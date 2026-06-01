Momentos que marcaron los dos años de Bukele en su segundo mandato presidencial
A dos años del inicio de la nueva etapa presidencial en El Salvador, el recorrido incluye el triunfo contundente en 2024, la persistencia de altos niveles de adhesión y una secuencia de decisiones que marcaron el rumbo
El 1 de junio de 2024, Nayib Bukele tomó posesión en su segundo mandato presidencial continuo en El Salvador. El primer período fue entre 2019 y 2024, y se postuló a una segunda etapa gracias a una resolución de la Sala de lo Constitucional que abría la posibilidad de postularse como candidato presidencial. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia.
En febrero de 2025, el Secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, viajó a El Salvador para abordar el tema de reactivar el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), que establece a El Salvador como "Tercer País Seguro", pero con un mayor alcance. Al finalizar el encuentro, Bukele aceptó que Estados Unidos deporte a El Salvador a migrantes indocumentados que cometan crímenes graves y ofreció también sus cárceles para albergar a peligrosos delincuentes de nacionalidad estadounidense que estén presos. Foto Infobae Centroamérica/AFP
El 15 de marzo de 2025, el gobierno de Donald Trump deportó al menos 238 venezolanos hacia El Salvador en tres vuelos, donde fueron encarcelados, acusándolos de pertenecer a la banda criminal del Tren de Aragua como parte de su acuerdo con Estados Unidos. Foto Infobae Centroamérica/Reuters
El 14 de abril de 2025, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la casa blanca a Bukele para una reunión frontal y hablar sobre temas migratorios. "Nos están ayudando. Se lo agradecemos", fue una de las frases del norteamericano. EE.UU ha enviado a cientos de migrantes en situación irregular, sobre todo venezolanos, a una megacárcel de alta seguridad salvadoreña -llamada Cecot-, invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798, que hasta entonces solo se había usado en tiempos de guerra. Foto Infobae Centroamérica/Reuters
En la rama de educación, Bukele ha priorizado en esta segunda gestión el programa “Dos Escuelas por día”, el cual fue lanzado en mayo de 2025. Hasta el momento se contabilizan 210 escuelas entregadas desde que comenzó la iniciativa hace un año. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia
El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reelección presidencial indefinida. Los cambios permitirán la reelección del presidente de la República de manera indefinida, extender el período presidencial de cinco a seis años y eliminar la segunda vuelta electoral. Foto Infobae Centroamérica/EFE
“Si fuera por mí, yo sigo 10 años más. Pero eso lo digo como mi gusto, no quiere decir que eso tiene que pasar”, dijo el Presidente Bukele en una entrevista con el Youtuber español TheGrefg en diciembre de 2025, en referencia a una posible candidatura en las próximas elecciones de 2027. Foto Infobae Centroamérica/EFE
En agosto de 2025, el mandatario inauguró el puente San Antonio y Carolina en San Miguel, en el oriente del país, una obra de conectividad vial donde se invirtieron $37.5 millones. Su construcción comenzó en febrero de 2022. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia
Durante el mismo mes de agosto del año pasado, Bukele inauguró el Mercado San Miguelito, una nueva obra luego de cuatro años de construcción. El anterior mercado fue consumido por un incendio en 2021. Según datos oficiales, la obra costó $34 millones y tiene 45,000 metros cuadrados de construcción, 4 niveles y 1,040 puestos de venta. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia
En septiembre de 2025, Bukele sostuvo un encuentro con Javier Mileí, presidente de Argentina, con un enfoque particular en la cooperación en temas de seguridad debido al modelo que implementó Nayib Bukele desde 2022 con el combate a las pandillas. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Presidencia de la República
El Plan Cero Ocio ha sido un proyecto que busca transformar el sistema penitenciario salvadoreño. Este modelo busca que las personas privadas de libertad trabajen, se formen y aporten a la sociedad en un futuro. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Las audiencias masivas de pandilleros presos en el Cecot, posterior la aprobación de la reforma penal que habilita la cadena perpetua como condena, fue otro de los momentos clave del segundo año de gobierno de Bukele. Foto Infobae Centroamérica/Reuters.