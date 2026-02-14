República Dominicána

Gobierno de República Dominicana amplía la red de transporte público con la inauguración del corredor Independencia

La nueva ruta, que será atendida por 68 autobuses y cubrirá 18 kilómetros, permitirá conectar a comunidades metropolitanas, fortalecer la cobertura del transporte público y ofrecer facilidades para decenas de miles de usuarios diarios

Las familias dominicanas podrán desplazarse con mayor rapidez y menos estrés gracias a una ruta reforzada y tarifas integradas. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, inauguró el nuevo corredor Independencia del sistema de transporte público en el Gran Santo Domingo, que desde el viernes comenzó a atender a más de 40,000 pasajeros diarios y fortalece la transformación del movilidad urbana en República Dominicana.

La consolidación de este corredor Independencia forma parte de una estrategia paulatina para modernizar y reorganizar el transporte en todo el país. Desde febrero de 2021, con la apertura de los primeros corredores reformados, las autoridades han intentado desarticular antiguos sistemas informales y caóticos.

El gobierno de la isla ha diseñado una política de movilidad integral que busca reducir la congestión vial y abaratar los costos para los sectores más vulnerables, elevando los estándares de calidad y seguridad. Este proceso responde tanto a la urgencia urbana local como a una tendencia regional: varios países de América Latina han impulsado reformas similares para subsanar décadas de inversión insuficiente en infraestructura y planificación del tránsito.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, inaugura el corredor Independencia, beneficiando a más de 40,000 pasajeros diarios en Santo Domingo. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

La estrategia dominicana contempla una red que, con la apertura del corredor Independencia, suma ya 209 autobuses en cuatro corredores (Núñez, Churchill, Charles y el recién inaugurado Independencia), lo que representa un crecimiento en la cobertura de 500.93 kilómetros y permite enlazar nuevos barrios y comunas a la vida económica metropolitana.

Red y conectividad: impacto del nuevo corredor

El ministro de la presidencia de la República Dominicana, José Ignacio Paliza señaló, durante la inauguración, que a lo largo del año el gobierno lanzará más obras para ampliar la movilidad urbana. En diálogo con la prensa durante el acto, detalló la pronta inauguración de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, la adición de dos carriles en la autopista Duarte, la finalización de obras en el kilómetro 9 de la misma vía y los pasos a desnivel en la Plaza de la Bandera.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader inaugura el corredor Independencia, el cual beneficia a más de 40,000 pasajeros diarios en Santo Domingo. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

La agenda incluye la llegada del monorriel de Santo Domingo, conectando el Centro Olímpico con Santo Domingo Oest, y la extensión del teleférico en esa zona, además de la integración paulatina con los sistemas de pago electrónico y tarjetas bancarias.

Deligne Ascensión, coordinador del Gabinete de Transporte, recalcó a la prensa que el sistema renovado ha movilizado 56,461,684 pasajeros entre 2021 y 2024, y reinterpretó estos avances como parte de una “visión completa e integral” que trasciende administraciones.

Modernización, tarifas y condiciones laborales

El corredor Independencia operará con 68 autobuses de capacidad para 90 pasajeros cada uno, organizados en 82 paradas a lo largo de 18 kilómetros. El servicio funcionará de 5:00 a 23:00 horas, con frecuencias de cinco a siete minutos y una única tarifa de RD 35.00 (0.56 dólares estadounidenses) habilitada por un sistema de pago electrónico.

Los pasajeros podrán beneficiarse de un ahorro de hasta RD 60 por viaje (0.97 dólares estadounidenses) gracias al Fondo de Estabilización de la Tarifa (FET), que subsidia directamente el pasaje. Además, comenzará la integración tarifaria experimental con el Metro de Santo Domingo, permitiendo transbordos gratuitos en estaciones seleccionadas cuando los pagos se realicen de forma electrónica.

El corredor Independencia ofrece 68 autobuses, cubriendo 18 kilómetros y 82 paradas, con operación diaria y frecuencias de cinco a siete minutos. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El proyecto es liderado por el Gabinete de Transporte y supervisado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), responsable del monitoreo mediante GPS y la fiscalización en las paradas.

Más de 200 conductores han sido formados en conducción segura, atención al usuario y normativas, beneficiándose también con seguridad social, pensiones y jornadas laborales fijas. El plan para los choferes refuerza un nuevo contrato social en el transporte dominicano.

El gobierno aseguró que este esquema impone estándares de calidad: puntualidad, revisión permanente de unidades y regularidad, buscando disminuir tanto las emisiones como la congestión en la ciudad.

La cobertura de la red reformada alcanzó 67.27 kilómetros adicionales en ramales con esta nueva incorporación.

Temas Relacionados

Luis AbinaderGran Santo DomingoGabinete de TransporteIntrantMovilidad UrbanaReforma del Transporte

