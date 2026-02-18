República Dominicána

La República Dominicana logra avances relevantes en el control de la peste porcina africana, según la FAO

Las recientes estrategias de bioseguridad y la coordinación institucional han permitido contener los focos más graves de la enfermedad, mitigando su impacto en la producción porcina y la exportación del país caribeño, de acuerdo con la FAO

Guardar
La peste porcina africana afecta
La peste porcina africana afecta más de 50 países y representa la mayor amenaza para la producción porcina global. EFE/JEON HEON-KYUN/Archivo

República Dominicana ha logrado avances sostenidos en el control de la peste porcina africana, una enfermedad viral de alta letalidad que desde 2021 mantiene en alerta a más de 50 países en áfrica, Europa, Asia y Oceanía.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) remarcó que la respuesta coordinada en el país caribeño, acompañada por estrategias de bioseguridad, ha contenido los focos más graves e impidió su propagación en granjas certificadas. Este progreso es especialmente significativo ante el riesgo persistente que representa la cercanía de República Dominicana con Haití, donde la vigilancia y la prevención requieren máxima atención.

La reaparición de la peste porcina africana en las Américas marcó un precedente el 28 de julio de 2021, con la detección del primer rebrote en cerdos domésticos dominicanos. Se trató del primer caso reportado en el hemisferio occidental desde la década de 1980 y encendió las alarmas en todo el continente.

Autoridades y expertos coinciden en que la enfermedad no representa un peligro para la salud humana, pero subrayan que constituye la amenaza más severa para la producción porcina mundial, con impacto directo en los mercados y en el sustento de miles de productores.

La rápida expansión del virus
La rápida expansión del virus obliga al sacrificio de cerdos y causa graves pérdidas económicas en productores dominicanos. EFE/Markus Heine/Archivo

Consecuencias económicas y sociales del brote

El impacto económico de la peste porcina africana se traduce en pérdidas graves tanto para pequeños como para grandes productores. La ausencia de una vacuna y el fallecimiento masivo de animales derivan en cortes abruptos de la cadena de valor produciendo reducciones drásticas en el comercio, con efectos sensibles en el precio de la carne de cerdo.

Para los sistemas productivos, se trata de una enfermedad sin tratamiento. Su rápida expansión y la alta mortalidad obligan a sacrificar poblaciones completas en las granjas afectadas, lo cual aumenta el costo de reposición y afecta la seguridad alimentaria en zonas rurales, según la FAO.

En el plano internacional, la entrada del virus en el Hemisferio Occidental ha encarecido los controles en aduana y limitado la exportación de productos porcinos dominicanos, con efectos sobre el mercado global.

La directora general adjunta de la FAO, Beth Bechdol, reconoció la capacidad de respuesta de República Dominicana gracias al trabajo conjunto con organismos regionales e internacionales. Las medidas de bioseguridad han fortalecido la prevención; en especial, la certificación de granjas libres del virus, un logro que la funcionaria destacó públicamente.

Bechdol enfatizó la vulnerabilidad de la isla, donde la frontera con Haití actúa como un vector de riesgo permanente. Pese a ello, “en ninguna de las granjas certificadas se han presentado casos”, remarcó la autoridad de la FAO, quien insistió en la necesidad de mantener estrictos controles fronterizos y reforzar la vigilancia epidemiológica.

La certificación de granjas libres
La certificación de granjas libres del virus fortalece la bioseguridad y previene nuevos brotes en República Dominicana. EFE/Salas/Archivo

Recomendaciones claves para frenar la propagación

La FAO emitió una serie de recomendaciones urgentes para el resto de los países de la región ante el brote confirmado:

  • Intensificar el control en los pasos fronterizos, restringir el movimiento de cerdos y productos derivados.
  • Revisar las pertenencias de los viajeros provenientes de República Dominicana, prohibiendo el ingreso a granjas y entornos forestales.
  • Redoblar las medidas de bioseguridad en los establecimientos porcinos.
  • Ante sospechas de nuevos casos, aislar rigurosamente todos los cerdos, ya sea en corrales propios o mediante reubicación en espacios de cuarentena.
  • Eliminar la práctica de alimentar a los animales con restos de comida.
  • Incrementar la vigilancia e insistir con pruebas sistemáticas a porcinos enfermos o muertos, incluso los que viven en estado salvaje.
  • Impulsar campañas de información y prevención destinadas a productores, veterinarios, cazadores, trabajadores de mataderos y todos los actores de la cadena porcina

FOTO DE ARCHIVO: La frontera
FOTO DE ARCHIVO: La frontera con Haití mantiene a la República Dominicana en riesgo permanente, requiriendo estrictos controles fronterizos y vigilancia. REUTERS/Nacho Doce

Características y riesgos del virus

La peste porcina africana es una enfermedad mortal para los cerdos. Si bien el virus no afecta a los seres humanos, sí es transmisible dentro de la especie por contacto directo o por exposición a objetos contaminados. No existe vacuna ni tratamiento eficaz.

