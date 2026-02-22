República Dominicána

Por qué República Dominicana y México son los refugios turísticos del Caribe

La preferencia de viajeros cambia en el Caribe por la estabilidad y la conectividad de este destino, mientras regiones vecinas enfrentan incertidumbre

El turismo en México y República Dominicana crece ante la inestabilidad y falta de seguridad que afecta a otros destinos del Caribe. (crédito Colprensa)

República Dominicana se ha posicionado como uno de los principales receptores de turismo en el Caribe, al alcanzar 11,6 millones de visitantes durante el año pasado. Esta cifra, que supone un máximo histórico y un crecimiento del 37,8 % respecto a 2022, evidencia cómo la preferencia de los viajeros internacionales se ha reconfigurado en la región, especialmente ante la inestabilidad que afecta a otros destinos tradicionales.

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV), Carlos Garrido, explicó, según EFE, que tanto República Dominicana como México funcionan actualmente como destinos refugio, registrando subidas notables en la llegada de turistas. El entorno geopolítico y las dificultades de conectividad y seguridad en países vecinos han impulsado esta tendencia.

República Dominicana alcanza un récord histórico con 11,6 millones de turistas en 2025, consolidándose como líder en turismo del Caribe. (EFE/ Eddy Vittini)

Riviera Maya: conectividad y seguridad como claves

La Riviera Maya ha mantenido una demanda robusta, favorecida por la incertidumbre en otros países del Caribe. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Hoteles de Riviera Maya, Toni Chaves, puntualizó que este fenómeno se percibe solo como un factor marginal dentro de una transformación más amplia: “La demanda se está orientando hacia destinos con mayor conectividad y estabilidad operativa”. Chaves remarcó la importancia de aspectos como la conectividad aérea, la percepción de seguridad, la oferta hotelera y los precios relativos para la competitividad del destino mexicano.

Desde el sector hotelero se destaca que la competencia es intensa. Las decisiones de turoperadores y la evolución de los mercados emisores dependen cada vez más de la capacidad de los destinos para ofrecer servicios continuos y confiables.

Cuba y Venezuela: crisis, sanciones y restricciones aéreas

El turismo en Cuba atraviesa su peor momento en dos décadas, tras cerrar 2025 con solo 1,8 millones de viajeros internacionales, el registro más bajo desde 2002. El ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García, denunció en Fitur que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos afecta directamente la actividad turística, agravando el impacto de la crisis energética y la reducción de rutas aéreas.

Desde el sector privado, el director de la división Cuba de una multinacional hotelera, Gabriel Cánaves, señaló que la última temporada de invierno iba bien hasta la crisis venezolana, y reconoció que la creciente inestabilidad no ayuda al turismo cubano. Además, fuentes hoteleras confirmaron que han percibido un repunte de reservas desde Cuba hacia México y República Dominicana, ajustes que los han llevado a reducir la disponibilidad hotelera en la isla.

Las dificultades de conectividad y las restricciones aéreas reducen la llegada de turistas a Cuba y Venezuela en la última temporada. (Foto: cortesía)

Venezuela, por su parte, enfrenta un “momento particular” debido a las restricciones aéreas internacionales. En noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un aviso instando a extremar la precaución en vuelos sobre territorio venezolano y el sur del mar Caribe. Esta medida provocó la suspensión temporal de rutas por parte de aerolíneas como Iberia, TAP, Gol, Avianca y Air Europa. El presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave), César Gutiérrez, explicó que el freno en la llegada de turistas no responde a la falta de interés, sino a la pérdida de operatividad y conectividad aérea.

Ajustes hoteleros y reorientación de flujos turísticos

La respuesta de la industria hotelera a estos cambios ha sido ajustar la oferta según las nuevas pautas de demanda. Algunos hoteles redujeron su disponibilidad en Cuba, cerrando temporalmente tres instalaciones para adaptarse tanto a los niveles de ocupación como a las limitaciones de suministros.

La reorientación de los flujos turísticos internacionales en el Caribe obedece, en gran parte, a la búsqueda de destinos que ofrezcan garantías de conectividad, seguridad y estabilidad. Tanto México como República Dominicana se benefician de este contexto, consolidándose como polos de atracción para visitantes que, ante la volatilidad regional, priorizan la previsibilidad y la calidad de los servicios turísticos.

