Comer cuesta más: La canasta básica familiar en El Salvador aumenta casi 10 dólares en un año, según datos del BCR

Vista aérea de una canasta básica de alimentos con granos, lácteos, frutas, verduras y pan, mostrando la diversidad de productos esenciales para los hogares en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La realidad diaria del hogar salvadoreño está experimentando una notable transformación en sus prioridades y preocupaciones. Con la drástica reducción de la inseguridad y la violencia que por décadas azotaron al país, la atención de la ciudadanía se ha volcado de lleno hacia el bolsillo.

Este fenómeno, descrito por los expertos como un traslado natural de las urgencias nacionales a las necesidades domésticas, coincide con un encarecimiento progresivo de los alimentos esenciales medidos en la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

De acuerdo con los últimos datos oficiales de costo diario y mensual por familia, al comparar el comportamiento de los precios entre abril de 2025 y abril de 2026, se hace evidente una tendencia al alza que presiona de forma constante los presupuestos familiares.

En abril de 2025, el costo diario para alimentar a una familia promedio de 3.73 miembros se situaba en $8.24, lo que representaba un gasto mensual de $247.27.

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Un año después, en abril de 2026, el costo diario para el mismo núcleo familiar escaló a $9.44, elevando la canasta básica mensual a $256.71. Este incremento representa un alza neta de casi diez dólares mensuales en alimentación indispensable.

La canasta básica alimentaria en El Salvador experimentó un aumento mensual de $9.44, equivalente a un 3.8% anual, entre abril de 2025 y abril de 2026, afectando el costo de vida familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al desglosar los productos que componen esta dieta de subsistencia por persona, se observan incrementos hormiga pero constantes en insumos clave para la mesa de los salvadoreños.

Las tortillas, el principal carbohidrato de la población con un consumo promedio de 223 gramos por persona, pasaron de costar $0.2397 en abril de 2025 a $0.2539 en abril de 2026. Del mismo modo, el precio de las carnes aumentó de $0.5070 a $0.5326 en el mismo periodo, convirtiéndose en uno de los rubros que más absorbe el dinero diario de los ciudadanos.

Otros productos que mostraron variaciones al alza fueron las verduras, que subieron de $0.2047 a $0.2289, y la leche fluida, cuyo valor pasó de $0.1187 a $0.1278 por persona.

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Un cambio radical en las prioridades de la sociedad

Esta evolución de los precios de los alimentos básicos explica el profundo cambio de opinión detectado en los estudios de opinión pública más recientes. En una entrevista brindada al espacio televisivo Frente a Frente, el gerente general de la prestigiosa firma encuestadora CID Gallup, Luis Haug, explicó detalladamente cómo la última encuesta nacional refleja una mutación drástica en las inquietudes prioritarias de la sociedad salvadoreña.

Haug señaló que, una vez disipado el temor generalizado por la delincuencia, la mirada de la población se dirige con fuerza hacia el entorno macroeconómico y microeconómico. “Normalmente los problemas del país se van trasladando al hogar y en estos momentos, ya solucionada la seguridad, entran ya necesidades económicas”, afirmó el director de CID Gallup.

Según los datos presentados por Haug, los aspectos más mencionados de forma espontánea por los encuestados son el costo de la vida en general, el precio de la energía eléctrica y el acceso a la vivienda. El deseo y la dificultad de contar con una vivienda propia se ubica actualmente entre las mayores encrucijadas de las familias, marchando a la par de la preocupación por el constante ajuste al alza de los servicios básicos y de los productos esenciales que componen el diario vivir.

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La gestión del "Costo de vida" (87%) y el "Empleo" (77%) reflejan los ámbitos donde la población concentra ahora sus mayores demandas económicas (Cortesía CID Gallup).

Si bien es cierto que la economía salvadoreña no ha sufrido un colapso dramático, en el día a día la presión es real y se siente en cada ida al mercado o al súper.

Hoy por hoy, las familias ya no se preguntan si regresarán seguras a casa, sino cómo harán para que el dinero rinda hasta fin de mes.

Por lo que los salvadoreños ya no solo buscan sobrevivir, sino vivir mejor. Sin embargo, ese anhelo de superación tropieza por ahora con una realidad matemática dura, donde esos “centavitos de más” en las tortillas, las verduras o los frijoles terminan pesando en el presupuesto y condicionando el menú en la mesa de los hogares.