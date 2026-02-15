República Dominicána

República Dominicana y El Salvador preparan partido amistoso en Santo Domingo

Ambas selecciones aprovechan la cita en la capital caribeña para probar talentos y ajustar piezas de cara a los desafíos en las eliminatorias mundialistas y los torneos regionales que se avecinan

La selección de República Dominicana
La selección de República Dominicana se mide ante El Salvador en un amistoso clave de preparación en Santo Domingo.

República Dominicana recibe a la selección de El Salvador en un partido amistoso cuya fecha y sede han sido confirmadas por las federaciones nacionales. El encuentro servirá como preparación para ambos equipos de cara a sus compromisos de clasificación mundialista y torneos regionales.

El enfrentamiento tendrá lugar en Santo Domingo, capital de República Dominicana, donde la selección caribeña buscará consolidar su proceso de renovación. Por su parte la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) destacó la importancia del partido para observar variantes tácticas y evaluar a jugadores emergentes.

Los amistosos fortalecen puntos clave dentro de las selecciones, como parte de su apuesta al fútbol la Federación Dominicana de Fútbol (FDF) inauguró el jueves un nuevo Centro de Alto Rendimiento (CAR) en San Cristóbal, proyecto ejecutado con el respaldo del Programa FIFA Forward. La infraestructura, valorada en 4.8 millones de dólares, eleva el estándar de desarrollo futbolístico local y busca fortalecer el crecimiento del deporte en la región, según detalló la FDF.

El nuevo Centro de Alto
El nuevo Centro de Alto Rendimiento en San Cristóbal, financiado por el Programa FIFA Forward, implica una inversión de 4.8 millones de dólares. (Cortesía: Federación Dominicana De Fútbol )

El acto de apertura reunió a autoridades del gobierno y del fútbol internacional. Entre los asistentes estuvieron la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Deportes Kelvin Cruz, el expresidente Hipólito Mejía y la gobernadora de San Cristóbal, Pura Castilla. El Comité Ejecutivo de la FDF, encabezado por José Francisco Deschamps, recibió a delegaciones de la FIFA, CONCACAF y miembros de la Comisión de Selecciones Nacionales, como el ingeniero Manuel Estrella y Janet Rivera, según reportó la Federación Dominicana de Fútbol.

Durante la ceremonia, representantes internacionales destacaron la relevancia de la obra. Asistieron Rodolfo Villalobos, miembro del Consejo de la FIFA; Jair Bertoni, director de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América); Sergio Palacios, gerente de desarrollo de la Oficina Regional de la FIFA en Panamá; y José Rodríguez, jefe de la Oficina Regional de la FIFA y responsable directo del proyecto. Por la CONCACAF participaron Mario Monterrosa, director de Asociaciones Miembro de Norte y Centroamérica, y Alejandro Lesende, director de Finanzas.

El complejo beneficiará a selecciones
El complejo beneficiará a selecciones nacionales, entrenadores, árbitros y facilitará el desarrollo del fútbol dominicano en todas sus modalidades. (Cortesía: Federación Dominicana De Fútbol)

La FDF detalló que el CAR incluye dos canchas de grama natural con medidas oficiales FIFA, un edificio principal de dos niveles equipado para alojar a dos selecciones, con 12 habitaciones cuádruples, 2 habitaciones sencillas para técnicos y 4 habitaciones dobles para cuerpo técnico. La estructura incorpora oficinas administrativas, salón de prensa, áreas de capacitación, cocina, comedor, lavandería, baños, terraza y un edificio de mantenimiento con almacenes y vestidores para el personal de servicio. La fase inicial concluyó con la instalación del vallado perimetral.

La Federación Dominicana de Fútbol informó que este complejo beneficiará a selecciones nacionales, entrenadores, árbitros y a todo el entorno futbolístico del país. El megaproyecto se encuentra en sus primeras etapas y contempla ampliaciones para ofrecer facilidades a todas las modalidades del fútbol dominicano.

Según la FDF, este tipo de infraestructuras responde a la necesidad de brindar condiciones óptimas para la formación, competencia y desarrollo de talentos nacionales. El objetivo a largo plazo es consolidar a la República Dominicana como un referente regional en la disciplina.

Dominicana en los Mundiales

La selección nacional de República Dominicana nunca ha logrado clasificarse a una Copa Mundial de Fútbol. Su primera participación en una ronda eliminatoria mundialista ocurrió en el proceso previo al Mundial de Argentina 1978, cuando enfrentó a Haití y fue eliminada con un marcador global de 6-0. Bajo la dirección del entrenador argentino Carlos Cabañes, el equipo perdió 3-0 en Puerto Príncipe y 3-0 en Santo Domingo, en partidos disputados en abril de 1976.

