República Dominicána

La participación de las mujeres impulsa el crecimiento laboral en el sector formal de República Dominicana

Las cifras presentadas por la autoridad monetaria del país muestran un aumento sostenido de trabajadores formales, una reducción en la tasa de informalidad y mejoras en los indicadores de participación y ocupación laboral

El empleo en República Dominicana
El empleo en República Dominicana alcanzó un máximo histórico en 2025, con 133,915 nuevos ocupados según el Banco Central. Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith

El Gobierno dominicano destacó que alcanzó cifras históricas de empleo durante 2025, sumando 133,915 nuevos ocupados y superando los 5.1 millones de trabajadores, según datos presentados por el Banco Central de la República Dominicana. Esta expansión del mercado laboral se consolida como uno de los principales motores para que más hogares logren salir de la pobreza monetaria, fortaleciendo a la vez el poder adquisitivo de la población.

Entre los factores más sobresalientes del último trimestre de 2025 figura la integración creciente de las mujeres al trabajo remunerado y una sostenida tendencia descendente en los indicadores de informalidad. La Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) revela que la mayor parte de los nuevos empleos fueron formales, con una reducción relevante de la informalidad frente a picos registrados en años anteriores.

Al cierre del año, el país reportó una tasa de informalidad de 54.1%, ahora situada 1.4 puntos porcentuales por debajo del registro de 2024, que era de 55.5%. Si se compara con los máximos alcanzados durante la pandemia, cuando la informalidad llegó al 58.9%, la mejora resulta aún más significativa. El Banco Central subraya que este avance posiciona a República Dominicana cerca de la mediana en la región latinoamericana en cuanto a formalización laboral.

La tasa de informalidad laboral
La tasa de informalidad laboral se redujo al 54,1 %, situando a República Dominicana cerca de la mediana regional en formalización laboral. EFE/ Orlando Barría

En el último trimestre, entre octubre a diciembre de 2025, la cantidad total de ocupados llegó a 5,168,878. Este incremento anual alcanzó los 117,948 empleos netos, de los cuales el 72.7% responde a empleos formales lo que se traduce en 85,764 personas y el 27.3% a posiciones informales 32,184 personas. Durante este periodo, la tasa de informalidad descendió 0.6 puntos porcentuales comparada con el mismo período del año precedente.

Avances sostenidos en inclusión y participación laboral

La creación de nuevos puestos de trabajo en 2025 se concentró de manera particular en el segmento femenino, visibilizando una mayor integración de la mujer al mercado laboral dominicano. Este fenómeno responde a políticas públicas enfocadas tanto en la generación de empleo como en la reducción de brechas de acceso y participación.

La tasa de ocupación promedió 62.9 % a lo largo del año, mientras que la tasa global de participación laboral alcanzó el 66.2 %, ambas marcas máximas para la serie histórica anual desde 2014. Estos indicadores ratifican una tendencia de aumento en la presencia activa de la fuerza laboral dentro del país.

La mejora también se refleja en parámetros de desempleo: tanto la tasa de desocupación abierta (SU1) como la tasa de subutilización ampliada (SU3) lograron mínimos históricos. La tasa SU1 se situó en 5.0 %, registrando un retroceso de 0.1 puntos porcentuales frente a 2024.

La economía dominicana destaca por
La economía dominicana destaca por tasas de crecimiento superiores al 5% durante las últimas tres décadas, según el Banco Mundial. Foto cortesía Instituto de Mercados Agropecuario

Dinámica de mercado y perspectivas sectoriales

El Banco Central indicó que el empleo formal creció en 131,901 personas durante 2025, lo que representó el 98.5% del total de nuevos ocupados y mostró el mayor aporte al descenso de la informalidad a lo largo del año. Este crecimiento sostenido del empleo formal se consolidó como la principal fuente de ingresos de los hogares dominicanos, apuntalando el consumo interno.

La presencia de un mercado laboral consolidado fortalece los recursos de los hogares y respalda el impacto de las políticas sociales aplicadas en el país. Esta combinación ha sido identificada por las autoridades como clave para reducir los niveles de pobreza y mantener un entorno social más equilibrado.

Durante el período analizado, la tasa de subutilización ampliada (SU3), que incluye tanto a los desocupados abiertos como subempleados y aquellos fuera de la fuerza por causas relacionadas con el mercado, descendió a 9.2 % al cierre de 2025, confirmando la mejora en los indicadores globales del empleo.

La integración femenina al mercado
La integración femenina al mercado laboral dominicano mostró avances destacados, reflejando políticas efectivas de inclusión y reducción de brechas. POLITICA Europa Press/Contacto/Lev Radin

Panorama general de empleo en República Dominicana

El informe presentado resalta que las cifras de ocupación cerraron cerca de máximos históricos en 2025 y que los niveles de desempleo se mantuvieron en sus valores más bajos desde el inicio del registro estadístico por la ENCFT en 2014.

Las políticas y programas implementados bajo el gobierno de Luis Abinader, sumadas al dinamismo de la economía, permitieron mantener un ritmo de crecimiento del empleo capaz de absorber a una población económicamente activa que se inclina cada vez más hacia la formalización y participación plena en el mercado de trabajo.

