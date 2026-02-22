La ampliación del Acueducto Oriental refuerza el suministro de agua para Santo Domingo

Iniciativas de carácter público-privado apuntan a ampliar la capacidad de suministro, renovar infraestructuras esenciales y anticipar necesidades mediante licitaciones y alianzas con instituciones financieras multilaterales (Foto cortesía Presidencia)

El presidente dominicano, Luis Abinader, inauguró este domingo la ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad, destinada a garantizar agua potable a casi dos millones de habitantes y a prever el suministro en el Gran Santo Domingo durante los próximos veinte años. Con una inversión total de USD 142 millones, el proyecto representa el esfuerzo de mayor envergadura en infraestructura hídrica en más de dos décadas, marcando un cambio en la cobertura y calidad del agua para Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, informó la Presidencia de la República.

El sistema, que ahora alcanza una producción de 6 metros cúbicos por segundo (212.000 pies cúbicos por segundo), suma 136 millones de galones diarios (515 millones de litros diarios) para la región. De ese volumen, casi 23 millones corresponden a Santo Domingo Norte, un sector históricamente afectado por el rezago en infraestructura y que hoy recibe mayor presión, volumen y continuidad en el servicio. Según las autoridades, la obra permite revertir el deterioro acumulado desde la inauguración inicial del acueducto en 2004, cuando su desempeño cayó por debajo del 50 % de su capacidad original.

La ampliación se ejecutó en dos etapas bien diferenciadas. La primera, puesta en marcha en diciembre de 2023, permitió recuperar dos metros cúbicos por segundo (70.600 pies cúbicos por segundo). La fase final incorporó otros dos metros cúbicos por segundo, completando una cifra que impacta no solo a los usuarios actuales, sino también a la proyección de demanda futura en una de las urbes con mayor ritmo de crecimiento poblacional del Caribe.

Durante el acto de entrega, el presidente Abinader afirmó que su gobierno trazó una estrategia de continuidad administrativa para resolver de forma estructural el acceso al agua potable en el Gran Santo Domingo. Explicó que desde 2004 no se planificaba ni construía un nuevo acueducto en la zona, lo que generó un notorio atraso frente a la expansión urbana. Añadió que, para conectar la solución a los desafíos actuales, se encomendaron estudios técnicos y se incorporaron firmas internacionales especializadas.

Autoridades concretan un plan estratégico que prioriza la sostenibilidad del suministro en áreas históricamente rezagadas y contempla nuevas soluciones para afrontar el crecimiento urbano y los futuros desafíos en servicios básicos (Foto cortesía Presidencia de la República)

Un modelo de gestión con visión prospectiva

El mandatario indicó que la hoja de ruta contempla nuevos proyectos destinados a garantizar la provisión estable por las próximas dos décadas. En el tercer trimestre de este año, el acueducto de Haina será optimizado para aportar unos dos metros cúbicos adicionales (70.600 pies cúbicos), una medida que impactará directamente en Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional.

El plan más ambicioso involucra una solución definitiva para el Gran Santo Domingo y Cotuí: se prepara una licitación para construir un sistema capaz de suministrar 10 metros cúbicos por segundo (353.000 pies cúbicos por segundo): nueve para la capital y uno para Cotuí. El proceso de precalificación de empresas comenzará en marzo y la adjudicación está prevista para mediados de año. La ejecución requerirá entre dos años y medio y tres.

La planificación, detalló Abinader, también abarca el sector energético. Dijo que en el último año se incorporaron al sistema unos 200 megavatios en Energás 4 y otros 70 en SIBA Energy. En los próximos días, una central de Energía 2000 sumará 300 megavatios en ciclo simple, que incrementarán a 400 megavatios en ciclo combinado durante el próximo verano.

El mandatario señaló la próxima entrada en operaciones de nuevos proyectos generadores como San Felipe II y Manzanillo I en 2025, previendo un aumento progresivo en la capacidad instalada del país hasta 2028.

La intervención desarrollada en dos etapas incrementó la producción y restableció niveles operativos, tras dos décadas de deterioro, para afrontar el crecimiento poblacional y asegurar el servicio en la región (Foto cortesía)

Impacto y alcance de la ampliación hidráulica

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, sostuvo que la ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad transforma el presente y refuerza el futuro del Gran Santo Domingo, donde reside casi un tercio de la población dominicana.

Suberví precisó que al asumir la gestión, el sistema producía menos de la mitad de su capacidad debido a dos décadas de atraso en infraestructura. Detalló que en los últimos cuatro años, la CAASD recuperó y expandió la red, agregando más de 90 millones de galones diarios (341 millones de litros diarios) mediante obras como una nueva estación de bombeo, la construcción de cuatro tanques reguladores con un volumen total de 113.636 metros cúbicos (4 millones de pies cúbicos) y la renovación de más de 52 kilómetros de tuberías principales.

El responsable de la CAASD aseguró que mantendrán la expansión del servicio hacia barrios aún desconectados y que se encuentran rehabilitando el 100 % de los acueductos bajo su administración. Además, precisó la colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– en proyectos como la Presa de Hatillo y el Acueducto de Cotuí, cuyo proceso licitatorio comenzará este año.

Respecto al impacto concreto, Suberví enfatizó: “Esto no es una lista de promesas. Cuando se administran bien los recursos públicos y se trabaja con transparencia, humildad y pasión, los resultados se ven”.

Una intervención de alta envergadura mejora presión, volumen y continuidad, mientras incorpora innovaciones administrativas y técnicas para superar retrasos acumulados y potenciar el alcance social de la red regional (Foto cortesía Presidencia)

Historia del acueducto y recuperación de capacidad

El Acueducto Barrera de Salinidad se inauguró en 2004 para capturar agua del río Ozama, bloqueando la intrusión salina del mar Caribe y produciendo 4 metros cúbicos por segundo (141.000 pies cúbicos por segundo). Por ausencia de mantenimiento y crecimiento demográfico, la eficiencia se desplomó con el tiempo hasta situarse en menos de 2 metros cúbicos por segundo (70.600 pies cúbicos por segundo).

En 2022, la CAASD inició la intervención integral con recursos financiados por la CAF y complementados por el Estado dominicano. El capital total comprometido fue de USD 142 millones, segmentados en USD 97 millones de financiamiento internacional y USD 45 millones de aporte estatal. Al terminar ambas fases, la infraestructura recuperó y superó su capacidad original para situarse hoy en 6 metros cúbicos por segundo (212.000 pies cúbicos por segundo).