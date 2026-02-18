República Dominicana: Abinader recibirá nueva licencia de conducir en histórico proceso de modernización

Presidente de República Dominicana, Luis Abinader, recibirá la primera unidad del nuevo documento de conducir. (Cortesía: Luis Abinader)

El jueves 26 de febrero de 2026 marcará un antes y un después en la movilidad de la República Dominicana. Ese día, en un acto que simboliza el compromiso estatal con la tecnología y la seguridad, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) hará entrega formal de la nueva licencia de conducir al presidente del país caribeño, Luis Abinader.

Este evento no es solo una entrega protocolar; es el lanzamiento oficial de un sistema de licencias completamente renovado, diseñado para elevar los estándares de seguridad vial y facilitar la vida de los ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional.

Un salto hacia la modernidad y la cobertura total

La iniciativa forma parte de un ambicioso plan de modernización que busca fortalecer la trazabilidad y la transparencia en la emisión del documento. Uno de los pilares más destacados de esta transformación es la expansión masiva de la cobertura.

El servicio pasará de estar presente en 14 demarcaciones a cubrir las 32 provincias dominicanas (incluyendo el Distrito Nacional). Pero la visión del Intrant no se detiene en la frontera dominicana; la atención en el exterior se duplicará, pasando de 5 a 10 sedes consulares, llevando el servicio directamente a la diáspora dominicana que reside en ciudades clave de Estados Unidos y Europa.

“La meta es clara: lograr la cobertura total del sistema en un plazo máximo de dos meses”, indicaron fuentes institucionales en una nota de prensa.

El Intrant amplía su cobertura de 14 a 32 demarcaciones para facilitar el trámite a todos los dominicanos. (Cortesía: Redes sociales)

Calendario de transición: ¿Quiénes pueden renovar ahora?

De acuerdo con un comunicado, el Intrant inició un operativo de transición hacia su nuevo modelo operativo. Este proceso ha incluido el cambio de suplidor, la habilitación de infraestructuras de última generación y ajustes técnicos para maximizar la capacidad de respuesta.

Para garantizar el orden, se ha establecido un cronograma específico:

Del 23 al 26 de febrero: La atención es exclusiva para el sector choferil (transporte público, privado y de masas). Esta medida busca agilizar los trámites para quienes dependen del volante para su sustento, reduciendo tiempos de espera y fortaleciendo el orden.

A partir del lunes 2 de marzo: Las puertas se abrirán para el público en general en las sedes de la Fase I.

Sedes disponibles: ¿A dónde acudir en la Fase I?

A partir del 2 de marzo, los ciudadanos podrán acudir a diversos puntos estratégicos. Entre ellos destacan:

Gran Santo Domingo y Distrito Nacional.

Multicentro Churchill (4to nivel) y Blue Mall (3er nivel).

Puntos GOB: Sambil, Megacentro y Occidental Mall.

Ministerio de Defensa.

Provincias del Interior.

Se han habilitado sedes en puntos clave como Santiago (Bella Terra Mall), Puerto Plata (Plaza Caribe Tour), La Altagracia (Plaza Taveras Center), San Cristóbal, Azua, Barahona, La Vega, entre otras.

El servicio cruza el Atlántico

Los dominicanos en el exterior podrán realizar sus trámites en la primera fase en:

Estados Unidos: Miami, Nueva York, Filadelfia y Boston.

España: Madrid.

Las nuevas oficinas en Multicentro Churchill y Blue Mall están listas para recibir a los usuarios a partir del 2 de marzo. (Cortesía: Intrant)

El impacto social: Inclusión y Seguridad

Más allá de la tarjeta física, este proyecto tiene un componente social vital. El Intrant informó que la modernización permitirá integrar progresivamente a más de un millón de motociclistas que actualmente circulan sin documentación legal. Esta medida no solo busca regularizar su estatus, sino también fomentar la formación vial para reducir drásticamente los índices de siniestralidad en las carreteras.

En los próximos 60 días, la expansión continuará hacia provincias como Samaná, Pedernales, San Pedro de Macorís y Montecristi. Asimismo, el servicio consular llegará a New Jersey, Barcelona, Puerto Rico, Bruselas y Zúrich, consolidando una red global de atención al dominicano.

La nueva licencia no es solo un carnet; es el motor de un sistema de transporte más seguro, organizado y conectado con el siglo XXI.