El sector construcción de República Dominicana encadena cinco trimestres de recesión

La actividad constructora registró desde octubre de 2024 hasta diciembre de 2025 su segundo ciclo recesivo más extenso en quince años, impactando negativamente en el producto interno bruto y restringiendo el desarrollo de industrias relacionadas

El sector construcción en República Dominicana atraviesa su segunda recesión más prolongada en quince años, acumulando desde octubre de 2024 hasta diciembre de 2025, cinco trimestres consecutivos de contracción, un fenómeno que dificulta la recuperación de su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y que amenaza otros sectores vinculados, como la industria del cemento y el mercado hipotecario.

Las razones de esta caída se asocian tanto a la burocracia en los permisos como al aumento de los costos, escasez de mano de obra calificada, generando un efecto en cadena que impacta tanto en la generación de empleos como en la oferta de viviendas.

El registro histórico de la caída y su comparación

Esta recesión de cinco trimestres seguidos representa el ciclo negativo más prolongado desde el período 2011-2013, cuando el sector sumó seis trimestres consecutivos en rojo, según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En concreto, el sector concluyó los últimos tres meses de 2025 con un decrecimiento de -1.3 %, superando incluso el desempeño registrado durante la pandemia de Covid-19, cuando tampoco logró mostrar crecimiento en ninguno de los cuatro trimestres de 2020.

Durante el año 2024, la construcción acumuló una contracción anual de -1.8 %, tras cerrar con decrecimientos cada uno de los cuatro trimestres, mientras que en el período octubre a diciembre de ese año se desplomó un -2.2 %. Los datos del BCRD muestran que durante este ciclo las variaciones negativas oscilaron entre el -1.2 % y el -3.3 %.

Burocracia y trabas para obtener permisos

De acuerdo con los principales representantes del sector, las dificultades para obtener permisos y las demoras administrativas se han agravado, agudizando la crisis.

Eliseo Christopher, titular de Copymecon, denunció que la permisología es mucho más lenta, situación que hace colapsar los procesos. En sus palabras: “Ahora mismo los permisos han empeorado, pero por mucho, incluyendo (el Ministerio de) Medio Ambiente, que era una institución modelo en cuanto a la emisión de permisos. En el Ministerio de Turismo también hemos tenido situaciones difíciles y, de igual manera, el tema de la Ventanilla única sigue sin funcionar”.

Sandy Rodríguez, presidente de Aprocovici, remarcó que hay casos en los que las autorizaciones demoran hasta dos años: “Antes eso no era así y nos está afectando mucho”.

Por su parte, Annerys Meléndez, de Acoprovi, explicó que la falta de eficiencia administrativa continúa siendo una de las principales trabas, dado que los tiempos de aprobación pueden extenderse por meses o años. Esto genera sobrecostos por intereses acumulados que terminan encareciendo las viviendas.

El impacto de las tasas de interés y la inflación

Otra de las variables decisivas para la contracción del sector ha sido la política de tasas de interés. Meléndez advirtió que el mercado hipotecario enfrentó referencia que oscilan entre el 13% y el 16%, lo que mermó la capacidad adquisitiva de las familias y ralentizó tanto las ventas como el acceso al crédito, especialmente para las viviendas de bajo costo.

En 2024, la tasa promedio para préstamos hipotecarios o de desarrollo en los bancos múltiples fue 12.14 %, mientras que al año siguiente se ubicó en 11.71 %, según datos del Banco Central. Rodríguez consideró que el Gobierno debería implementar mecanismos para facilitar tasas preferenciales a quienes buscan acceder a una vivienda.

El incremento de los costos de construcción también ha presionado al sector. Desde noviembre de 2024 hasta igual mes de 2025, el índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas aumentó 3.74%, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Meléndez señaló el alza de los materiales y de la mano de obra, junto a la depreciación del peso y el encarecimiento de los fletes, como elementos que elevaron especialmente el costo de los insumos importados para terminaciones.

Incidencia sobre la industria del cemento y el empleo

El estancamiento en la construcción afectó de forma directa a la industria del cemento. La Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem) informó que en 2025 las ventas al mercado interno de cemento crecieron solo 0.9%, por debajo de registros previos, reflejando claramente el menor dinamismo de la construcción.

Sobre el empleo, persisten posturas diversas entre los actores del sector. Rodríguez consideró que la política de deportación de inmigrantes haitianos iniciada por el Gobierno en abril de 2025 no ha tenido un impacto considerable debido al bajo crecimiento de la actividad y, por tanto, a la menor demanda de trabajadores. Sin embargo, Eliseo Christopher advirtió que, en determinadas circunstancias, la falta de obreros los obligó a detener algunas construcciones, lo que encareció los proyectos.

