED se reiteró que la prioridad radica en proteger la integridad del servicio nacional y evitar reconexiones no controladas que podrían agravar los problemas.