Entre los síntomas, la FAO destaca señales hemorrágicas en piel, órganos internos, fiebre y decaimiento general. Puede provocar la muerte súbita de los animales, y los cerdos corren especial riesgo si consumen carne infectada.

La zoonosis se propaga también por medio de secreciones de animales enfermos, que pueden contaminar herramientas, calzado y todo tipo de superficies. Los seres humanos, aunque no sufren la enfermedad, están habilitados a trasladar el virus de un entorno a otro mediante su indumentaria y objetos personales.

La FAO insiste en que la cooperación internacional y la adopción rigurosa de medidas de bioseguridad son herramientas esenciales para contener el avance del virus y proteger el futuro de la producción porcina, tanto en República Dominicana como en el resto del continente.

Temas Relacionados

FAORepública DominicanaBioseguridad PorcinaBeth BechdolPeste Porcina AfricanaProducción Porcina

Últimas Noticias

El Consejo Permanente de la OEA advierte sobre riesgos a la democracia en Guatemala

La sesión celebrada este miércoles en la sede del organismo abordó las preocupaciones surgidas tras recientes incidentes electorales, destacando la importancia de proteger la institucionalidad y la legalidad ante denuncias de interferencias en los procesos judiciales

El Consejo Permanente de la

Panamá vuelve a los mercados y reduce deuda en $204 millones

La transacción incluyó recompra de bonos y nuevas emisiones con vencimientos en 2034 y 2038, en medio de un saldo total que supera los $59 mil millones

Panamá vuelve a los mercados

República Dominicana iniciará la expedición del pasaporte electrónico con más de 3,200 solicitudes

El nuevo documento incorpora tecnología avanzada y prestaciones ampliadas, respondiendo a una demanda significativa y marcando un avance en la modernización de los servicios ciudadanos en el país caribeño

República Dominicana iniciará la expedición

El Congreso de Guatemala fija para el 3 de marzo la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Una comisión mixta instalada por orden del presidente legislativo deberá revisar y analizar los expedientes de los aspirantes antes de presentar sus propuestas al pleno, en un proceso observado por el ámbito político y jurídico nacional

El Congreso de Guatemala fija

La trampa del ‘congelamiento’: Nicaragua mantiene los combustibles más caros de Centroamérica desde 2022

La decisión de congelar los precios de los combustibles desde 2022 ubica a Nicaragua entre los países con tarifas más altas del istmo y persisten críticas sobre su efecto real en la economía nacional

La trampa del ‘congelamiento’: Nicaragua

TECNO

El truco para convertir un

El truco para convertir un viejo televisor en un Smart TV a través del puerto HDMI

Ser apocaloptimista, la nueva mentalidad tecnológica: qué enseña el documental más esperado sobre inteligencia artificial de 2026

Así funciona la IA que traducirá las misas del Papa León XIV en 60 idiomas

Apple lanza iOS 26.4 para iPhone: estas son las novedades que llegan con la actualización

Acabar con las estafas telefónicas es posible si respondes esto cuando llamen números desconocidos

ENTRETENIMIENTO

Matt Groening versus los productores:

Matt Groening versus los productores: así nació el legendario crossover entre Los Simpson y The Critic

Ser apocaloptimista, la nueva mentalidad tecnológica: qué enseña el documental más esperado sobre inteligencia artificial de 2026

La exesposa de Eminem es investigada tras doble choque vehicular

El héroe anónimo: Kunal Nayyar, estrella de ‘The Big Bang Theory’, paga en secreto las facturas médicas de desconocidos

Robert Duvall: dónde ver las películas del actor en streaming

MUNDO

Sanae Takaichi fue formalmente confirmada

Sanae Takaichi fue formalmente confirmada como premier de Japón y buscará fortalecer la cooperación con Trump en Washington

Cómo es Mjøstårnet, el edificio de madera más alto del mundo

“Este no es tu hijo, dámelo”: dos intentos de secuestro de niños en supermercados conmueven a Italia

Un ciberataque dejó fuera de servicio los sistemas de información y reserva de la red ferroviaria de Alemania

Polonia prohibió el ingreso de vehículos chinos a instalaciones militares por riesgo de espionaje y fuga de datos